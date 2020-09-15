(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Галина Мубаракшина
1978

Производитель электрогрузовиков Nikola признал, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно Материал редакции

Компания никогда не утверждала, что у неё есть рабочий прототип Nikola One, заявил стартап, а вторая версия грузовика рабочая.

14 комментариев
В закладки

Американский производитель электрогрузовиков Nikola ответил на обвинения во лжи со стороны одного из своих акционеров.

Компания подтвердила, что грузовик Nikola One, снятый в проморолике в 2016 году, не мог ехать самостоятельно. У машины были рабочие коробка передач, аккумуляторы, гидроусилитель руля и другие узлы, рассказали в Nikola. Однако компания не упомянула функционирующий водородный топливный элемент или двигатели для привода колес — ключевые для технологии компоненты, отмечает Ars Technica.

«Nikola переключилась на производство следующего поколения грузовиков, поэтому решила не тратить дополнительные ресурсы на доработку автомобиля, чтобы Nikola One ездил самостоятельно», — пояснили в Nikola.

Проморолик Nikola One

«Nikola никогда не утверждала, что в ролике грузовик едет самостоятельно […]. В соцсетях в описании к видео было указано: "В движении", но не "Едет самостоятельно" или "Едет с помощью двигателя"», — подчеркнул автопроизводитель.

В Nikola отметили, что у компании есть функционирующий прототип грузовика Nikola Two, возможности которого компания продемонстрировала в 2019 году.

Шум вокруг первого прототипа позволил компании привлечь партнёров типа Bosch и Iveco, указывает Ars Technica. Успех производителя теперь будет зависеть от анонсированного грузовика Nikola Two, пикапа Badger и другой продукции. Если всё получится, возможно, ложь о Nikola One не будет иметь значения, предполагает издание.

  • В середине сентября 2020 года акционер Nikola, исследовательская компания Hindenburg Research, обвинил автопроизводителя во лжи относительно его технологии.
  • Компания, в частности, указала, что в ролике Nikola One грузовик двигался на холостом ходу: его отбуксировали на холм и спустили вниз по склону, чтобы он ехал по дороге на большой скорости.
  • Основатель Nikola Тревор Милтон назвал обвинения ложью, а в Nikola заявили, что Hindenburg Research хочет сыграть на падении стоимости акций.
  • В июне 2020 года Nikola вышла на биржу, её рыночная капитализация составила около $12 млрд. Компания планирует начать производство грузовиков с электродвигателем в 2021 году. Предприятие уже получило заказы на сумму $10 млрд, писал Forbes.
Nikola

#новость #nikola

Галина Мубаракшина
+16 885
2
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","nikola"], "comments": 14, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 158364, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 15 Sep 2020 10:19:40 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Бизнес у Татьяныча: ну умер и умер
15 бизнесов: 12 выжили, 3 закрыто — жертвы пандемии Covid в ЖЖ Артемия Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Королевский

11

Блин, а ведь некоторые товарищи с этого сайта так и говорили:

https://vc.ru/finance/157423-akcii-proizvoditelya-elektrogruzovikov-nikola-upali-na-13-odin-iz-derzhateley-bumag-obvinil-kompaniyu-v-moshennichestve?comment=2064230

А я с ними спорил. Я был не прав

Ответить

Александр Привалов

Сергей
21

Мы ведем репортаж из интернета, где только что кто-то под давлением фактов изменил своё мнение)

Ответить

Andrei Smirnovsky

11

У нас есть классный электрокар, но мы вам его не покажем, он у бабушки в деревне просто.

"В соцсетях в описании к видео было указано: «В движении», но не «Едет самостоятельно» или «Едет с помощью двигателя»», — подчеркнул автопроизводитель."
Мы написали едет, но не написали что только 1км.
Мы написали, что с помошью двигателя, но не написали, что двигатель дизельный. 
Цитируя классиков "Получается....п*зданул"

Ответить

Юрий Белоножкин

6

— Что вы здесь делаете?
— Собаку выгуливаем, разве не видно?
— А что в машине?
— Сиденья и руль. И всё.

Ответить

Denis Krivonosov

3

Ну да, было бы глупо ожидать от грузовика, что он едет самостоятельно. Чего мы все накинулись. Наши ожидания - это наши ожидания.

Ответить

Подгузник

2

Современный стартап - это продавать рендеры

Ответить

Andrew Stepanov

1

Через год: «Nikola переключилась на производство следующего поколения грузовиков, поэтому решила не тратить дополнительные ресурсы на доработку автомобиля, чтобы Nikola Two ездил самостоятельно»

Ответить

Александр Привалов

1

в описании к видео было указано

Ага, т.е. заранее под претензии соломку подстелили? Записывать как признательное?

компания никогда не утверждала

Хоспадя, лучше б квас и дальше производили, ей-богу!

Ответить

Алексей Вихров

Александр
0

чет про квас слишком толсто.
не надо приписывать попилы пендосовских мормонов миленьким отечественным производителям газировочки.

Ответить

Даниил Ивженко

0

Я чет вообще не верю что они что-то дельное покажут. Но да, если в течение года представят дельную продукцию - то ложь не будет иметь значения.

Ответить

Александр Прилипко

0

 […]

Ответить

Yaacov Ozer

0

“Предприятие уже получило заказы на сумму $10 млрд, писал Forbes.”

Мне это напоминает историю с Better Place в Израиле, когда Шимон Перес, выступая на какой то конференции, с эйфорией говорил: «Шай (Агаси) сказал мне, что есть уже предзаказы на 100,000 автомобилей. Такие вот мы, израильтяне - сначала покупаем, потом глядим».

За всё время своего существования Better Place продала менее 2,000 автомобилей.

Ответить

Inevitable

0

Окажется, что второй грузовик толкала тесла

Ответить

евгений аношин

0

Заметка не полная. 
1. Компания также признала, что не производила и пока не производит водород. Что она имеет только станцию хранения водорода на 1000 кг и заказала стандартные электролизы (производства водорода из воды путем пропуска тока) на 30 млн долларов у поставщика. Какие сроки разработки станции и какая будет достигнута себестоимость водорода - пока не известно.
2. Топливные ячейки для водородных автомобилей будут от GM.
3. У нее нет каких либо образцов самостоятельных инверторов или двигателей.
4. У нее нет технологий батарей сколь угодно близких к практическому применению. Она действительно всего лишь сотрудничает в неназванным центром в теоретических исследованиях.
5. Прототип грузовика будет готов к концу 21 года, а выпуск не  ранее 23 года.

 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
В Сколтехе предсказали сверхтвердые материалы с помощью ИИ
Ученые из Сколтеха создали модель нейронной сети, вычисляющую сверхтвердые материалы. Обнаружено, что помимо алмазов во…
0
Admitad
Подписан
Отписаться
Кейс KANZLER: как увеличить продажи через CPA в 11 раз и получать от партнеров девятую часть всех заказов
Партнерский маркетинг занимает все более прочное положение в рекламном арсенале бизнеса. К нему прибегают не только топ…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
НА ФОРУМЕ «FINTECH: БАНКОВСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ» ОБСУДИЛИ МИРОВЫЕ ФИНАСОВЫЕ ТРЕНДЫ
За последние пять лет отрасль финансовых технологий стала развиваться значительными темпами. Уже привычные сегодня банк…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Илья Прокопенко
за день
Предлагаю ВК киллинг-фичу: по умолчанию отключить "Клипы" для всех тех, кто старше 16 лет. Вот прям чтобы совсем этот рак не видеть. А кому надо - в настройках включат))
«ВКонтакте» разрешила сообществам вести текстовые трансляции на отдельной ленте
Влад Ижевский
за неделю
Стареешь, хуле. 
Google выпустила Android 11 с единым разделом для чатов, функцией записи экрана и Google Pay по кнопке питания

Комментарии

Екатерина Кузнецова

Почему франчайзинг все еще…

Assel Gryadko

Философские записки SMM-щика

Дмитрий Тенетович

ФАС предложила удваивать штрафы…

евгений аношин

Производитель электрогрузовиков…

Антон Штадлер

Сервис Klarna вновь стал самым…

Алексей Скалий

Резиденты «Технополиса…

Inevitable

Производитель электрогрузовиков…

Антон Штадлер

Сервис Klarna вновь стал самым…

selecadm

«Альфа-банк»: необработанные…

Mihael Isaev

Google выпустила Android 11 с…

Вячеслава boom

«Альфа-банк»: необработанные…

Yaacov Ozer

Производитель электрогрузовиков…

Serge Kharkov

Как мы снизили стоимость…

Денис Демидов

Oracle подтвердила заключение…

Константин Шукалов

Резиденты «Технополиса…

Saucedo Puetz

Развод через LinkedIn и UpWork…

Ольга Павленко

CRM, которые могут хорошо вам…

Konstantin Timokhin

Как магазины заставляют…

Saucedo Puetz

Как магазины заставляют…

Денис Демидов

PandaDoc сообщила о блокировке…