Компания никогда не утверждала, что у неё есть рабочий прототип Nikola One, заявил стартап, а вторая версия грузовика рабочая.

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Американский производитель электрогрузовиков Nikola ответил на обвинения во лжи со стороны одного из своих акционеров.

Компания подтвердила, что грузовик Nikola One, снятый в проморолике в 2016 году, не мог ехать самостоятельно. У машины были рабочие коробка передач, аккумуляторы, гидроусилитель руля и другие узлы, рассказали в Nikola. Однако компания не упомянула функционирующий водородный топливный элемент или двигатели для привода колес — ключевые для технологии компоненты, отмечает Ars Technica.

«Nikola переключилась на производство следующего поколения грузовиков, поэтому решила не тратить дополнительные ресурсы на доработку автомобиля, чтобы Nikola One ездил самостоятельно», — пояснили в Nikola.

Проморолик Nikola One

«Nikola никогда не утверждала, что в ролике грузовик едет самостоятельно […]. В соцсетях в описании к видео было указано: "В движении", но не "Едет самостоятельно" или "Едет с помощью двигателя"», — подчеркнул автопроизводитель.

В Nikola отметили, что у компании есть функционирующий прототип грузовика Nikola Two, возможности которого компания продемонстрировала в 2019 году.

Шум вокруг первого прототипа позволил компании привлечь партнёров типа Bosch и Iveco, указывает Ars Technica. Успех производителя теперь будет зависеть от анонсированного грузовика Nikola Two, пикапа Badger и другой продукции. Если всё получится, возможно, ложь о Nikola One не будет иметь значения, предполагает издание.

В середине сентября 2020 года акционер Nikola, исследовательская компания Hindenburg Research, обвинил автопроизводителя во лжи относительно его технологии.

Компания, в частности, указала, что в ролике Nikola One грузовик двигался на холостом ходу: его отбуксировали на холм и спустили вниз по склону, чтобы он ехал по дороге на большой скорости.

Основатель Nikola Тревор Милтон назвал обвинения ложью, а в Nikola заявили, что Hindenburg Research хочет сыграть на падении стоимости акций.

В июне 2020 года Nikola вышла на биржу, её рыночная капитализация составила около $12 млрд. Компания планирует начать производство грузовиков с электродвигателем в 2021 году. Предприятие уже получило заказы на сумму $10 млрд, писал Forbes.