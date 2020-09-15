Производитель электрогрузовиков Nikola признал, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно Материал редакции
Компания никогда не утверждала, что у неё есть рабочий прототип Nikola One, заявил стартап, а вторая версия грузовика рабочая.
Американский производитель электрогрузовиков Nikola ответил на обвинения во лжи со стороны одного из своих акционеров.
Компания подтвердила, что грузовик Nikola One, снятый в проморолике в 2016 году, не мог ехать самостоятельно. У машины были рабочие коробка передач, аккумуляторы, гидроусилитель руля и другие узлы, рассказали в Nikola. Однако компания не упомянула функционирующий водородный топливный элемент или двигатели для привода колес — ключевые для технологии компоненты, отмечает Ars Technica.
«Nikola переключилась на производство следующего поколения грузовиков, поэтому решила не тратить дополнительные ресурсы на доработку автомобиля, чтобы Nikola One ездил самостоятельно», — пояснили в Nikola.
«Nikola никогда не утверждала, что в ролике грузовик едет самостоятельно […]. В соцсетях в описании к видео было указано: "В движении", но не "Едет самостоятельно" или "Едет с помощью двигателя"», — подчеркнул автопроизводитель.
В Nikola отметили, что у компании есть функционирующий прототип грузовика Nikola Two, возможности которого компания продемонстрировала в 2019 году.
Шум вокруг первого прототипа позволил компании привлечь партнёров типа Bosch и Iveco, указывает Ars Technica. Успех производителя теперь будет зависеть от анонсированного грузовика Nikola Two, пикапа Badger и другой продукции. Если всё получится, возможно, ложь о Nikola One не будет иметь значения, предполагает издание.
- В середине сентября 2020 года акционер Nikola, исследовательская компания Hindenburg Research, обвинил автопроизводителя во лжи относительно его технологии.
- Компания, в частности, указала, что в ролике Nikola One грузовик двигался на холостом ходу: его отбуксировали на холм и спустили вниз по склону, чтобы он ехал по дороге на большой скорости.
- Основатель Nikola Тревор Милтон назвал обвинения ложью, а в Nikola заявили, что Hindenburg Research хочет сыграть на падении стоимости акций.
- В июне 2020 года Nikola вышла на биржу, её рыночная капитализация составила около $12 млрд. Компания планирует начать производство грузовиков с электродвигателем в 2021 году. Предприятие уже получило заказы на сумму $10 млрд, писал Forbes.
Блин, а ведь некоторые товарищи с этого сайта так и говорили:
https://vc.ru/finance/157423-akcii-proizvoditelya-elektrogruzovikov-nikola-upali-na-13-odin-iz-derzhateley-bumag-obvinil-kompaniyu-v-moshennichestve?comment=2064230
А я с ними спорил. Я был не прав
Мы ведем репортаж из интернета, где только что кто-то под давлением фактов изменил своё мнение)
У нас есть классный электрокар, но мы вам его не покажем, он у бабушки в деревне просто.
"В соцсетях в описании к видео было указано: «В движении», но не «Едет самостоятельно» или «Едет с помощью двигателя»», — подчеркнул автопроизводитель."
Мы написали едет, но не написали что только 1км.
Мы написали, что с помошью двигателя, но не написали, что двигатель дизельный.
Цитируя классиков "Получается....п*зданул"
— Что вы здесь делаете?
— Собаку выгуливаем, разве не видно?
— А что в машине?
— Сиденья и руль. И всё.
Ну да, было бы глупо ожидать от грузовика, что он едет самостоятельно. Чего мы все накинулись. Наши ожидания - это наши ожидания.
Через год: «Nikola переключилась на производство следующего поколения грузовиков, поэтому решила не тратить дополнительные ресурсы на доработку автомобиля, чтобы Nikola Two ездил самостоятельно»
в описании к видео было указано
Ага, т.е. заранее под претензии соломку подстелили? Записывать как признательное?
компания никогда не утверждала
Хоспадя, лучше б квас и дальше производили, ей-богу!
чет про квас слишком толсто.
не надо приписывать попилы пендосовских мормонов миленьким отечественным производителям газировочки.
Я чет вообще не верю что они что-то дельное покажут. Но да, если в течение года представят дельную продукцию - то ложь не будет иметь значения.
“Предприятие уже получило заказы на сумму $10 млрд, писал Forbes.”
Мне это напоминает историю с Better Place в Израиле, когда Шимон Перес, выступая на какой то конференции, с эйфорией говорил: «Шай (Агаси) сказал мне, что есть уже предзаказы на 100,000 автомобилей. Такие вот мы, израильтяне - сначала покупаем, потом глядим».
За всё время своего существования Better Place продала менее 2,000 автомобилей.
Заметка не полная.
1. Компания также признала, что не производила и пока не производит водород. Что она имеет только станцию хранения водорода на 1000 кг и заказала стандартные электролизы (производства водорода из воды путем пропуска тока) на 30 млн долларов у поставщика. Какие сроки разработки станции и какая будет достигнута себестоимость водорода - пока не известно.
2. Топливные ячейки для водородных автомобилей будут от GM.
3. У нее нет каких либо образцов самостоятельных инверторов или двигателей.
4. У нее нет технологий батарей сколь угодно близких к практическому применению. Она действительно всего лишь сотрудничает в неназванным центром в теоретических исследованиях.
5. Прототип грузовика будет готов к концу 21 года, а выпуск не ранее 23 года.
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