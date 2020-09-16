Прокуратура США обвинила в непредумышленном убийстве оператора беспилотника Uber, насмерть сбившего человека в 2018 году Материал редакции
Водитель отвлёкся на мобильный телефон, хотя должен был следить за дорогой, установила прокуратура.
Прокуратура США предъявила обвинение в убийстве по неосторожности 46-летней Рафаэле Васкес, которая управляла беспилотником Uber во время аварии в 2018 году, передаёт Reuters со ссылкой на представителей ведомства.
Автомобиль насмерть сбил женщину, ехавшую по дороге в ночное время, напоминает агентство. Согласно отчёту полиции, аварии можно было избежать — но Васкес отвлеклась от дороги, потому что смотрела на смартфоне шоу «Голос».
Первая официально зарегистрированная авария с беспилотником вызвала серьёзные опасения относительно безопасности технологии, отмечает Reuters. Суд над оператором Uber пройдёт в феврале 2021 года.
Васкес не признала своей вины. Uber отказалась от комментариев Reuters.
В марте 2019 года прокуратура сообщила, что Uber не должна нести ответственность за аварию. Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщал, что и компания, и оператор ответственны за гибель велосипедистки, указывает агентство.
- После аварии в марте 2018 года Uber приостановила тестирование беспилотников в США и Канаде.
- В мае 2020 года Uber сообщила, что из-за кризиса проведёт «переоценку» направления, в которое вложила «сотни миллионов долларов».
- Аварии с участием таких автомобилей происходили и раньше. Например, в 2016 году погиб водитель Tesla, ехавшей в режиме автопилота.
"потому что смотрела на смартфоне шоу «Голос»" - можно было бы просто за то, что любит смотреть это шоу дать срок.
Так и привлечь их как соответчиков. Наша прокуратура так бы и сделала 💪
Может заголовок стоит переписать так? Прокуратура США обвинила оператора беспилотника Uber, насмерть сбившего человека в 2018 году, в непредумышленном убийстве
Какой нафиг "оператор" может быть у "беспилотника"?
Или это водитель ответственный за всё происходящее, или это просто наблюдатель, который не может предотвращать ничего.
Сначала садят уборщиц за пульт управления беспилотниками, а потом удивляются что эти уборщицы смотрят на работе сериалы и телешоу, вместо выполнения своих обязанностей)
Убер понес гражданскую ответственность, но не уголовную.
Оператор за невыполнение своих прямых обязательстей на рабочем месте понесет уголовную ответственность. Потом Убер можно с нее и убытки свои взыскать
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