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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Прокуратура США обвинила в непредумышленном убийстве оператора беспилотника Uber, насмерть сбившего человека в 2018 году Материал редакции

Водитель отвлёкся на мобильный телефон, хотя должен был следить за дорогой, установила прокуратура.

12 комментариев
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Прокуратура США предъявила обвинение в убийстве по неосторожности 46-летней Рафаэле Васкес, которая управляла беспилотником Uber во время аварии в 2018 году, передаёт Reuters со ссылкой на представителей ведомства.

Автомобиль насмерть сбил женщину, ехавшую по дороге в ночное время, напоминает агентство. Согласно отчёту полиции, аварии можно было избежать — но Васкес отвлеклась от дороги, потому что смотрела на смартфоне шоу «Голос».

Первая официально зарегистрированная авария с беспилотником вызвала серьёзные опасения относительно безопасности технологии, отмечает Reuters. Суд над оператором Uber пройдёт в феврале 2021 года.

Васкес не признала своей вины. Uber отказалась от комментариев Reuters.

В марте 2019 года прокуратура сообщила, что Uber не должна нести ответственность за аварию. Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщал, что и компания, и оператор ответственны за гибель велосипедистки, указывает агентство.

  • После аварии в марте 2018 года Uber приостановила тестирование беспилотников в США и Канаде.
  • В мае 2020 года Uber сообщила, что из-за кризиса проведёт «переоценку» направления, в которое вложила «сотни миллионов долларов».
  • Аварии с участием таких автомобилей происходили и раньше. Например, в 2016 году погиб водитель Tesla, ехавшей в режиме автопилота.

#новость #uber #беспилотники

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Сергей Подливчук

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"потому что смотрела на смартфоне шоу «Голос»" - можно было бы просто за то, что любит смотреть это шоу дать срок.

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Алекс Таций

Сергей
2

Так и привлечь их как соответчиков. Наша прокуратура так бы и сделала 💪

Ответить

Oleg Blinov

Алекс
1

Наша бы и свидетелей за соучастие посадила бы, чтобы не повадно было)

Ответить

Антон Касимов

4

Может заголовок стоит переписать так? Прокуратура США обвинила оператора беспилотника Uber, насмерть сбившего человека в 2018 году, в непредумышленном убийстве 

Ответить

Maxim Petrukhin

Антон
0

Так и есть. 

Ответить

Dmitry Ilyin

Антон
0

Какой нафиг "оператор" может быть у "беспилотника"?
Или это водитель ответственный за всё происходящее, или это просто наблюдатель, который не может предотвращать ничего.

Ответить

Николай Глущенко

2

Сначала садят уборщиц за пульт управления беспилотниками, а потом удивляются что эти уборщицы смотрят на работе сериалы и телешоу, вместо выполнения своих обязанностей)

Ответить

Михаил Ефименко

1

* Прокуратура США

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Галина Мубаракшина

Михаил
0

всё так, спасибо.

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Холден Колфилд

0

Восстание машин теперь понимается в буквальном смысле

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Leonid Sobchenko

0

зачем нужны беспилотники если все равно нужно следить за дорогой?:)

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евгений аношин

0

Убер понес гражданскую ответственность, но не уголовную.
Оператор за невыполнение своих прямых обязательстей на рабочем месте понесет уголовную ответственность. Потом Убер можно с нее и убытки свои взыскать

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