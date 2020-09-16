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Каршеринг «Делимобиль» отменил ограничения по стажу в Москве — но водители должны быть старше 26 лет Материал редакции
В августе сервис убрал ограничения по стажу и возрасту в Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.
Каршеринг «Делимобиль» разрешил московским водителями без стажа арендовать машины, пишет «Трушеринг» со ссылкой на компанию. Пока для таких пользователей остается ограничение по возрасту — 26 лет. Клиентам каршеринга младше 26 лет требуется стаж больше года.
В компании отметили, что доступ без ограничения по стажу будет работать в тестовом режиме только у части пользователей. Им не будут доступны автомобили Mercedes-Benz E200, GLC, Audi, BMW, Fiat и Mini Cooper.
- «Категория водителей от 26 лет считается низкоаварийной по оценке страховых компаний. Совсем недавно мы сняли ограничения по стажу в регионах, и уже сейчас видим, что данные страховых компаний подтверждаются: аварийность среди категории водителей от 26 лет без стажа стремится к нулю», — рассказали в пресс-служба «Делимобиля».
- В августе сервис убрал ограничения по стажу и возрасту водителей в некоторых регионах. В «Делимобиле» это объясняют тем, что регионах основная аудитория каршеринга моложе, а аварийность — меньше.
- Помимо «Делимобиля» арендовать машину без стажа можно в сервисах Lifcar, Rentmee и URAмобиле, напоминает издание.В «Яндекс.Драйве», YouDrive, BelkaCar могут зарегистрироваться пользователи старше 21 года со стажем от двух лет.
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Andrew Stepanov
Хороший стимул получить права.
Андрей Василенко
Без стажа, но с 26 лет.
Все понятно, но, как говорится, в чем тогда прикол?
Denis SibukaevАндрей
Если тебе 26 и ты только получил права, то тебе не нужно ждать N лет чтобы воспользоваться услугой. Все просто же.
Андрей ВасиленкоDenis
Да это понятно, но велика ли доля таких людей?
Dmitry VedenkoАндрей
Есть и в 50 кто получает. 26 вообще норм возраст, уже хоть какие-то деньги зарабатываешь
Andrew StepanovDmitry
Деньги тут не при чем, просто меньше ветра в голове.
DIVO MediaAndrew
То есть проснулся такой в 26 - и хуяк, прозрел, осознал.
Загадочная цифра. Что в ипотеках, что в кредитах.
Eu LebedevАндрей
Мне 27, права отсутствуют, например.
Парвиз МадаминовАндрей
Мне 26 и у меня нет прав ( сообщество анонимных без правщиков)
Пологаю таких как я много,
Лайк с тебя если ты такой как Я
:)
Andrey Kasinets
попытка повысить используемость каршеринга и заработать на ремонтах.
с другой стороны, это надо быть очень "умным" человеком, чтобы без стажа вождения взять каршеринг и получить огромные риски по возмещению стоимости ремонта в дтп, которое с высокой долей вероятности спровоцированного именно им. теперь делимобили на дорогах все будут за километр объезжать на всякий случай
Dmitry VedenkoAndrey
У них есть стата страховых, в том числе по их же машинам. Отмороженные и пьяные - гораздо более серьезная проблема, чем люди без опыта.
Andrey KasinetsDmitry
согласен, но сомневаюсь что у них есть стата по людям без опыта, которые используют еще и не свою собственную машину, что чисто теоретически понижает ответственность в глазах этого водителя. за свою машину он бы больше боялся
Dmitry VedenkoAndrey
Есть, уже с августа без ограничений Питер и Нижний. Ну и если честно - карш я всегда веду аккуратнее, чем свою машину.
Еще есть такая тема - что стаж в правах и опыт - две большие разницы. У нас с женой одинаковый стаж, но я проехал на 2 порядка больше (условно - в сто раз).
Есть люди, у которых права 10 лет, а за рулем после сдачи они не были ни разу.
Олег ПавловAndrey
Вот меня всегда смешит фраза "за свою боялся бы больше" применительно к каршерингу. Да с какого перепуга-то? К своей тачке отношение иное, это факт, но одухотворенное состояние проходит спустя неделю после покупки, ну или месяц – кого как вштырит, и смотря какой аппарат.
Далее наоборот за чужое имущество больше переживаешь, потому что не хочется связываться в случае чего.
Имхо, так пишут только пешеходы, которые массовую истерию устраивают под любым постом про аварию с участием каршеринга.
Dmitry VedenkoОлег
В своей тачке ты еще знаешь, в каком состоянии резина, тормоза и подвеска и реакцию машины на рулежку и педаль газа. В каршеринге это каждый раз сюрприз :)
Maxim Lim
15 лет права есть, но стаж неделя)
L AMaxim
Аналогично с момента получения прав успел их по сроку действия поменять, за руль садился раз примерно ноль.