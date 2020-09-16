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Транспорт
Рая Хачатрян
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Каршеринг «Делимобиль» отменил ограничения по стажу в Москве — но водители должны быть старше 26 лет Материал редакции

В августе сервис убрал ограничения по стажу и возрасту в Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

  • Каршеринг «Делимобиль» разрешил московским водителями без стажа арендовать машины, пишет «Трушеринг» со ссылкой на компанию. Пока для таких пользователей остается ограничение по возрасту — 26 лет. Клиентам каршеринга младше 26 лет требуется стаж больше года.

  • В компании отметили, что доступ без ограничения по стажу будет работать в тестовом режиме только у части пользователей. Им не будут доступны автомобили Mercedes-Benz E200, GLC, Audi, BMW, Fiat и Mini Cooper.

  • «Категория водителей от 26 лет считается низкоаварийной по оценке страховых компаний. Совсем недавно мы сняли ограничения по стажу в регионах, и уже сейчас видим, что данные страховых компаний подтверждаются: аварийность среди категории водителей от 26 лет без стажа стремится к нулю», — рассказали в пресс-служба «Делимобиля».
  • В августе сервис убрал ограничения по стажу и возрасту водителей в некоторых регионах. В «Делимобиле» это объясняют тем, что регионах основная аудитория каршеринга моложе, а аварийность — меньше.
  • Помимо «Делимобиля» арендовать машину без стажа можно в сервисах Lifcar, Rentmee и URAмобиле, напоминает издание.В «Яндекс.Драйве», YouDrive, BelkaCar могут зарегистрироваться пользователи старше 21 года со стажем от двух лет.

#новость #делимобиль #каршеринг

Рая Хачатрян
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17 комментариев
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Andrew Stepanov

3

Хороший стимул получить права.

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Андрей Василенко

–1

Без стажа, но с 26 лет.
Все понятно, но, как говорится, в чем тогда прикол?

Ответить

Denis Sibukaev

Андрей
4

Если тебе 26 и ты только получил права, то тебе не нужно ждать N лет чтобы воспользоваться услугой. Все просто же.

Ответить

Андрей Василенко

Denis
0

Да это понятно, но велика ли доля таких людей?

Ответить

Dmitry Vedenko

Андрей
3

Есть и в 50 кто получает. 26 вообще норм возраст, уже хоть какие-то деньги зарабатываешь

Ответить

Andrew Stepanov

Dmitry
6

Деньги тут не при чем, просто меньше ветра в голове.

Ответить

DIVO Media

Andrew
2

То есть проснулся такой в 26 - и хуяк, прозрел, осознал.

Загадочная цифра. Что в ипотеках, что в кредитах.

Ответить

Eu Lebedev

Андрей
0

Мне 27, права отсутствуют, например.

Ответить

Парвиз Мадаминов

Андрей
1

Мне 26 и у меня нет прав ( сообщество анонимных без правщиков)
Пологаю таких как я много,
Лайк с тебя если ты такой как Я 
:)

Ответить

Andrey Kasinets

0

попытка повысить используемость каршеринга и заработать на ремонтах.
с другой стороны, это надо быть очень "умным" человеком, чтобы без стажа вождения взять каршеринг и получить огромные риски по возмещению стоимости ремонта в дтп, которое с высокой долей вероятности спровоцированного именно им. теперь делимобили на дорогах все будут за километр объезжать на всякий случай

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Dmitry Vedenko

Andrey
4

У них есть стата страховых, в том числе по их же машинам. Отмороженные и пьяные - гораздо более серьезная проблема, чем люди без опыта.

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Andrey Kasinets

Dmitry
–1

согласен, но сомневаюсь что у них есть стата по людям без опыта, которые используют еще и не свою собственную машину, что чисто теоретически понижает ответственность в глазах этого водителя. за свою машину он бы больше боялся

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Dmitry Vedenko

Andrey
1

Есть, уже с августа без ограничений Питер и Нижний. Ну и если честно - карш я всегда веду аккуратнее, чем свою машину. 

Еще есть такая тема - что стаж в правах и опыт - две большие разницы. У нас с женой одинаковый стаж, но я проехал на 2 порядка больше (условно - в сто раз).

Есть люди, у которых права 10 лет, а за рулем после сдачи они не были ни разу. 

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Олег Павлов

Andrey
1

Вот меня всегда смешит фраза "за свою боялся бы больше" применительно к каршерингу. Да с какого перепуга-то? К своей тачке отношение иное, это факт, но одухотворенное состояние проходит спустя неделю после покупки, ну или месяц – кого как вштырит, и смотря какой аппарат.
Далее наоборот за чужое имущество больше переживаешь, потому что не хочется связываться в случае чего.
Имхо, так пишут только пешеходы, которые массовую истерию устраивают под любым постом про аварию с участием каршеринга.

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Dmitry Vedenko

Олег
0

В своей тачке ты еще знаешь, в каком состоянии резина, тормоза и подвеска и реакцию машины на рулежку и педаль газа. В каршеринге это каждый раз сюрприз :)

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Maxim Lim

1

15 лет права есть, но стаж неделя) 

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L A

Maxim
0

Аналогично с момента получения прав успел их по сроку действия поменять, за руль садился раз примерно ноль.

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