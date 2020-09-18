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Tesla выиграла дело против бывшего сотрудника о краже «гигабайт» данных у компании в 2018 году Материал редакции
Производитель требовал $167 млн компенсации из-за снижения стоимости акций, но заплатит ли работник, не уточняется.
Окружной суд штата Невада в США удовлетворил иск Tesla к бывшему сотруднику завода по производству аккумуляторов Gigafactory Мартину Триппу, которого компания обвинила в промышленном шпионаже, пишет Reuters.
Tesla обратилась в суд в июне 2018 года — она утверждала, что сотрудник написал программу для взлома компьютеров компании и передал «несколько гигабайтов» коммерческой информации третьим лицам.
Кроме того, Трипп лгал о компании в медиа — например, он утверждал, что автопроизводитель использует при сборке Model 3 дефектные аккумуляторы. Вынося решение, суд не принял возражения ответчика, потому что «в этом нет необходимости», отмечает агентство.
Компания потребовала взыскать с Триппа $167 млн в качестве компенсации ущерба из-за снижения стоимости акций Tesla после заявлений работника в прессе. Была ли взыскана эта сумма, агентство не уточняет.
- Впервые о конфликте с одним из сотрудников рассказал глава компании Илон Маск. Он сообщил, что тот не получил повышения и начал саботировать работу на фабрике.
- В 2018 году Мартин Трипп подал встречный иск к Tesla, в котором потребовал $1 млн за моральный ущерб: он утверждал, что обвинения не обоснованы, а Маск его оклеветал.
как в америке взыскиваются такие колоссальные суммы? физик\юрик обязан законодательно взять кредит или устанавливается какая-то сумма ежемесячного погашения?
Дом отбирают. Там же любая картонная коробка как говорящий слон стоит
А если у него своего нет, то мамкин продадут?
да ладно. деревянный каркас обшитый фанерой не стоит сотен тысяч даже со всеми стандартами. да и стандарты там мягко говоря исполняются на отлюбись.
Поржал. Сразу видно человека, который не был в этих домах. Стандарты там соблюдаются еще на стадии производства. Например, там невозможен каркасник из сырой древесины - только сухая и прямая. Я уж не говорю о том, что каждый этап строится исключительно по проекту и проверяется стройинспектором.
Там даже дома на тысячи кв.м и стоимостью в млн. долларов строят по каркасной технологии.
У вас просто деформация из-за окружающего мира. Это на постсовке "каркасник обитый фанерой" это жуть и сырой и кривой древесины. Но отечественные "нефанерные" хрущёбы в разы хуже по куче основных параметров - теплосбережение, площадь, комфорт...
А почему железобетонный каркас должен строить больше чем деревянный? Из-за того что вам он роднее?
Средняя цена нормального дома примерно $1000-1200 за кв.м., в зависимости от отделки может значительно увеличиваться.
Основную же цену составляет земля, у нас все тоже самое, кроме земли.
Стандарты там нормально исполняются, просто они в отдельных вещах мягче, чем думается, иначе не пройдет проверку.
Богато жить не запретишь. У них там бывают такие ситуации которые выходят за грани фантастики. Если посмотреть на суды, можно сума сойти.
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А у нас нет? Как такое говно может стоить 18.5 млн? 18 миллионов, блять, за коробку, которой 61 год!
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Полный контроль поступления денег , в России забирают 50% от всего , зп, пенсия и тд
Такие суммы в первую очередь для того, чтобы суд арестовал счёта и взыскал все, что там есть, как вероятный заработок. Ну поверх конечно.
Ведь он мог нажиться и что-то заработать, и на счетах хранить бабки, о которых мало кто знает.
Хотя, в Штатах даже за такие счета спрос
Думаю отберут что есть, а потом банкротом себя объявит и на этом все кончится
Блин, чет взлольнул от заголовка :D Напомнило: скайп - это гигабайты свежей информации! Прошу прощения, за поток несвязных мыслей :)
Ну чтож надо тоже подать иск на Роснано ...хотябы тыщ 10 рублей срубить
Уничтожили человека экономическими мерами. Вроде гуманно, не убили, в тюрьму не посадили. А по факту - долговая яма навек. Интересно,а долги родителей к наследникам в США переходят? Про образовательный кредит помню,что переходят.
Батя выучился,а ты плати.
Вынося решение, суд не принял возражения ответчика, потому что «в этом нет необходимости»
И правда, это же самый гуманный суд в мире :)
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