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Галина Мубаракшина
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Tesla выиграла дело против бывшего сотрудника, укравшего у компании «гигабайты» данных о производстве Материал редакции

Работник, не получивший повышения, также солгал журналистам об использовании дефектных аккумуляторов в производстве машин.

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Окружной суд штата Невада в США удовлетворил иск Tesla к бывшему сотруднику завода по производству аккумуляторов Gigafactory Мартину Триппу, которого компания обвинила в промышленном шпионаже, пишет Reuters.

Tesla обратилась в суд в июне 2018 года — она утверждала, что сотрудник написал программу для взлома компьютеров компании и передал «несколько гигабайтов» коммерческой информации третьим лицам.

Кроме того, Трипп лгал о компании в медиа — например, он утверждал, что автопроизводитель использует при сборке Model 3 дефектные аккумуляторы. Вынося решение, суд не принял возражения ответчика, потому что «в этом нет необходимости», отмечает агентство.

Компания потребовала взыскать с Триппа $167 млн в качестве компенсации ущерба из-за снижения стоимости акций Tesla после заявлений работника в прессе. Была ли взыскана эта сумма, агентство не уточняет.

  • Впервые о конфликте с одним из сотрудников рассказал глава компании Илон Маск. Он сообщил, что тот не получил повышения и начал саботировать работу на фабрике.
  • В 2018 году Мартин Трипп подал встречный иск к Tesla, в котором потребовал $1 млн за моральный ущерб: он утверждал, что обвинения не обоснованы, а Маск его оклеветал.

#новость #tesla

Галина Мубаракшина
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Ну чтож надо тоже подать иск на Роснано ...хотябы тыщ 10 рублей срубить

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