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Tesla выиграла дело против бывшего сотрудника, укравшего у компании «гигабайты» данных о производстве Материал редакции
Работник, не получивший повышения, также солгал журналистам об использовании дефектных аккумуляторов в производстве машин.
Окружной суд штата Невада в США удовлетворил иск Tesla к бывшему сотруднику завода по производству аккумуляторов Gigafactory Мартину Триппу, которого компания обвинила в промышленном шпионаже, пишет Reuters.
Tesla обратилась в суд в июне 2018 года — она утверждала, что сотрудник написал программу для взлома компьютеров компании и передал «несколько гигабайтов» коммерческой информации третьим лицам.
Кроме того, Трипп лгал о компании в медиа — например, он утверждал, что автопроизводитель использует при сборке Model 3 дефектные аккумуляторы. Вынося решение, суд не принял возражения ответчика, потому что «в этом нет необходимости», отмечает агентство.
Компания потребовала взыскать с Триппа $167 млн в качестве компенсации ущерба из-за снижения стоимости акций Tesla после заявлений работника в прессе. Была ли взыскана эта сумма, агентство не уточняет.
- Впервые о конфликте с одним из сотрудников рассказал глава компании Илон Маск. Он сообщил, что тот не получил повышения и начал саботировать работу на фабрике.
- В 2018 году Мартин Трипп подал встречный иск к Tesla, в котором потребовал $1 млн за моральный ущерб: он утверждал, что обвинения не обоснованы, а Маск его оклеветал.
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