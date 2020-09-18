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Рая Хачатрян
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Автопилот Tesla сбежал от полиции в Канаде: водитель уснул и машина уходила от погони сама Материал редакции

Владельца машины обвинили в опасном вождении.

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Владельца Tesla Model S в канадской провинции Альберта обвинили в опасном вождении после превышения скорости в июле 2020 года: он заснул за рулём, а машиной управлял автопилот. Об этом сообщили в местной полиции.

Тогда машина, которая ехала со скоростью более 140 км/ч, привлекла внимание полицейских. Когда полиция попыталась догнать автомобиль, он лишь увеличил скорость до 150 км/ч. При этом оба передних сиденья были откинуты, а оба пассажира «выглядели спящими», сообщили в полиции.

В полиции обвинили 20-летнего водителя в превышении скорости и в опасном вождении и лишили прав на 24 часа. В декабре состоится суд по этому делу.

Гэри Грэм считает, что водители по-прежнему несут ответственность за управление машиной, поскольку современные системы в электромобилях пока не полностью беспилотные.

Пока система второго уровня автопилота Tesla позволяет удержать машину на полосе движения, менять ее и самостоятельную парковаться, пишет The Verge. Tesla заявила, что система работает только тогда, когда руки водителя находятся на руле. Если руки водителя не обнаружены, дисплей за рулем начнет мигать, включатся звуковые предупреждения, и в конечном итоге автопилот отключится.

#новость #tesla

Рая Хачатрян
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