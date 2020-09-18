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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией c 21 сентября Материал редакции
С 27 сентября можно будет летать и в Южную Корею.
- Россия с 21 сентября восстановит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, сообщает РБК со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
- С 27 сентября возобновятся авиаперелеты в Южную Корею.
- Рейсы в эти страны будут выполняться «на взаимной основе» один раз в неделю, уточнили в оперштабе.
- С 21 сентября Россия прекратит вывозные рейсы из зарубежных стран для своих граждан, пишет издание. Вместо них в Россию можно будет вернуться на самолётах, возвращающихся после выполнения грузовых, грузопассажирских или транзитных рейсов.
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Юрий Белоножкин
Меня зовут Татьяна. Учусь я в КарГУ на 3 курсе. Снимаю квартиру со своей подругой Даной. Как-то раз я пришла с университета и сильно проголодалась. Решила сделать себе бутерброд. Вытащила из холодильника колбасу, сыр и майонез. Когда я закрывала холодильник заметила тарелку на которой было мясо, Дана говорила что оно называется "казы". До этого я никогда его не пробовала. Я взяла кусочек и откусила его и тут Басым айналып кетті, осы кезде мен омірдің мәнің түсіндім - ол менің өмірімде ең бақытты кезең болды.
Pavel VoronkovЮрий
У меня закружилась голова, и в этот момент я понял смысл жизни - это было самое счастливое время в моей жизни.
В казахском нет родов? 🙄
Arthur NiazyanЮрий
осы кезде
попрошу не выражаться
Шамиль ДжанболатовЮрий
Дальше "у меня закружилась голова, уже мало что понял"
Mr. Whallter
Подскажите, грузовые авиа перевозки пока что тоже недоступны ?
Alina ZveroboevaMr.
Отправляла СДЭКом в Казахстан. Не знаю как именно шла Посылка, но дошло за неделю в сентябре
Инокентий СмирновMr.
Вы можете разблочить их за определённую плату.
Mr. WhallterИнокентий
Мы что в какой-то видеоигре?😂 объясните пожалуйста, если вам это не составит труда
НечеловеческаяЛогикаMr.
вопрос глупый, грузоперевозки не останавливались.
Вася ПражкинНечеловеческаяЛ…
Ответ неточный, останавливались. Но на данный момент летают.
Инокентий СмирновMr.
Иногда я думаю именно так. Biogame
Инокентий Смирнов
Хочу в Киргизию, мечтаю!
Виталий ОрловИнокентий
Там очень красиво, и с учётом недорогих цен шикарное место для активного отпуска
Анон ПлизВиталий
В Иссык-куле только уже холодно купаться. Да и в целом, в горах уже не лето, наверное
Шамиль ДжанболатовИнокентий
А в твою тайгу кроме киргизов никто не хочет. Или неужели они кричат "МРОТ в Раше ниже чем в Гондурасе - это моя мечта'?
Василий Степанов
Надеюсь это будут рейсы в одну сторону.
Евгения Оспанова
Здравствуйте
Скажите это официальные данные?
Живу в Москве, очень хочу на родину съездить в Казахстан
TemirBi eVV
А с Грузией не известно когда откроют путь?