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Транспорт
Лиана Липанова
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией c 21 сентября Материал редакции

С 27 сентября можно будет летать и в Южную Корею.

  • Россия с 21 сентября восстановит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, сообщает РБК со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
  • С 27 сентября возобновятся авиаперелеты в Южную Корею.
  • Рейсы в эти страны будут выполняться «на взаимной основе» один раз в неделю, уточнили в оперштабе.
  • С 21 сентября Россия прекратит вывозные рейсы из зарубежных стран для своих граждан, пишет издание. Вместо них в Россию можно будет вернуться на самолётах, возвращающихся после выполнения грузовых, грузопассажирских или транзитных рейсов.

#новость

Лиана Липанова
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Юрий Белоножкин

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Меня зовут Татьяна. Учусь я в КарГУ на 3 курсе. Снимаю квартиру со своей подругой Даной. Как-то раз я пришла с университета и сильно проголодалась. Решила сделать себе бутерброд. Вытащила из холодильника колбасу, сыр и майонез. Когда я закрывала холодильник заметила тарелку на которой было мясо, Дана говорила что оно называется "казы". До этого я никогда его не пробовала. Я взяла кусочек и откусила его и тут Басым айналып кетті, осы кезде мен омірдің мәнің түсіндім - ол менің өмірімде ең бақытты кезең болды.

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Pavel Voronkov

Юрий
2

У меня закружилась голова, и в этот момент я понял смысл жизни - это было самое счастливое время в моей жизни.

В казахском нет родов? 🙄

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Arthur Niazyan

Юрий
0

осы кезде

попрошу не выражаться

Ответить

Шамиль Джанболатов

Юрий
0

Дальше "у меня закружилась голова, уже мало что понял"

Ответить

Mr. Whallter

1

Подскажите, грузовые авиа перевозки пока что тоже недоступны ?

Ответить

Alina Zveroboeva

Mr.
1

Отправляла СДЭКом в Казахстан. Не знаю как именно шла Посылка, но дошло за неделю в сентябре

Ответить

Инокентий Смирнов

Mr.
0

Вы можете разблочить их за определённую плату.

Ответить

Mr. Whallter

Инокентий
0

Мы что в какой-то видеоигре?😂 объясните пожалуйста, если вам это не составит труда

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Mr.
0

вопрос глупый, грузоперевозки не останавливались.

Ответить

Вася Пражкин

НечеловеческаяЛ…
0

Ответ неточный, останавливались. Но на данный момент летают.

Ответить

Инокентий Смирнов

Mr.
0

Иногда я думаю именно так. Biogame

Ответить

Инокентий Смирнов

1

Хочу в Киргизию, мечтаю!

Ответить

Виталий Орлов

Инокентий
1

Там очень красиво, и с учётом недорогих цен шикарное место для активного отпуска

Ответить

Анон Плиз

Виталий
0

В Иссык-куле только уже холодно купаться. Да и в целом, в горах уже не лето, наверное

Ответить

Шамиль Джанболатов

Инокентий
0

А в твою тайгу кроме киргизов никто не хочет. Или неужели они кричат "МРОТ в Раше ниже чем в Гондурасе - это моя мечта'?

Ответить

Василий Степанов

1

Надеюсь это будут рейсы в одну сторону.

Ответить

Евгения Оспанова

0

Здравствуйте 
Скажите это официальные данные? 
Живу в Москве, очень хочу на родину съездить в Казахстан 

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TemirBi eVV

0

А с Грузией не известно когда откроют путь?

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