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«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и другие сервисы предложили исключить регулирование цен и допустить к перевозкам самозанятых Материал редакции
Агрегаторы выпустили первое совместное заявление к законопроекту о регулировании отрасли.
«Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, группа «Везёт» и «Максим» подготовили предложения к законопроекту о регулировании отрасли такси, который находится на рассмотрении в Госдуме (протокол встречи есть у vc.ru). Это первый случай, когда агрегаторы такси вместе формулируют свои условия про законопроект, отметили в «Яндекс.Такси».
Агрегаторы считают, что законопроект в нынешнем виде не учитывает цифровизацию рынка, а принятие жёстких ограничетельных мер по отношению к его участникам окажет негативное воздействие на отрасль. Среди таких мер сервисы называют возможность госрегулирования тарифов и квотирование количества разрешений в регионах.
У участников встречи есть несколько предложений:
- Допустить к перевозкам самозанятых, у которых есть разрешение на перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Разрешить таким россиянам самим оформлять разрешения на такси и приравнять их к ИП.
- Использовать ПО для смартфона или автомобиля для фиксации параметров поездки, контроля состояния машины и водителя. Сервисы уже готовы разработать и протестировать такие системы по договорённости с отраслью.
- Отказаться от введения ограничений на количество машин такси в регионах.
- Не ограничивать рыночное ценообразование, а также не вводить любые механизмы регулирования тарифов на услуги такси.
- Закрепить возможность использования цифровых технологий для контроля состояния водителя, машины, ведения путевых листов — например, электронные путевые листы, дистанционные медосмотры и так далее.
Также такси-сервисы назвали чрезмерным требование от агрегаторов получать разрешение для начала работы в каждом регионе. Принципы субсидиарной ответственности во взаимоотношениях перевозчиков и сервисов заказа такси и обеспечение доступности ОСГОПП и ОСАГО позволят обеспечить баланс интересов всех участников рынка, считают агрегаторы.
Агрегаторы вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой Россией» создали рабочую группу — её участники обсудят законопроект на уровне комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект с правилами работы агрегаторов такси в России в декабре 2018 года. Дата рассмотрения документа во втором чтении пока не назначена.
Водители и далее смогу кататься по 25 часов в сутки во всех Агрегаторах? Или это где-то кто-то наконец-то хочет как-то ограничить?
Все, что нужно знать об отношении агрегаторов к тому, что происходит в забрендованном ими мире
не вводить любые механизмы регулирования тарифов на услуги такси.
Да здравствует анархия
Каким образом цифровизация связана с нежеланием нанимать таксистов по тк и платить 43% налога с зп? Давайте всех переведем на самозанятых, ведь всё равно кадровики ведут учет, а бухгалтеры сдают отчетность в 1С?
Ну логика видимо такая, что водитель не обязан выходить на линию, хочет выйдет, хочет нет, т.о. компании (Агрегаторы) не считают его своим работником.
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