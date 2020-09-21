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KIA запустила в России сервис подписки на автомобили по цене от 33 000 рублей в месяц Материал редакции
Пользователи смогут арендовать пять моделей на выбор на срок от суток до года — пока в нескольких городах.
KIA запускает подписку на свои машины KiaMobility, сообщает компания. Арендовать машину можно на срок от одного дня до одного года.
Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Брянске, Обнинске, Нижнекамске, Красноярске. Однако на машинах можно ездить везде — внутри России и за границу. Воспользоваться услугой смогут водители от 25 лет со стажем не менее трех лет.
Водителям будет доступна подписка на пять моделей KIA. Цена за аренду отличается в зависимости от модели и срока подписки:
- KIA Rio— 1900 рублей в день, 33 000 рублей в месяц. При оформлении годовой подписки месяц обойдется в 27 000 рублей.
- KIA Seltos— 2400 рублей в день, 42 000 в месяц, 33 000 рублей в месяц при годовой подписке.
- KIA Sportage— 2900 рублей в день, 51 000 в месяц, 39 000 рублей в месяц при годовой подписке.
- KIA K5— 2600 рублей в день, 45 000 в месяц, 36 000 рублей в месяц при годовой подписке.
- KIA Sorento — 3500 рублей в день, 60 000 в месяц, 51 000 рублей в месяц при годовой подписке.
В стоимость подписки входит техническое обслуживание машины, страховка ОСАГО и каско, помощь на дорогах, комплекты летней или зимней резины и хранение.
В подписке есть ограничения по пробегу: 2500 км в месяц для суточной и месячной подписки и 30 000 км для годовой. В случае превышения пробега, за каждый дополнительный километр клиент должен заплатить 10 рублей.
Для аренды автомобиля водители должны выбрать подходящую модель на сайте Kia, отправить заявку дилеру и ждать приглашения, а затем оформить договор и оплатить подписку. При расторжении краткосрочного договора (от одного дня до одного месяца) клиент ничего не платит. При отказе от годовой подписки раньше времени водитель заплатит штраф в размере одного месяца аренды по тарифу.
Подписку могут оформить только физические лица для личного использования, добавили в компании. Использовать машину в качестве такси нельзя.
- Первой в России долгосрочную подписку на автомобили запустила Volvo. Компания предлагала аренду Volvo XC60 в комплектации T5 Inscription за 59 500 рублей в месяц.
- В октябре 2019 года Hyundai запустила подписку на автомобили через приложение. Минимальная подписка стоит 30 тысяч рублей в месяц. Арендовать машину от Hyundai можно от одного часа до одного года.
Легче устроиться в такси и платить те же деньги за КИА + будет выделенка
Зачем бросать? Днем ты успешный бизнесмен, вечером и ночью - таксуешь для души. Много народу так делает, мне таксисты рассказывали.
Я думал, это шутка была, но давайте обсудим серьзно:) За 3500 в сутки арендуется Киа Оптима с лицензией на такси. Таксовать при этом не обязательно: можно просто возить самого себя из дома в офис по выделенке;)
Что-то грубят с ценами. Тот же делимобиль сильно дешевле получается
Хоть и кажется дорого, но при системном подходе и среднем временем владения машиной 5 лет получается подписка даже немного выгодней ¯\_(ツ)_/¯
Ура, хендемобилити «раздвоился». Брал сантафе на 3 месяца. Кайфанул. Но дорого, конечно, пиздец
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