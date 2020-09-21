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Рая Хачатрян
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KIA запустила в России сервис подписки на автомобили по цене от 33 000 рублей в месяц Материал редакции

Пользователи смогут арендовать пять моделей на выбор на срок от суток до года — пока в нескольких городах.

10 комментариев
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KIA запускает подписку на свои машины KiaMobility, сообщает компания. Арендовать машину можно на срок от одного дня до одного года.

Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Брянске, Обнинске, Нижнекамске, Красноярске. Однако на машинах можно ездить везде — внутри России и за границу. Воспользоваться услугой смогут водители от 25 лет со стажем не менее трех лет.

Водителям будет доступна подписка на пять моделей KIA. Цена за аренду отличается в зависимости от модели и срока подписки:

  • KIA Rio— 1900 рублей в день, 33 000 рублей в месяц. При оформлении годовой подписки месяц обойдется в 27 000 рублей.
  • KIA Seltos— 2400 рублей в день, 42 000 в месяц, 33 000 рублей в месяц при годовой подписке.
  • KIA Sportage— 2900 рублей в день, 51 000 в месяц, 39 000 рублей в месяц при годовой подписке.
  • KIA K5— 2600 рублей в день, 45 000 в месяц, 36 000 рублей в месяц при годовой подписке.
  • KIA Sorento — 3500 рублей в день, 60 000 в месяц, 51 000 рублей в месяц при годовой подписке.

В стоимость подписки входит техническое обслуживание машины, страховка ОСАГО и каско, помощь на дорогах, комплекты летней или зимней резины и хранение.

В подписке есть ограничения по пробегу: 2500 км в месяц для суточной и месячной подписки и 30 000 км для годовой. В случае превышения пробега, за каждый дополнительный километр клиент должен заплатить 10 рублей.

Для аренды автомобиля водители должны выбрать подходящую модель на сайте Kia, отправить заявку дилеру и ждать приглашения, а затем оформить договор и оплатить подписку. При расторжении краткосрочного договора (от одного дня до одного месяца) клиент ничего не платит. При отказе от годовой подписки раньше времени водитель заплатит штраф в размере одного месяца аренды по тарифу.

Подписку могут оформить только физические лица для личного использования, добавили в компании. Использовать машину в качестве такси нельзя.

  • Первой в России долгосрочную подписку на автомобили запустила Volvo. Компания предлагала аренду Volvo XC60 в комплектации T5 Inscription за 59 500 рублей в месяц.
  • В октябре 2019 года Hyundai запустила подписку на автомобили через приложение. Минимальная подписка стоит 30 тысяч рублей в месяц. Арендовать машину от Hyundai можно от одного часа до одного года.

#новости #kia

Рая Хачатрян
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Кирилл Половинкин

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Легче устроиться в такси и платить те же деньги за КИА + будет выделенка

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Михаил Иванович

Кирилл
2

И без ограничений по пробегу:)

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Александр

Кирилл
1

А, ну если мне машина нужна без геммороя (который при личном владении), то нужно бросить своё дело и пойти работать таксистом круглые сутки.

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Вася Пражкин

Александр
0

Зачем бросать? Днем ты успешный бизнесмен, вечером и ночью - таксуешь для души. Много народу так делает, мне таксисты рассказывали.

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Михаил Иванович

Александр
0

Я думал, это шутка была, но давайте обсудим серьзно:) За 3500 в сутки арендуется Киа Оптима с лицензией на такси. Таксовать при этом не обязательно: можно просто возить самого себя из дома в офис по выделенке;)

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Двадцать Один

2

Блин, не особо выгодно что-то)

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Saucedo Puetz

1

Что-то грубят с ценами. Тот же делимобиль сильно дешевле получается

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Ян Орлов

Saucedo
0

Делимобиль дороже, Киа Рио 2700 в сутки.

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Николай Шелопугин

1

Хоть и кажется дорого, но при системном подходе и среднем временем владения машиной 5 лет получается подписка даже немного выгодней ¯\_(ツ)_/¯

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Максим Наумов

0

Ура, хендемобилити «раздвоился». Брал сантафе на 3 месяца. Кайфанул. Но дорого, конечно, пиздец

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