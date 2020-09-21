Пользователи смогут арендовать пять моделей на выбор на срок от суток до года — пока в нескольких городах.

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KIA запускает подписку на свои машины KiaMobility, сообщает компания. Арендовать машину можно на срок от одного дня до одного года.

Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Брянске, Обнинске, Нижнекамске, Красноярске. Однако на машинах можно ездить везде — внутри России и за границу. Воспользоваться услугой смогут водители от 25 лет со стажем не менее трех лет.

Водителям будет доступна подписка на пять моделей KIA. Цена за аренду отличается в зависимости от модели и срока подписки:

KIA Rio— 1900 рублей в день, 33 000 рублей в месяц. При оформлении годовой подписки месяц обойдется в 27 000 рублей.

KIA Seltos— 2400 рублей в день, 42 000 в месяц, 33 000 рублей в месяц при годовой подписке.

KIA Sportage— 2900 рублей в день, 51 000 в месяц, 39 000 рублей в месяц при годовой подписке.

KIA K5— 2600 рублей в день, 45 000 в месяц, 36 000 рублей в месяц при годовой подписке.

KIA Sorento — 3500 рублей в день, 60 000 в месяц, 51 000 рублей в месяц при годовой подписке.

В стоимость подписки входит техническое обслуживание машины, страховка ОСАГО и каско, помощь на дорогах, комплекты летней или зимней резины и хранение.

В подписке есть ограничения по пробегу: 2500 км в месяц для суточной и месячной подписки и 30 000 км для годовой. В случае превышения пробега, за каждый дополнительный километр клиент должен заплатить 10 рублей.

Для аренды автомобиля водители должны выбрать подходящую модель на сайте Kia, отправить заявку дилеру и ждать приглашения, а затем оформить договор и оплатить подписку. При расторжении краткосрочного договора (от одного дня до одного месяца) клиент ничего не платит. При отказе от годовой подписки раньше времени водитель заплатит штраф в размере одного месяца аренды по тарифу.

Подписку могут оформить только физические лица для личного использования, добавили в компании. Использовать машину в качестве такси нельзя.