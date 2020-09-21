Тесты в приложении проведут во всех городах, кроме Москвы.

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Каршеринг «Делимобиль» начнёт тестировать систему проверки водителей на алкогольное опьянение или усталость, рассказали vc.ru в компании. Тесты проведут во всех регионах присутствия сервиса, кроме Москвы.

Тест проводится в приложении «Делимобиля» перед поездкой: это викторина или опрос с разными заданиями, в которых нужно подобрать определённую последовательность цифр или фигур на скорость, пояснили в компании. Тестирование будут проводить только при бронировании машин ночью: с 23:00 до 05:00.

Задания подобраны с учётом рекомендаций полиции и наркологов, отметили в компании. Они позволят проверить концентрацию и скорость реакции, которые необходимы для управления автомобилем.

Если водитель не справится с тестом, он должен будет пройти liveness-авторизацию. «Селфи в режиме liveness можно сделать только в реальном времени, загрузка в приложение старой фотографии или видео исключена. Если пользователь не проходит и этот этап проверки, то машина для него автоматически блокируется», — отметил представитель «Делимобиля» в беседе с «Ведомостями».

Тесты должны стать альтернативой алкозамкам — приборам, которые блокируют зажигание при выявлении паров этилового спирта. Зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов отметил в разговоре с газетой, что индивидуально устанавливаемые алкозамки водители научились обходить в любом состоянии. «Насколько эта система будет эффективнее, сложно сказать», — добавил он.

Соосновательница каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова также считает, что алкозамки не решают проблему нетрезвых водителей, иначе их бы массово вводили такси и сервисы аренды машин. «А установка любой электроники без согласования с производителем или импортером — это потеря гарантии и потенциальные проблемы с машиной», — добавила она.