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«Делимобиль» начнёт тестировать водителей на опьянение и усталость в ночное время Материал редакции
Тесты в приложении проведут во всех городах, кроме Москвы.
Каршеринг «Делимобиль» начнёт тестировать систему проверки водителей на алкогольное опьянение или усталость, рассказали vc.ru в компании. Тесты проведут во всех регионах присутствия сервиса, кроме Москвы.
Тест проводится в приложении «Делимобиля» перед поездкой: это викторина или опрос с разными заданиями, в которых нужно подобрать определённую последовательность цифр или фигур на скорость, пояснили в компании. Тестирование будут проводить только при бронировании машин ночью: с 23:00 до 05:00.
Задания подобраны с учётом рекомендаций полиции и наркологов, отметили в компании. Они позволят проверить концентрацию и скорость реакции, которые необходимы для управления автомобилем.
Если водитель не справится с тестом, он должен будет пройти liveness-авторизацию. «Селфи в режиме liveness можно сделать только в реальном времени, загрузка в приложение старой фотографии или видео исключена. Если пользователь не проходит и этот этап проверки, то машина для него автоматически блокируется», — отметил представитель «Делимобиля» в беседе с «Ведомостями».
Тесты должны стать альтернативой алкозамкам — приборам, которые блокируют зажигание при выявлении паров этилового спирта. Зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов отметил в разговоре с газетой, что индивидуально устанавливаемые алкозамки водители научились обходить в любом состоянии. «Насколько эта система будет эффективнее, сложно сказать», — добавил он.
Соосновательница каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова также считает, что алкозамки не решают проблему нетрезвых водителей, иначе их бы массово вводили такси и сервисы аренды машин. «А установка любой электроники без согласования с производителем или импортером — это потеря гарантии и потенциальные проблемы с машиной», — добавила она.
В YouDrive в беседе с изданием также согласились, что пока на рынке нет качественных тест-систем, которые нельзя обмануть.
На самом деле приятен сам факт такого начинания. Интересно, как это будет работать в реальности
Ночь, Бутово, темно, в 01:30 подходишь к машине, сразу закрываешь дверь желая поскорее уехать,
И тут:
- Соберите прямоугольник из четырех треугольников.
- Расскажите, почему нельзя пить квас перед поездкой.
Ирония, конечно, главное чтобы все работало нормально
Забавный способ проверки, должен породить большое количество мемов. Но если его хорошо проработать - должен быть довольно эффективным. Из очевидных способов обхода - дать пройти тест трезвому другу (или ребёнку).
Обычно если веселая компания садится в машину, то там все навеселе. Ну а если среди всех есть один непьющий, то есть шанс, что этот человек окажется способен образумить остальных. Лучше, чем ничего.
Тест проводится в приложении «Делимобиля» перед поездкой: это викторина или опрос с разными заданиями
Что мешает таксисту попросить любого прохожего:
- Слышь, братуха, помоги с игрой, сам два дня уже играю, уровень пройти не могу.
Да ничего не мешает. Но из таких опрошенных половина просто пройдет мимо, не останавливаясь, ещё четверть на йух пошлет. Итого имеем уже 25% на "успех" и поездку бухим вместо 100%.
Вспомнил игру ларри, где перед началом игры нужно было пройти тест :)
Вот бы еще бы в Яндекс.Такси и Убере такое внедрили... В прошлом декабре чуть с жизнью не распрощалась по дороге в аэропорт из-за заснувшего водителя Яндекс.Такси на трассе. 4 утра, я на пассажирском сиденье почти засыпаю, а водитель просто заснул посреди трассы, начали заваливаться вправо. Сзади врезалась со всей дури Mazda. Если бы не проснулась и не растолкала водителя - ппц котятам и зайчикам.
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