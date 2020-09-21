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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Делимобиль» начнёт тестировать водителей на опьянение и усталость в ночное время Материал редакции

Тесты в приложении проведут во всех городах, кроме Москвы.

9 комментариев
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Каршеринг «Делимобиль» начнёт тестировать систему проверки водителей на алкогольное опьянение или усталость, рассказали vc.ru в компании. Тесты проведут во всех регионах присутствия сервиса, кроме Москвы.

Тест проводится в приложении «Делимобиля» перед поездкой: это викторина или опрос с разными заданиями, в которых нужно подобрать определённую последовательность цифр или фигур на скорость, пояснили в компании. Тестирование будут проводить только при бронировании машин ночью: с 23:00 до 05:00.

Задания подобраны с учётом рекомендаций полиции и наркологов, отметили в компании. Они позволят проверить концентрацию и скорость реакции, которые необходимы для управления автомобилем.

Если водитель не справится с тестом, он должен будет пройти liveness-авторизацию. «Селфи в режиме liveness можно сделать только в реальном времени, загрузка в приложение старой фотографии или видео исключена. Если пользователь не проходит и этот этап проверки, то машина для него автоматически блокируется», — отметил представитель «Делимобиля» в беседе с «Ведомостями».

Тесты должны стать альтернативой алкозамкам — приборам, которые блокируют зажигание при выявлении паров этилового спирта. Зампредседатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов отметил в разговоре с газетой, что индивидуально устанавливаемые алкозамки водители научились обходить в любом состоянии. «Насколько эта система будет эффективнее, сложно сказать», — добавил он.

Соосновательница каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова также считает, что алкозамки не решают проблему нетрезвых водителей, иначе их бы массово вводили такси и сервисы аренды машин. «А установка любой электроники без согласования с производителем или импортером — это потеря гарантии и потенциальные проблемы с машиной», — добавила она.

В YouDrive в беседе с изданием также согласились, что пока на рынке нет качественных тест-систем, которые нельзя обмануть.

#новость #каршеринг #делимобиль

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Олег Павлов

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На самом деле приятен сам факт такого начинания. Интересно, как это будет работать в реальности

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Андрей Задоркин

Олег
0

Ночь, Бутово, темно, в 01:30 подходишь к машине, сразу закрываешь дверь желая поскорее уехать,
И тут:
- Соберите прямоугольник из четырех треугольников.
- Расскажите, почему нельзя пить квас перед поездкой.

Ирония, конечно, главное чтобы все работало нормально

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Николай Глущенко

1

Забавный способ проверки, должен породить большое количество мемов. Но если его хорошо проработать - должен быть довольно эффективным. Из очевидных способов обхода - дать пройти тест трезвому другу (или ребёнку).

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Олег Павлов

Николай
0

Обычно если веселая компания садится в машину, то там все навеселе. Ну а если среди всех есть один непьющий, то есть шанс, что этот человек окажется способен образумить остальных. Лучше, чем ничего.

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Вася Пражкин

0

 Тест проводится в приложении «Делимобиля» перед поездкой: это викторина или опрос с разными заданиями

Что мешает таксисту попросить любого прохожего:
- Слышь, братуха, помоги с игрой, сам два дня уже играю, уровень пройти не могу.

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Олег Павлов

Вася
0

Да ничего не мешает. Но из таких опрошенных половина просто пройдет мимо, не останавливаясь, ещё четверть на йух пошлет. Итого имеем уже 25% на "успех" и поездку бухим вместо 100%.

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Viacheslav Semenchuk

0

Вспомнил игру ларри, где перед началом игры нужно было пройти тест :) 

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Artem

0

Не мешало бы и тест на IQ некоторым клиентам ввести.

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Любовь Рычкова

0

Вот бы еще бы в Яндекс.Такси и Убере такое внедрили... В прошлом декабре чуть с жизнью не распрощалась по дороге в аэропорт из-за заснувшего водителя Яндекс.Такси на трассе. 4 утра, я на пассажирском сиденье почти засыпаю, а водитель просто заснул посреди трассы, начали заваливаться вправо. Сзади врезалась со всей дури Mazda. Если бы не проснулась и не растолкала водителя - ппц котятам и зайчикам.

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