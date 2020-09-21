Сбербанка в прямом эфире
Airbus показала три концепта самолётов на водороде с нулевым уровнем вредных выбросов Материал редакции
Компания рассчитывает совершить первый полёт в 2035 году.
Airbus представила три концепта самолетов с нулевым уровнем выброса углекислого газа на водородном топливе. Первые полёты запланированы на 2035 год, сообщили vc.ru в компании.
Первый концепт — это самолет с турбовентиляторным двигателем, который вмещает до 200 пассажиров и может пролететь более 3700 км за раз. В этом самолете используются модифицированные газотурбинные двигатели, работающие на водороде вместо керосина.
Второй концепт — это трубовинтовый самолет, вмещающий около 100 пассажиров для рейсов на короткие расстояния (до 1850 км). Самолет также работает на жидком водороде.
Компания также представила третий концепт с использованием схемы «летающее крыло» в форме буквы V: этот самолет будет вмещать до 200 пассажиров и совершать полеты на расстояния более 3700 км.
Главный инженер компании Жан-Брис Дюмон рассказал Bloomberg, что это самая сложная из трех конструкций. Однако, по его мнению, если компания сразу же все сделает правильно, она рассмотрит возможность перехода к «революционной» V-образной модели. В обратном случае она выберет один из двух более классических проектов и рассмотрит возможность создания «летающего крыла» самолета позже.
По словам представителя Airbus, успех любой такой программы будет зависеть от инфраструктуры в аэропортах и поддержки со стороны правительств в финансировании. Компания считает, что у авиакомпаний должны появиться стимулы, чтобы вывести старые самолеты из эксплуатации.
В ближайшие пять лет инженеры Airbus планируют разработать водородные технологии. Через несколько месяцев компания начнет испытания водородных топливных элементов и технологий сжигания водорода. К 2025 году Airbus рассчитывает запустить авиастроительную программу ZEROe, полноценный прототип самолета появится к концу 2020-х годов.
Airbus и ранее представляла прототип «зелёного» самолёта Maveric. Особая конструкция крыльев и фюзеляжа помогает самолету на 20% снизить расход топлива и вместить больше пассажиров.
У нас же был ту-154 с водородным двигателем, дальше испытаний дело не пошло. Водород при низких температурах нужно хранить (-240 °C) к тому же он взрывоопасен.
Да, это был Ту-155. На нем потом испытали еще другой вид топлива - сжиженный природный газ. Он намного безопаснее, чем водород, хранится в жидком виде при температуре -160, а это на 100 градусов выше, чем водород. При использовании СПГ расход топлива снижается на 15% и выбросов меньше.
Один хуй это моментальное обледенение крыльев, какая там изоляция должна быть вообще?
Обледенение крыльев (в которых баки) никогда еще не было таким веселым...
ну метан хранят и ничего. И даже по морю возят.
Когда у тебя каждый килограмм на счету ты не можешь строить толстенную вакуумную изоляцию, а кораблю похуй - на 100 тонн больше или меньше.
Главный инженер жена Бориса Дюмина. Все это какие-то пока весьма унылые картинки, а не концепты
Теперь 3Д рендер концептом называется?
а там поди цепелины с голубиной тягой подтянутся
этож мода эколохии зелнопокусанных которые поставили аком всю энергетику в бОшии
канечно интересно
оособенно будет интересно смотреть аварийные посадки таких водоспиртопукло лётов
"оособенно будет интересно смотреть аварийные посадки" - да не проблема:
Блоги компаний
Показать еще