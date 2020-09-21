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Транспорт
Рая Хачатрян
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Airbus показала три концепта самолётов на водороде с нулевым уровнем вредных выбросов Материал редакции

Компания рассчитывает совершить первый полёт в 2035 году.

12 комментариев
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Airbus представила три концепта самолетов с нулевым уровнем выброса углекислого газа на водородном топливе. Первые полёты запланированы на 2035 год, сообщили vc.ru в компании.

Первый концепт — это самолет с турбовентиляторным двигателем, который вмещает до 200 пассажиров и может пролететь более 3700 км за раз. В этом самолете используются модифицированные газотурбинные двигатели, работающие на водороде вместо керосина.

Второй концепт — это трубовинтовый самолет, вмещающий около 100 пассажиров для рейсов на короткие расстояния (до 1850 км). Самолет также работает на жидком водороде.

Компания также представила третий концепт с использованием схемы «летающее крыло» в форме буквы V: этот самолет будет вмещать до 200 пассажиров и совершать полеты на расстояния более 3700 км.

Главный инженер компании Жан-Брис Дюмон рассказал Bloomberg, что это самая сложная из трех конструкций. Однако, по его мнению, если компания сразу же все сделает правильно, она рассмотрит возможность перехода к «революционной» V-образной модели. В обратном случае она выберет один из двух более классических проектов и рассмотрит возможность создания «летающего крыла» самолета позже.

По словам представителя Airbus, успех любой такой программы будет зависеть от инфраструктуры в аэропортах и поддержки со стороны правительств в финансировании. Компания считает, что у авиакомпаний должны появиться стимулы, чтобы вывести старые самолеты из эксплуатации.

В ближайшие пять лет инженеры Airbus планируют разработать водородные технологии. Через несколько месяцев компания начнет испытания водородных топливных элементов и технологий сжигания водорода. К 2025 году Airbus рассчитывает запустить авиастроительную программу ZEROe, полноценный прототип самолета появится к концу 2020-х годов.

Airbus и ранее представляла прототип «зелёного» самолёта Maveric. Особая конструкция крыльев и фюзеляжа помогает самолету на 20% снизить расход топлива и вместить больше пассажиров.

#новость #airbus

Рая Хачатрян
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12 комментариев
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Александр Комаров

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У нас же был ту-154 с водородным двигателем, дальше испытаний дело не пошло. Водород при низких температурах нужно хранить (-240 °C) к тому же он взрывоопасен.

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Name Company

Александр
1

Да, это был Ту-155. На нем потом испытали еще другой вид топлива - сжиженный природный газ. Он намного безопаснее, чем водород, хранится в жидком виде при температуре -160, а это на 100 градусов выше, чем водород. При использовании СПГ расход топлива снижается на 15% и выбросов меньше. 

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Anton Reut

Name
0

Один хуй это моментальное обледенение крыльев, какая там изоляция должна быть вообще?

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Anton Reut

Александр
0

Обледенение крыльев (в которых баки) никогда еще не было таким веселым... 

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Leo Uvarov

Александр
–2

ну метан хранят и ничего. И даже по морю возят. 

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Anton Reut

Leo
0

Когда у тебя каждый килограмм на счету ты не можешь строить толстенную вакуумную изоляцию, а кораблю похуй - на 100 тонн больше или меньше.

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Evgeny Boyko

1

Главный инженер жена Бориса Дюмина. Все это  какие-то пока весьма унылые картинки, а не концепты

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Alexey Vyatkin

Evgeny
0

слава богу, что у нас с этим не экспериментируют, не взорвемся

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Сергей Щукин

0

Теперь 3Д рендер концептом называется?

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Ваня Самков

Сергей
0

Да, концепт в значении слова обозначает идею/замысел.

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Синди Катсс

0

а там поди цепелины с голубиной тягой подтянутся
этож мода эколохии зелнопокусанных  которые поставили аком всю энергетику в бОшии
 канечно интересно
оособенно будет интересно смотреть  аварийные посадки  таких водоспиртопукло лётов 

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Anton Reut

Синди
0

"оособенно будет интересно смотреть аварийные посадки" - да не проблема:

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