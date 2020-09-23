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Транспорт
Лиана Липанова
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Илон Маск пообещал выпустить бюджетную Tesla за $25 тысяч «примерно через три года» Материал редакции

Производство электромобилей подешевеет за счёт новой конструкции батареи, рассчитывает глава компании.

  • Гендиректор Tesla Илон Маск во время собрания акционеров заявил, что «примерно через три года» компания сможет выпустить бюджетный электромобиль за $25 тысяч (~1,9 млн рублей), передаёт CNBC.
  • Расходы на производство электромобилей снизятся за счёт новой конструкции батареи и других разработок, которые Tesla представила на собрании.
  • Самый дешёвый автомобиль Tesla — Model 3 — стоит от $37 990, самая дорогая Model X — от $79 990.
  • Аккумуляторы Tesla с «тысячей элементов питания» — это самая дорогая часть автомобиля, отмечает издание. Во время презентации Маск объявил, что компания разработала и производит собственные элементы для батарей на заводе во Фримонте.

#новость #tesla

Лиана Липанова
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Азамат Салахов

4

Есть гипотеза, что через три года бакс будет 300₽ и про доступность можно забыть (((

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Азамат
5

А сейчас типо 1,9 млн рублей - это доступная цена для среднего класса?
Считается, что цена машины не должны превышать полугодовой заработок. То есть эту "бюджетную машину" могут позволить себе только люди с з/п более 300 тыр/ мес. И это без учёта того, что цены на автомобили в России намного выше, чем в США. Доступная машина для российского "среднего класса" должна стоить 102 тыр. (17*6)

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Алексей Доронин

new_comment
2

1. Для электрокара это бюджетный ценник. С дотацией в некоторых странах ЕС цена составит смешные 15-17 тыс. евро.
2. Цена на автомобили в России они из самых низкие в мире. Даже VW Jetta, которую везут нам аж из самой Мексики продается у нас по такжой же цене как в штатах. Да, устаревшие двигатели, победнее комплектация, но тем не менее. Что уж говорить об автомобилях, собранных в РФ. Kia Rio стоит от 9 тыс. евро. Где вы в мире седан B+ класса купите за такие деньги? Цены ниже только только в Индии, но там свои модели у каждого концерна с просто убийственно низкими требованиями к безопасности.
3. Рассуждения про "доллар по 200 рублей! ааа! я средний класс! дайте мне тачку по цене форда фокуса, который я покупал за 500 тыс в 2007 году!"  - ну сложно комментировать этот детский сад

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new_comment

Алексей
0

Вы правы, но отвечаете на какой-то другой комментарий, а не мой. Я говорю о том, что даже при ценнике в 1,9 млн рублей, который в России недостижим, это непомерно дорого для россиян.
Рассуждения о среднем классе основаны на статистике по доходам населения. Если большинство получает $200 в месяц, то даже машина за $5000 слишком дорога.

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Тарас Тарас

new_comment
1

Смешно. Вы ВВП вспомнили про средний класс?

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new_comment

Тарас
3

Ну конечно. У ВВП какое-то оторванное от реальности определение среднего класса. Но ведь средний класс должен позволить купить новую машину? Должен! А что он может купить за свою з/п, если даже бюджетные машины в РФ стоят миллион рублей?

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Vlad Romanchenko

new_comment
–1

У вас оторванное понимание реальности, что такое средний класс в России. 

Ответить

new_comment

Vlad
1

Возможно. Я неправильно понимаю, что средний класс может позволить себе купить машину? Или пятилетний кредит на Солярис - это норм для среднего класса?

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Alex Alen

new_com…
0
Ответить

Азамат Салахов

new_comment
1

Простите, а где вы прочли про средний класс? В статье и вовсе написано, что это бюджетный автомобиль )
Вы сейчас за 1 млн разве что весту купите, а королла, цивик и т.п. уже давно приблизились к 2 млн. Давайте еще поговорим про цены на квартиры и что она не должна превышать годовой заработок

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new_comment

Азамат
1

Так вот и я про то же. "Средний класс", а денег на еду едва хватает. А реальный средний класс должен начинаться как минимум с 200 тыр в месяц. Так что до доступности Теслы в России пока далеко.

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Αртем Αксенов

3

Стоимость батарей зависит о развития технологий. По-сути Илон Маск обещает, что в течение 3х лет произойдет технологическая революция, то есть технологическая революция случится на заказ - сильное заявление!

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Алекс Таций

Αртем
1

Батут сработает

Ответить

Stan Chetverikov

Αртем
0

Ну, теоретически, она же может в тайне случиться, и "полироваться" 3 года:)

Ответить

Ivan Demidov

Αртем
0

Технологии уже есть (по словам Маска). Разработаны Теслой. Три года нужно, чтобы наладить масштабное производство. 

Ответить

Константин Панфилов

3

— Илон, купи мне бюджетную Теслу!
— Нет, у нас есть бюджетная Тесла дома.

Бюджетная Тесла дома:

Ответить

Сергей Подливчук

1

Забыли добавить, что после этого заявления стоимость  акций увеличилась на 100500%, а капитализация компании составила триллион ммллионов дрлларов.

Ответить

Alexey Praskovin

Сергей
1

Что такое? Повелись на "этот пузырь завтра лопнет" и так и не решились акций прикупить? 

Ответить

Сергей Подливчук

Alexey
0

Прикупил, и этим самым обрушил стоимость на 20%.

Ответить

Bobo Momo

1

$25 тысяч (~1,9 млн рублей)

Лол, какой смысл переводить в рубли стоимость машины, которая выйдет через несколько лет?

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Алекс Таций

Bobo
0

Потому что читаешь ты это сейчас?
Да и в долларах какой тогда смысл указывать? Стоимость денег изменяется во времени.

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Максим Швецов

0

Обещанного 3 года подождём теперь :)

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