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Илон Маск пообещал выпустить бюджетную Tesla за $25 тысяч «примерно через три года» Материал редакции
Производство электромобилей подешевеет за счёт новой конструкции батареи, рассчитывает глава компании.
- Гендиректор Tesla Илон Маск во время собрания акционеров заявил, что «примерно через три года» компания сможет выпустить бюджетный электромобиль за $25 тысяч (~1,9 млн рублей), передаёт CNBC.
- Расходы на производство электромобилей снизятся за счёт новой конструкции батареи и других разработок, которые Tesla представила на собрании.
- Самый дешёвый автомобиль Tesla — Model 3 — стоит от $37 990, самая дорогая Model X — от $79 990.
- Аккумуляторы Tesla с «тысячей элементов питания» — это самая дорогая часть автомобиля, отмечает издание. Во время презентации Маск объявил, что компания разработала и производит собственные элементы для батарей на заводе во Фримонте.
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Азамат Салахов
Есть гипотеза, что через три года бакс будет 300₽ и про доступность можно забыть (((
new_commentАзамат
А сейчас типо 1,9 млн рублей - это доступная цена для среднего класса?
Считается, что цена машины не должны превышать полугодовой заработок. То есть эту "бюджетную машину" могут позволить себе только люди с з/п более 300 тыр/ мес. И это без учёта того, что цены на автомобили в России намного выше, чем в США. Доступная машина для российского "среднего класса" должна стоить 102 тыр. (17*6)
Алексей Доронинnew_comment
1. Для электрокара это бюджетный ценник. С дотацией в некоторых странах ЕС цена составит смешные 15-17 тыс. евро.
2. Цена на автомобили в России они из самых низкие в мире. Даже VW Jetta, которую везут нам аж из самой Мексики продается у нас по такжой же цене как в штатах. Да, устаревшие двигатели, победнее комплектация, но тем не менее. Что уж говорить об автомобилях, собранных в РФ. Kia Rio стоит от 9 тыс. евро. Где вы в мире седан B+ класса купите за такие деньги? Цены ниже только только в Индии, но там свои модели у каждого концерна с просто убийственно низкими требованиями к безопасности.
3. Рассуждения про "доллар по 200 рублей! ааа! я средний класс! дайте мне тачку по цене форда фокуса, который я покупал за 500 тыс в 2007 году!" - ну сложно комментировать этот детский сад
new_commentАлексей
Вы правы, но отвечаете на какой-то другой комментарий, а не мой. Я говорю о том, что даже при ценнике в 1,9 млн рублей, который в России недостижим, это непомерно дорого для россиян.
Рассуждения о среднем классе основаны на статистике по доходам населения. Если большинство получает $200 в месяц, то даже машина за $5000 слишком дорога.
Тарас Тарасnew_comment
Смешно. Вы ВВП вспомнили про средний класс?
new_commentТарас
Ну конечно. У ВВП какое-то оторванное от реальности определение среднего класса. Но ведь средний класс должен позволить купить новую машину? Должен! А что он может купить за свою з/п, если даже бюджетные машины в РФ стоят миллион рублей?
Vlad Romanchenkonew_comment
У вас оторванное понимание реальности, что такое средний класс в России.
new_commentVlad
Возможно. Я неправильно понимаю, что средний класс может позволить себе купить машину? Или пятилетний кредит на Солярис - это норм для среднего класса?
Alex Alennew_com…
Азамат Салаховnew_comment
Простите, а где вы прочли про средний класс? В статье и вовсе написано, что это бюджетный автомобиль )
Вы сейчас за 1 млн разве что весту купите, а королла, цивик и т.п. уже давно приблизились к 2 млн. Давайте еще поговорим про цены на квартиры и что она не должна превышать годовой заработок
new_commentАзамат
Так вот и я про то же. "Средний класс", а денег на еду едва хватает. А реальный средний класс должен начинаться как минимум с 200 тыр в месяц. Так что до доступности Теслы в России пока далеко.
Αртем Αксенов
Стоимость батарей зависит о развития технологий. По-сути Илон Маск обещает, что в течение 3х лет произойдет технологическая революция, то есть технологическая революция случится на заказ - сильное заявление!
Алекс ТацийΑртем
Батут сработает
Stan ChetverikovΑртем
Ну, теоретически, она же может в тайне случиться, и "полироваться" 3 года:)
Ivan DemidovΑртем
Технологии уже есть (по словам Маска). Разработаны Теслой. Три года нужно, чтобы наладить масштабное производство.
Константин Панфилов
— Илон, купи мне бюджетную Теслу!
— Нет, у нас есть бюджетная Тесла дома.
Бюджетная Тесла дома:
Сергей Подливчук
Забыли добавить, что после этого заявления стоимость акций увеличилась на 100500%, а капитализация компании составила триллион ммллионов дрлларов.
Alexey PraskovinСергей
Что такое? Повелись на "этот пузырь завтра лопнет" и так и не решились акций прикупить?
Сергей ПодливчукAlexey
Прикупил, и этим самым обрушил стоимость на 20%.
Bobo Momo
$25 тысяч (~1,9 млн рублей)
Лол, какой смысл переводить в рубли стоимость машины, которая выйдет через несколько лет?
Алекс ТацийBobo
Потому что читаешь ты это сейчас?
Да и в долларах какой тогда смысл указывать? Стоимость денег изменяется во времени.
Максим Швецов
Обещанного 3 года подождём теперь :)