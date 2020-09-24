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Транспорт
Евгений Делюкин
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Превратил обман в публичную компанию за $20 млрд: в чём обвиняют производителя электрогрузовиков Nikola и его основателя Материал редакции

Американский стартап хотел конкурировать с Tesla, предложив «революционный» водородный транспорт. Но акционер заподозрил гендиректора Тревора Милтона во лжи: у Nikola не оказалось никаких технологий.

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Тревор Милтон на фоне грузовиков Nikola Forbes

Технологии Nikola: грузовики на водороде и «революционный» аккумулятор

Тревор Милтон основал Nikola в 2014 году, и пару лет компания работала в «стелс-режиме».

В 2016 году стартап анонсировал производство электрогрузовиков на аккумуляторах. Спустя полгода Nikola заявила, что займётся производством грузовиков с «экологически чистым» двигателем на топливных элементах, а не аккумуляторах, как у Tesla Semi.

По мнению Nikola, водород лучше подходит для грузовых фур, так как заменяет дешёвым топливом тяжёлую батарею. Она снижает рентабельность и грузоподъёмность грузовиков.

Милтон утверждал, что Nikola снизила стоимость производства килограмма водорода с $14–16 до $2,5 по сравнению с аналогами. Компания разработала технологию на солнечной энергии: вода расщепляется на кислород и водород, тот поступает в топливный элемент, который генерирует ток для электродвигателя.

Недорогой водород призван сэкономить расходы транспортных компаний — обычно они тратят много денег не на грузовики, а на топливо. К тому же на заправку водородом уходило бы меньше времени, чем на зарядку, и дальность хода могла увеличиться.

Прототип первого грузовика Nikola

На этом предположении строилась бизнес-модель Nikola — продавать грузовики с водородным двигателем подороже, но снизить расходы на топливо и техобслуживание.

Компания планировала построить свой завод в Аризоне и сеть заправочных станций по аналогии с Tesla Supercharger. К 2020 году планировали открыть 50 водородных станций, в 2019-м прогноз увеличили до 700.

Тогда же Nikola анонсировала «революционный» аккумулятор для тягачей. Благодаря нему грузовики Nikola смогут проехать около 1600 км на одном заряде с полной нагрузкой, утверждала компания. Возможный пробег Tesla Semi — около 800 км.

Одновременно масса машины уменьшилась на 2,3 тонны.

Прототип грузовика Nikola One представили в мае 2016 года. Тогда же Милтон раскрыл данные по предзаказам: 7000 на $2,3 млрд.

Через год Nikola анонсировала запуск подразделения Nikola Energy для хранения солнечной энергии (по аналогии с Tesla Energy) и подразделения по производству гидроциклов Nikola Powersports, купив стартап Free Form Factory.

В 2019-м было несколько анонсов: водородный багги, гидроцикл, тягачи Nikola Two и Nikola Tre, созданные совместно с CNH Industrial.

Фирма отказалась от полностью водородного прототипа Nikola One. Two и Tre питают и водородные топливные элементы, и аккумуляторы. Компания задумала выпустить 12 тысяч грузовиков к 2024 году.

Модель Nikola Tre. Nikola обещала, что автопилот в грузовиках «готов к четвёртому и даже пятому уровням автономности»

Ещё Nikola успела повоевать с Tesla. В мае 2018 года она подала в суд на компанию Маска, обвинив её в нарушении патентов на дизайн кабины. Сумма иска — $2 млрд. К сентябрю 2020 года судебное разбирательство продолжается.

Tesla представила свой грузовик в 2017 году

Nikola вышла на биржу: с большими партнёрами и без выпущенных продуктов

Nikola получила $250 млн и создала совместное предприятие с CNH Industrial (Iveco и FPT Industrial) — для разработки силовых установок и интеграции технологий грузовика Iveco S-Way в Nikola Tre.

Также Nikola привлекла $230 млн от Bosch и Hanwha:

  • Bosch помогает в разработке топливных элементов и аккумуляторов.
  • Hanwha поставляет солнечные модули для выработки водорода.

Среди партнеров Nikola — пивоваренная компания Anheuser-Busch с заказом на 800 грузовиков на сумму около $370 млн.

4 июня 2020 года Nikola провела IPO, завершив обратное слияние с VectolQ (занимается обменом акций, покупкой активов). Компания заявляла, что потенциальный объём предварительных заказов увеличился до $10 млрд и выход на прибыль ожидается к 2021 году.

В ходе сделки Nikola оценили в $3,3 млрд, рыночная капитализация объединенной компании составила около $13 млрд.

9 июня 2020 года стоимость акций Nikola резко выросла после того, как Милтон анонсировал приём заказов на Badger и пообещал представить «реально работающий пикап, а не фейк для шоу» в 2020 году. Стартап догнал по капитализации Ford и FCA. На момент закрытия торгов капитализация Ford составила $28,794 млрд против $28,775 млрд Nikola.

Nikola — оранжевым, Ford — чёрным

Что пошло не так

В августе Nikola отчиталась о доходе в $36 тысяч за второй квартал 2020 года. Эти деньги стартап получил, продав солнечные батареи основателю Милтону. Убытки Nikola за это время составили $86,64 млн. На фоне отчетности акции компаний подешевели на 18%.

8 сентября 2020 года с Nikola заключила партнёрство General Motors: автопроизводитель будет поставлять электробатареи и топливные элементы для грузовиков Nikola и займётся производством пикапа Nikola Badger — в обмен GM получила акции на $2 млрд и место в совете директоров Nikola.

Nikola Badger

10 сентября Hinderburg Research, один из акционеров Nikola Motor, обвинила стартап в мошенничестве и опубликовала разоблачающий отчёт.

Акционер рассказала о якобы собранных записях разговоров, фотографиях, переписке, которые доказывают: Милтон врал о технологиях и активах компании.

Например, Hinderburg Research утверждает:

  • Утверждения Милтона, что стартапу удалось снизить стоимость производства водорода на 81% оказались ложными, под давлением СМИ глава Nikola признался, что стартап пока не производил водород.
  • Рекламный ролик 2018 года с движущимся Nikola One на самом деле обман — машину отбуксировали на холм, чтобы она на холостом ходу съехала на дорогу. Поэтому она и ехала бесшумно.
  • Заявления о собственной газовой скважине Nikola не проверить — в документах она не упоминается, информация о ней удалена с сайта.
  • «Революционные» аккумуляторы Nikola не производила, а хотела купить технологию у другой компании, но у той её не было. Зная это, Милтон продолжал заявлять о работе над уникальной батареей, на деле же аккумуляторы поставляет GM.
  • Не существует и солнечных панелей на крыше штаб-квартиры, вырабатывающих энергию по собственной технологии Nikola, — их нет на аэроснимках и в сообщениях СМИ.
  • Bosch, производитель грузовиков Nikola Tre, заявила, что не выпустила ни одного грузовика — хотя Милтон в подкасте в июле 2020 года говорил о «пяти единицах, которые прямо сегодня сойдут с конвейера в Германии».
  • Nikola самостоятельно не производит ни один ключевой компонент грузовиков — она их закупает или лицензирует у других компаний.
  • Партнёры Nikola постепенно выходят из компании: Worthington, Bosch и ValueAct продали все свои акции Nikola летом 2020 года после IPO. Эти акции купили физлица-инвесторы с платформы Robinhood.
  • Сам Милтон обналичил $70 млн после IPO и уменьшил период, в течение которого не мог продавать свои акции после выхода на биржу, — с 1 года до 180 дней.

Обвинения стали предметом расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Милтон же назвал их ложью и обвинил Hindenburg Research в спекуляции акциями — так как у неё открыта короткая позиция на бирже. После выхода публикации цена акций Nikola Motor упала на 13%.

Спустя несколько дней Nikola подтвердила, что грузовик Nikola One в проморолике 2018 года не мог ехать самостоятельно. Тем не менее у него были настоящие и рабочие коробка передач, аккумуляторы, гидроусилитель руля.

Однако ключевые технологии — рабочий водородный топливный элемент и привод — Nikola не упомянула. Более того, стартап объяснил: в ролике не утверждается, что машина едет самостоятельно. В описании к видео сказано, что грузовик находится «в движении», а не «едет самостоятельно» или «едет с помощью двигателя».

Тот самый видеоролик

Прототип Nikola One стартап решил не дорабатывать — он помог привлечь Bosch и Iveco в качестве партнёров и переключиться на работу над Nikola Two.

21 сентября Тревор Милтон покинул совет директоров Nikola Motor. На фоне новости акции компании упали на 22,2% и продолжают падение. С июня их стоимость снизилась более чем в три раза — с $79 до $25. Капитализация Nikola к 23 сентября составляет $9,6 млрд.

Что ждёт Nikola

К сентябрю 2020 года компания не выпустила ни одного автомобиля. Теперь состояние Nikola связано с успехом Nikola Two, Badger и других проектов, за которые отвечают партнёры.

Если компания сдержит обещания и выпустит пикап и грузовики, шумиха вокруг Nikola One и скандал с обвинениями постепенно улягутся, считает Ars Technica.

Формат сделки с GM подразумевает, что Nikola сможет как минимум выпустить Badger, так как в пикапе используются уже рабочие аккумуляторы GM Ultium, а не «революционная», но так и не представленная батарея Nikola.

GM возьмет на себя производство машин, сертификацию, проверку, а также станет эксклюзивным поставщиком водородных топливных элементов тяжёлых грузовиков Nikola. Фактически, задачами Nikola остаются только развитие своего бренда и его продвижение.

#nikola #электромобили

Евгений Делюкин
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Артем Угрюмов

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Не понимаю, почему Илон Маск не мог сделать пикап с подобным дизайном. Это же охриненно.

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Artem Iurygin

Артем
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Ну так это же практически вылитый Raptor. 

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Герман Анортосис

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Герман
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Fake it if you never make it. И главное, не забудь в процессе обналичить 70 миллионов.

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