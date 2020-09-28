Такие единичные рейсы для конкуренции роли не играют, считает источник в «Аэрофлоте».

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С 21 сентября 2020 года правительство разрешило авиакомпаниям летать в Нур-Султан, Бишкек и Минск, а с 27 сентября — в Сеул. С 9 сентября разрешены рейсы в Каир, Дубай и на Мале. Однако количество полётов ограничено, указывают «Ведомости»: в каждый из городов можно летать от одного до трех раз в неделю.

До пандемии Covid-19 во все города только «Аэрофлот» летал из Москвы минимум семь раз в неделю, пишет издание. По всем направлениям (кроме Каира и Мале) летали и другие российские перевозчики — из Москвы и других городов.

Для полётов компании получали назначения от межведомственной комиссии при Минтрансе. Одной-трёх частот в неделю на реализацию коммерческих прав всех перевозчиков не хватит, отмечают «Ведомости».

«Когда между пунктами на территории России и указанных стран более одного назначенного перевозчика, остается открытым вопрос, какая именно авиакомпания будет осуществлять полеты с разрешенной частотой», — говорится в письме UTair Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, которое приводит газета. Авиакомпания попросила помочь получить от властей разъяснение о распределении рейсов за рубеж.

Все разрешенные правительством частоты задействовал на своих рейсах из Москвы «Аэрофлот», указывает газета. При этом Росавиация не сообщала, как распределяла разрешенные частоты.

Решение, кому отдать частоты, принимает Росавиация, рассказали газете два близких к «Аэрофлоту» человека и два собеседника в других авиакомпаниях. Последние указывают, что решение передать частоты «Аэрофлоту» согласовано с «антиковидным штабом». В штабе сообщили, что решение остаётся за Росавиациией, сам регулятор отказался от комментариев.

Сотрудник крупной авиакомпании отметил в разговоре с газетой, что Бишкек, Нур-Султан, Минск — очень прибыльные направления и нужен справедливый механизм их распределения.

«Такие единичные рейсы для конкуренции роли не играют. Когда авиасообщение только восстанавливается, вполне логично, что первыми на линии между странами становятся национальные перевозчики», — не согласен источник, близкий к «Аэрофлоту». В «Аэрофлоте», S7 и UTair на запросы «Ведомостей» не ответили.