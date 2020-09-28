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Транспорт
Лиана Липанова
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Суд в Лондоне продлил лицензию Uber — год назад городские власти отказали компании из-за проблем с безопасностью Материал редакции

Uber в в Лондоне добавила систему проверки личности водителей с помощью распознавания лиц и очных проверок.

  • Uber выиграла судебный процесс против Транспортного регулятора Лондона о продолжении работы в городе, передаёт CNBC. Судья продлил лицензию на перевозку пассажиров компании на 18 месяцев.
  • В ноябре 2019 года регулятор отказался продлить лицензию такси-сервиса из-за проблем с безопасностью перевозок. Из-за сбоев в программе неавторизованные водители могли загружать свои фотографии на аккаунты других водителей и выполнять заказы от их имени, объясняли лондонские власти.
  • Uber «больше не представляет опасности», заявил судья Вестминстерского магистратского суда. «Несмотря на ошибки в прошлом, я считаю, что сейчас Uber может получить лицензию», — говорится в решении судьи.
  • Несмотря на потерю лицензии, компания могла работать в Лондоне во время апелляционного процесса. Из-за опасений регулятора по поводу безопасности пассажиров Uber в апреле внедрила новую систему проверки личности водителей с помощью сочетания распознавания лиц и очных проверок, напоминает издание.

#новость #uber

Лиана Липанова
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