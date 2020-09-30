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«Яндекс.Такси», «Ситимобил» и другие агрегаторы предложили переложить на них часть расходов за ДТП Материал редакции
Они готовы выплачивать до 2 млн рублей пострадавшим, если водитель не сможет компенсировать вред.
Агрегаторы такси готовы выплачивать до 2 млн рублей пострадавшим в ДТП, если водители такси не смогут полностью компенсировать вред. Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту о такси от «Яндекс.Такси», «Ситимобила», Gett и «Везет».
Подлинность документа изданию подтвердили представители «Ситимобила» и «Яндекс.Такси». Поправки в закон направленны в комитет Госдумы по транспорту и строительству.
Компании готовы выплатить компенсацию, если заказ был принят через их приложение, а за рулем такси оказался самозанятый или индивидуальный предприниматель.
Ответственность служб заказа такси пока не установлена в законодательстве, но «добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки». Представители сервисов такси считают «важным распространить эту практику повсеместно, закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП».
Кроме того, сервисы выступили против установки таксометров в автомобилях, пишет «Коммерсантъ». По подсчетам компаний, это обойдется в 100 млрд рублей. Они предлагают заменить таксометры на приложения с такими же функциями.
- Депутаты одобрили в первом чтении законопроект с правилами работы агрегаторов такси в России в декабре 2018 года.
- В сентябре 2020 года «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, группа «Везёт» и «Максим» подготовили свои поправки. В частности, они предложили исключить регулирование цен, допустить к перевозкам самозанятых, отказаться от введения ограничений на количество машин такси в регионах и так далее.
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