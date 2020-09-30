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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Ситимобил» предложил бизнесу покупать промокоды для сотрудников и клиентов Материал редакции

Это первый подобный сервис на рынке, говорят в компании.

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Агрегатор такси «Ситимобил» предложил b2b-клиентам промокоды для полного или частичного покрытия стоимости поездок для сотрудников, клиентов или партнёров. Это первая подобная услуга для бизнеса на российском рынке, рассказали vc.ru в компании.

Во время закрытого тестирования компании могут оставить заявку на сайте «Ситимобила». В будущем сервис станет сразу доступен всем компаниям, зарегистрированным на платформе «Ситимобил для бизнеса».

Клиенты могут сами создавать бонусные поездки в корпоративном кабинете: можно выбрать период действия промокодов, бюджет, тарифы и ограничение по географии поездки.

Сумма ограничена — от 1 рубля до 5000 рублей на один промокод. Разницы в цене конкретной поездки нет, она рассчитывается так же, как и без промокода, добавили в сервисе.

Субсидии на поездки помогут, например, привлекать новых клиентов, организовать трансфер для партнёров или компенсировать поездки сотрудникам в офис, пояснили в компании. Сейчас «Ситимобил» предлагает бизнесу услуги корпоративного такси и доставку небольших грузов с помощью водителей-партнёров сервиса.

#новость #ситимобил

Татьяна Боброва
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