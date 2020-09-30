Например, компания учитывала каско, которое оформляют не все водители, и только новые автомобили, теряющие в цене сразу при выезде из салона.

В закладки

«Яндекс» проанализировал, сколько денег тратит водитель на новый автомобиль ежемесячно в течение трёх лет после покупки. Компания учитывала амортизацию, траты на топливо, страховку (включая каско), техобслуживание, мойку, сезонную смену шин и транспортный налог.

Расходы на ремонт, парковку и возможные штрафы, а также проценты по кредиту на покупку машины в исследовании не учитывались. Компания опиралась на данные собственных сервисов, «Автостата», страховых компаний и другие.

По подсчётам «Яндекса», амортизация составляет основную часть расходов и зависит от цены автомобиля: например, новый Mercedes-Benz G-класса AMG стоит 17,4 млн рублей, в месяц владелец теряет 272 тысячи рублей на амортизации. При этом общие ежемесячные расходы составляют около 357 тысяч рублей.

Общие расходы на Lada Granta составляют 13 тысяч рублей в месяц, говорят в компании. Компания также запустила калькулятор для расчёта стоимости владения машиной для разных городов, с учётом процентов по кредиту и других параметров.

Авторы исследования также сравнили стоимость владения автомобилем с альтернативами: такси и каршерингом. В Москве машины стоимостью до 1 млн рублей получаются выгоднее и такси, и каршеринга, указывают они.

Машина стоимостью 2-3 млн выходит дороже, чем поездки на каршеринге экономкласса, но дешевле, чем на такси по тарифу «Комфорт». При этих подсчётах учитывался средний годовой пробег для России — 17,5 тысячи км.

«Чем меньше общая протяжённость поездок, тем более привлекательными альтернативами становятся такси и каршеринг», — заключают авторы. Сам «Яндекс» развивает и агрегатор «Яндекс.Такси», и каршеринг «Драйв».

Какие есть вопросы к работе

Однако к исследованию есть вопросы, отмечает Roem.ru. Например «Яндекс» учитывал только покупку новых автомобилей, стоимость которых падает сразу при выезде из салона, а также включил в цену каско — эту страховку оформляют не все водители.

При этом амортизация подержанных автомобилей существенно ниже новых, добавляет издание. Кроме того, у владельцев машин отличаются и потребности: например, поездка на автомобиле из Москвы в Санкт-Петербург на такси или каршеринге возможна, но между другими городами будет проблематична.

Каршеринг и такси не могут пока и гарантировать сервис, отмечает Roem.ru: к примеру, пробитое колесо на собственной машине в дальней поездке «имеет предсказуемый сценарий решения», но неясно, как этот вопрос решается с каршерингом.