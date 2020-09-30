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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Яндекс» посчитал расходы на личный автомобиль и сравнил их с тратами на такси и каршеринг — к исследованию есть вопросы Материал редакции

Например, компания учитывала каско, которое оформляют не все водители, и только новые автомобили, теряющие в цене сразу при выезде из салона.

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«Яндекс» проанализировал, сколько денег тратит водитель на новый автомобиль ежемесячно в течение трёх лет после покупки. Компания учитывала амортизацию, траты на топливо, страховку (включая каско), техобслуживание, мойку, сезонную смену шин и транспортный налог.

Расходы на ремонт, парковку и возможные штрафы, а также проценты по кредиту на покупку машины в исследовании не учитывались. Компания опиралась на данные собственных сервисов, «Автостата», страховых компаний и другие.

По подсчётам «Яндекса», амортизация составляет основную часть расходов и зависит от цены автомобиля: например, новый Mercedes-Benz G-класса AMG стоит 17,4 млн рублей, в месяц владелец теряет 272 тысячи рублей на амортизации. При этом общие ежемесячные расходы составляют около 357 тысяч рублей.

Общие расходы на Lada Granta составляют 13 тысяч рублей в месяц, говорят в компании. Компания также запустила калькулятор для расчёта стоимости владения машиной для разных городов, с учётом процентов по кредиту и других параметров.

Авторы исследования также сравнили стоимость владения автомобилем с альтернативами: такси и каршерингом. В Москве машины стоимостью до 1 млн рублей получаются выгоднее и такси, и каршеринга, указывают они.

Машина стоимостью 2-3 млн выходит дороже, чем поездки на каршеринге экономкласса, но дешевле, чем на такси по тарифу «Комфорт». При этих подсчётах учитывался средний годовой пробег для России — 17,5 тысячи км.

«Чем меньше общая протяжённость поездок, тем более привлекательными альтернативами становятся такси и каршеринг», — заключают авторы. Сам «Яндекс» развивает и агрегатор «Яндекс.Такси», и каршеринг «Драйв».

Какие есть вопросы к работе

Однако к исследованию есть вопросы, отмечает Roem.ru. Например «Яндекс» учитывал только покупку новых автомобилей, стоимость которых падает сразу при выезде из салона, а также включил в цену каско — эту страховку оформляют не все водители.

При этом амортизация подержанных автомобилей существенно ниже новых, добавляет издание. Кроме того, у владельцев машин отличаются и потребности: например, поездка на автомобиле из Москвы в Санкт-Петербург на такси или каршеринге возможна, но между другими городами будет проблематична.

Каршеринг и такси не могут пока и гарантировать сервис, отмечает Roem.ru: к примеру, пробитое колесо на собственной машине в дальней поездке «имеет предсказуемый сценарий решения», но неясно, как этот вопрос решается с каршерингом.

В сентябре 2019 года «Яндекс» и Data Insight также проводили сравнение стоимости владения новым личным автомобилем и каршеринга. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты тогда говорили, что такое сравнение не совсем корректно: каршеринг пока не может гарантировать постоянный доступ к машине или её хорошее состояние.

#исследование #яндекс

Татьяна Боброва
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Semyon Efimov

7

Я конечно понимаю, что Яндекс публикует подобные исследования с целью привлечь больше клиентов в Такси и Драйв, но ребят, даже при поверхностном изучении оно кажется сырым, не говоря про детали.

Водители, владеющие автомобилями за 3-4 миллиона в жизни не пересядут в каршеринг или авто на постоянной основе хотя бы потому, что их личные автомобили будут банально комфортнее. И это уже не говоря про те же динамические "адекватные" цены Драйва, когда поминутная аренда Октавии начинается от 14-15 рублей.

Что касается амортизации, которую вы заявили как одну из главных причин "удобства пользоваться такси и каршерингом", то здесь нужно смотреть на конкретные автомобили: тот же эконом сегмент за год никогда не потеряет в цене больше 15, ну максимум 20%. Про сегмент выше 2-3 миллионов вообще молчу. И это не говоря про КАСКО, которое вы в своем исследовании считаете по полной стоимости, в то время как даже среди моих знакомых нет ни одного человека, который его так приобретает — большинство берет КАСКО с франшизой. В общем, это очередная провальная попытка аккуратно подчеркнуть превосходство такси и каршеринга. 

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Петр Иванов

Semyon
1

кстати поминутная аренда октавии если у вас начинается от 14 рублей то будем знакомы - нам с вами повысил цену яндекс, за видимо активное пользование драйвом)

вчера еще раз сравнивали, у тех кто пользуется редко октавия стоит 8))) у меня такая же 14

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Vladimir Ivanov

Semyon
0

Хз...я подал свое авто Nissan Juke, поскольку за 5 лет проехал 15000 км. Пользуюсь каршерингом и такси и это и выгоднее и удобнее. Но все резко меняется если выполняется хотя бы одно из условий:
1) Вы перемещаетесь на авто хотя бы раз в неделю, например на дачу.
2) У вас есть дети
3) Ваш доход позволяет иметь авто без напрягов
Может быть ещё какие то частные случаи. 
Но это актуально пока Яндекс не поднимает цены на каршеринг до 13р/минута. С такими ценами однозначно свое авто лучше.

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Петр Иванов

Vladimir
1

мне уже поднял до 14 / минута))) как выясняется это за то что часто езжу на каршеринге)

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Петр Иванов

1

а они учли что лояльным клиентам кто активно пользуется каршерингом они цену в два раза подняли?)
вчера еще раз проверяли, смотрел цену я и один неактивный пользователь на одинаковую машину. 8 и 14 рублей))

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Гурген Мовсесян

Петр
1

Да, они жестят, им надо что-то с MLкой делать которая предрасчитывает цену. Но может бизнесово оно и правильно: лояльный с большей вероятностью возьмет машину; 

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Петр Иванов

Гурген
1

действительно, а с чего мы взяли что частый покупатель должен получать скидку?
если человек часто ходит например в какой то ресторан, ему там нравится.
значит ему надо не скидку давать а повышать цену в два раза - нравится так заплатит.

логика в этом есть на самом деле.

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Петр Иванов

Гурген
0

в целом они например угадали - я нормально езжу по 14 рублей. ессно когда я узнал что это чисто мне такая халява то буду пробовать другие каршеринги. т.к. считаю что это морально неправильно.

кстати интересно а если дешевый пользователь возьмет машину и передаст управление дорогому (там есть такая функция) то что будет)

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shmitter

Петр
0

Это ещё что. А представьте что будет когда они купят тинькофф банк. У них же будут все давнее по финансам и тогда будут заряжать цены на каршеринг и такси с учетом банковского счёта

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Denis Mayorov

0

По некоторым косвенным признакам могу предположить, что в Яндексе работают бездетные и очень унылые люди.

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