«Яндекс.Такси» вместе с банком запустила программу автокредитования для водителей сервиса Материал редакции
Так агрегатор увеличит долю водителей, с которыми работает без таксопарков, считают эксперты.
«Яндекс.Такси» запустила программу автокредитования для водителей сервиса, пишут «Ведомости». Кредит смогут получить самозанятые или ИП, которые работали с «Яндексом» минимум два месяца, совершили за это время 100 поездок и не получили блокировки сервиса.
Компания запустила программу в сентябре — с тех пор она получила около 10 тысяч заявок на кредиты, а оформила всего 100. Кредитование водителей происходит не с баланса «Яндекса», а через «Русфинанс банк». «Яндекс» ведет переговоры еще с четырьмя банками, рассказал представитель компании.
Оформить автокредит можно в онлайне — при наличии паспорта и водительского удостоверения, добавляет представитель компании. Программа действует только в России. Размер процентной ставки рассчитывается индивидуально и начинается от 12,9% годовых.
«"Яндекс" стремится обелить рынок таксомоторных перевозок за счет перехода на прямые взаимоотношения с водителями», — заявил «Ведомостям» председатель комитета Московской ТПП по таксомоторным перевозкам Богдан Коношенко. По его оценкам, в Москве с сервисом напрямую работает более 30% водителей.
Источник издания на рынке таксомоторных перевозок добавил, что прямое сотрудничество с таксистом сделают расчеты прозрачнее. Сейчас в Москве и области организаторы поездки — сервис «Яндекс.Такси» и таксопарк — получают до 21% от платы за проезд, сообщает издание. Гендиректор сервиса Даниил Шулейко говорил, что в первом квартале 2020 года сама платформа получала менее 10% от стоимости заказа.
Яндексу уже пора выкупить VC и превратить в личный блог. Хотя, фактически, это и так уже личный блог Яндекса))
Какой в этом экономсмысл для водителя? Реальная ставка с такой начальной в районе 15-16 % + обязательная КаскА + амортизация по экспоненте. Работа по 70 часов в неделю?
Маркетинговый буллшит. 12.3% без всякой "помощи" Яндекса дают кредит. Но это все не важно, хоть пусть будет 2%, нужен минимум 30% первый взнос ... откуда у таксиста такие деньги ...
с тех пор она получила около 10 тысяч заявок на кредиты, а оформила всего 100.
Ну собственно им озвучивают сумму первого взноса и ребята удаляются.
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