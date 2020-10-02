Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
Подробнее
Транспорт
Рая Хачатрян
873

«Яндекс.Такси» вместе с банком запустила программу автокредитования для водителей сервиса Материал редакции

Так агрегатор увеличит долю водителей, с которыми работает без таксопарков, считают эксперты.

7 комментариев
В закладки

«Яндекс.Такси» запустила программу автокредитования для водителей сервиса, пишут «Ведомости». Кредит смогут получить самозанятые или ИП, которые работали с «Яндексом» минимум два месяца, совершили за это время 100 поездок и не получили блокировки сервиса.

Компания запустила программу в сентябре — с тех пор она получила около 10 тысяч заявок на кредиты, а оформила всего 100. Кредитование водителей происходит не с баланса «Яндекса», а через «Русфинанс банк». «Яндекс» ведет переговоры еще с четырьмя банками, рассказал представитель компании.

Оформить автокредит можно в онлайне — при наличии паспорта и водительского удостоверения, добавляет представитель компании. Программа действует только в России. Размер процентной ставки рассчитывается индивидуально и начинается от 12,9% годовых.

«"Яндекс" стремится обелить рынок таксомоторных перевозок за счет перехода на прямые взаимоотношения с водителями», — заявил «Ведомостям» председатель комитета Московской ТПП по таксомоторным перевозкам Богдан Коношенко. По его оценкам, в Москве с сервисом напрямую работает более 30% водителей.

Источник издания на рынке таксомоторных перевозок добавил, что прямое сотрудничество с таксистом сделают расчеты прозрачнее. Сейчас в Москве и области организаторы поездки — сервис «Яндекс.Такси» и таксопарк — получают до 21% от платы за проезд, сообщает издание. Гендиректор сервиса Даниил Шулейко говорил, что в первом квартале 2020 года сама платформа получала менее 10% от стоимости заказа.

#яндекстакси #новость

Рая Хачатрян
+1385
0
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 163462, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 02 Oct 2020 10:00:07 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Магазин фриланс-услуг Kwork
Услуги фрилансеров от 500 ₽ для бизнеса и для себя. Просто. Быстро. Безопасно
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andre Macareno

2

А могли бы кредит от Тинька давать…

Ответить

Roman Goldvarg

1

Яндексу уже пора выкупить VC и превратить в личный блог. Хотя, фактически, это и так уже личный блог Яндекса))

Ответить

new_comment

Roman
0

Погоди, VC ещё IPO проведёт.

Ответить

Dan Grigoryev

1

12.9 это типа льготная ставка для автокредита или в чем смысл предложения?

Ответить

Антон Штадлер

1

Какой в этом экономсмысл для водителя? Реальная ставка с такой начальной в районе 15-16 % + обязательная КаскА + амортизация по экспоненте. Работа по 70 часов в неделю?

Ответить

Дамир Губаев

0

А кредит будет только на легковые или на разные минивэны тоже?

Ответить

Артур Гаврончук

0

Маркетинговый буллшит. 12.3% без всякой "помощи" Яндекса дают кредит. Но это все не важно, хоть пусть будет 2%, нужен минимум 30% первый взнос ... откуда у таксиста такие деньги ...

с тех пор она получила около 10 тысяч заявок на кредиты, а оформила всего 100.

Ну собственно им озвучивают сумму первого взноса и ребята удаляются.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IBS
Подписан
Отписаться
Терпение, усидчивость, азарт: интервью с Frontend-разработчиком
Мы продолжаем цикл публикаций про ИТ-профессии. В этот раз мы поговорили с frontend-разработчиком Сергеем. Он рассказал…
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
Как стать успешным продактом: мотивация, образование, скиллы
На этот раз команда ProductStar подготовила для вас интервью с Владимиром Миролюбовым, СЕО в платформе экспертов Exp.fm…
0
eBay
Подписан
Отписаться
Чем запомнился Владимир Долгов и как встречают гостей в Шанхае: атмосфера и культурные особенности в офисах eBay
Наличие коллег в разных уголках земли накладывает отпечаток на работу сотрудников eBay. Культурные особенности, разница…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Stepanov
за день
Автопилот понял, что это макет
Запись пользователя Филипп Концаренко
Fedor Ovchinnikov
за неделю
Роман, спасибо! Извинения приняты!
Про ситуацию с «Донер42»

Комментарии

Mihail Demeshko

Bloomberg: ЕС планирует…

Ольга Павленко

Visa обяжет российские банки…

Anna Bena

Тайное влияние Яндекса на Рунет

Ольга Павленко

Visa обяжет российские банки…

Евгений Красняк

Тайное влияние Яндекса на Рунет

Soviet Pooh

Роскосмос и частная компания…

Gaius Plinius

Visa обяжет российские банки…

Gaius Plinius

Visa обяжет российские банки…

Gaius Plinius

Visa обяжет российские банки…

Фахреддин Мирзоев

Роскосмос и частная компания…

Артур Гаврончук

«Яндекс.Такси» вместе с банком…

Ольга Павленко

Visa обяжет российские банки…

Балкон.ру

QR Card — ваша визитка на…

Дамир Губаев

«Яндекс.Такси» вместе с банком…

Александр Коровников

Комната с обзором на 270…

Gaius Plinius

Visa обяжет российские банки…

new_comment

«Яндекс.Такси» вместе с банком…

Gaius Plinius

Visa обяжет российские банки…

Павел Лапшин

Старший вице-президент…

Andrei Apanasik

Roblox готовится к публичному…
null