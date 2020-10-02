Так агрегатор увеличит долю водителей, с которыми работает без таксопарков, считают эксперты.

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«Яндекс.Такси» запустила программу автокредитования для водителей сервиса, пишут «Ведомости». Кредит смогут получить самозанятые или ИП, которые работали с «Яндексом» минимум два месяца, совершили за это время 100 поездок и не получили блокировки сервиса.

Компания запустила программу в сентябре — с тех пор она получила около 10 тысяч заявок на кредиты, а оформила всего 100. Кредитование водителей происходит не с баланса «Яндекса», а через «Русфинанс банк». «Яндекс» ведет переговоры еще с четырьмя банками, рассказал представитель компании.

Оформить автокредит можно в онлайне — при наличии паспорта и водительского удостоверения, добавляет представитель компании. Программа действует только в России. Размер процентной ставки рассчитывается индивидуально и начинается от 12,9% годовых.

«"Яндекс" стремится обелить рынок таксомоторных перевозок за счет перехода на прямые взаимоотношения с водителями», — заявил «Ведомостям» председатель комитета Московской ТПП по таксомоторным перевозкам Богдан Коношенко. По его оценкам, в Москве с сервисом напрямую работает более 30% водителей.