Nikola удалила несколько YouTube-видео с критикой электрогрузовиков и объяснила это политикой сервиса Материал редакции
В YouTube заявили, что ничего не удаляют без запроса правообладателя.
Производитель электрогрузовиков Nikola удалил несколько видео с критикой компании на YouTube, рассказали авторы роликов Financial Times. Компания заявила, что пользователи нарушили авторские права, используя кадры из рекламы, поэтому YouTube автоматически удалил видео.
Пользователь Сэм Александр (Sam Alexander), на канале которого было несколько критических видео о Nikola, рассказал, что YouTube удалил четыре видео из-за кадров с грузовиком из рекламы Nikola One. Пользователь Том Нэш (Tom Nash) столкнулся с той же проблемой. По мнению блогеров, компания цензурирует ролики за критику компании.
Представитель Nikola заявил, что YouTube регулярно выявляет нарушения авторских прав и отправляет запрос на удаление неправомерного контента, который Nikola подтверждает. Компания обещала в будущем рассматривать каждое видео по отдельности.
В YouTube не согласны с таким описанием. По словам представителя сервиса, у Nikola есть доступ к инструменту, регулирующему авторские права. Он не удаляет видео автоматически: компания должна сама заполнить специальную форму о нарушении прав. Авторы роликов, не согласные с решением, могут подать апелляции.
- В 2016 году Nikola показала рекламу грузовика Nikola One. В сентябре 2020 года компания призналась, что грузовик не мог ехать самостоятельно. Производитель никогда не утверждал, что машина едет сама, объясняли в Nikola: в соцсетях в описании к видео было указано «в движении».
- К Nikola есть и другие претензии, которые компания отрицает. В сентябре 2020 один из акционеров компании Hindenburg Research обвинил Nikola в том, что та самостоятельно не производит ни один ключевой компонент грузовиков, а закупает их или лицензирует у других компаний.
- После этого FT выяснила, что компания не придумала также дизайн грузовика Nikola One, хотя настаивала на этом.
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