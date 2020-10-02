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Транспорт
Татьяна Боброва
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Дептранс Москвы запланировал протестировать электробусы от британского стартапа Arrival экс-главы Yota Дениса Свердлова Материал редакции

Но использовать электробусы столица сможет, если Arrival разместит производство в России.

16 комментариев
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обсуждает с Arrival тестирование электробусов британского стартапа, рассказал глава ведомства Максим Ликсутов в Telegram-канале Дептранса.

По его словам, у Москвы есть чёткий, одобренный правительством план по переходу на электрический транспорт. Однако Arrival сможет поставлять электробусы, если разместит производство на территории России. «Для нас очень важно, чтобы транспорт был отечественный», — пояснил Ликсутов.

Возможность разместить производство в Москве потенциально интересна, приводятся в сообщении слова представителя Arrival. Такая микрофабрика сможет ежегодно производить до 1000 электробусов. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий Arrival.

Arrival

О микрофабриках Arrival рассказывала в своём блоге в сентябре 2020 года: в отличие от традиционных сборочных линий, производство предполагает процесс сборки на основе ячеек. Такая фабрика может разместиться на обычном складе и начать производство в течение полугода, заявила компания.

При этом затраты на строительство завода снижаются с «сотен миллионов или даже миллиардов долларов» до «десятков миллионов долларов», утверждают в Arrival. Снижение капитальных затрат способствует снижению стоимости и машин.

  • Основанная в 2015 году Arrival разработала программное обеспечение, материалы и модульные платформы для электромобилей. Полностью электрические автобусы компания показала в июне 2020 года.
  • Среди инвесторов стартапа — Hyundai и KIA. В начале 2020 года американская логистическая компания UPS заказала 10 тысяч электромобилей у Arrival до 2024 года.

#новость #arrival #москва #электромобили

Татьяна Боброва
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16 комментариев
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Anton Chigaev

7

Хорошая идея, имхо.
Конкуренция КАМАЗу заставит уменьшить стоимость последнего и улучшить качество.
Но это по идее, а по факту мы в России :-)

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Олег Синицын

Anton
–2

Если КАМАЗ автобусы начнет делать, я на необитаемый остров перееду.

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Mikhail Shamov

Олег
7

У меня доя вас плохие новости ...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/КамАЗ-6282

Ответить

Pavel Voronkov

Mikhail
1

Чукча же не читатель, а хайпажор обыкновенный одна штука.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Anton
0

Почему хорошая? Почему не троллейбусы с батареями или не трамваи? Это ж спорная идея эти электробусы

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Stan Chetverikov

Alexander
0

Электробус и автобус не привязан к своей полосе. При дтп или неполадке провода это конец света на весь район. Встают все трамваи и троллейбусы по всей линии. Транспортный коллапс:)

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From Siberia to London

2

Разместит конечно, не вопрос.
Только выручка будет идти в британский оффшор, как лицензионные отчисления за патенты, например.
Бюджет Москвы>завод в РФ>оффшор на островах.
Ничего нового.

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Александр Кучеряев

From
2

Ну хоть какое то технологичное производство, это же рабочие места, кадры, налоги, маленькими шажками наращивать экономический потенциал за пределами нефтянки. Всяко лучше чем ещё один онлайн миллиардер таскающий контейнеры из Китая.

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From Siberia to London

Александр
0

Конечно лучше, кто бы спорил! Как завод Форд в Ленобласти или BMW в Кёниге.

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Alexandr Simonov

From
2

Ликсутов такой верняк не упустит.

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Сатанецкий

From
0

А куда вы хотели чтобы она шла? На нужды холопов? Выручка в России должна идти только в руки друзей и приближенных хана и нукеров, желательно подальше от границ страны, чтобы потом не отобрали

Ответить

Алексей Смирнов

0

В Москва станет совсем технологичным государством, а в России так и останется киберпанк:)

(Москва - не Россия, да)

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Марат Конкин

Алексей
0

Киберпунк уже везде, братан)

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Зеленый Змий

Алексей
0

Там из всех технологий только надзорно-ограничительные применяются. Можно было бы в рамках цифровизации поставить цифровой томограф в каждый медпункт, цифровые компании могли бы сказать, что получают сверхдоходы и готовы рентой делиться, оплачивать электричество россиянам или общественный транспорт. Технологии это не только создание вокруг себя тюрьмы без приговора суда. Кстати, сами властвующие стараются держатся подальше от этих технологий, в тени, где нет камер с распознаванием лиц и владеть своими активами максимально запутанно и не прозрачно. Я как-то увидел выступление одного из создателей и собственника Гугла о том, что в будущем все должно быть прозрачно подумал про себя, что вы сначала сделайте прозрачными свои схемы ухода от налогов, а потом, может быть мы вам поверим.

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Stan Chetverikov

Алексей
0

Стимпанк, скорее, антиутопичный:)

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Valeratal Val

0

Опасно на таких автобусах ездить

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