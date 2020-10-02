Дептранс Москвы запланировал протестировать электробусы от британского стартапа Arrival экс-главы Yota Дениса Свердлова Материал редакции
Но использовать электробусы столица сможет, если Arrival разместит производство в России.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обсуждает с Arrival тестирование электробусов британского стартапа, рассказал глава ведомства Максим Ликсутов в Telegram-канале Дептранса.
По его словам, у Москвы есть чёткий, одобренный правительством план по переходу на электрический транспорт. Однако Arrival сможет поставлять электробусы, если разместит производство на территории России. «Для нас очень важно, чтобы транспорт был отечественный», — пояснил Ликсутов.
Возможность разместить производство в Москве потенциально интересна, приводятся в сообщении слова представителя Arrival. Такая микрофабрика сможет ежегодно производить до 1000 электробусов. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий Arrival.
О микрофабриках Arrival рассказывала в своём блоге в сентябре 2020 года: в отличие от традиционных сборочных линий, производство предполагает процесс сборки на основе ячеек. Такая фабрика может разместиться на обычном складе и начать производство в течение полугода, заявила компания.
При этом затраты на строительство завода снижаются с «сотен миллионов или даже миллиардов долларов» до «десятков миллионов долларов», утверждают в Arrival. Снижение капитальных затрат способствует снижению стоимости и машин.
- Основанная в 2015 году Arrival разработала программное обеспечение, материалы и модульные платформы для электромобилей. Полностью электрические автобусы компания показала в июне 2020 года.
- Среди инвесторов стартапа — Hyundai и KIA. В начале 2020 года американская логистическая компания UPS заказала 10 тысяч электромобилей у Arrival до 2024 года.
Хорошая идея, имхо.
Конкуренция КАМАЗу заставит уменьшить стоимость последнего и улучшить качество.
Но это по идее, а по факту мы в России :-)
Если КАМАЗ автобусы начнет делать, я на необитаемый остров перееду.
У меня доя вас плохие новости ...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/КамАЗ-6282
Почему хорошая? Почему не троллейбусы с батареями или не трамваи? Это ж спорная идея эти электробусы
Электробус и автобус не привязан к своей полосе. При дтп или неполадке провода это конец света на весь район. Встают все трамваи и троллейбусы по всей линии. Транспортный коллапс:)
Разместит конечно, не вопрос.
Только выручка будет идти в британский оффшор, как лицензионные отчисления за патенты, например.
Бюджет Москвы>завод в РФ>оффшор на островах.
Ничего нового.
Ну хоть какое то технологичное производство, это же рабочие места, кадры, налоги, маленькими шажками наращивать экономический потенциал за пределами нефтянки. Всяко лучше чем ещё один онлайн миллиардер таскающий контейнеры из Китая.
Конечно лучше, кто бы спорил! Как завод Форд в Ленобласти или BMW в Кёниге.
А куда вы хотели чтобы она шла? На нужды холопов? Выручка в России должна идти только в руки друзей и приближенных хана и нукеров, желательно подальше от границ страны, чтобы потом не отобрали
В Москва станет совсем технологичным государством, а в России так и останется киберпанк:)
(Москва - не Россия, да)
Там из всех технологий только надзорно-ограничительные применяются. Можно было бы в рамках цифровизации поставить цифровой томограф в каждый медпункт, цифровые компании могли бы сказать, что получают сверхдоходы и готовы рентой делиться, оплачивать электричество россиянам или общественный транспорт. Технологии это не только создание вокруг себя тюрьмы без приговора суда. Кстати, сами властвующие стараются держатся подальше от этих технологий, в тени, где нет камер с распознаванием лиц и владеть своими активами максимально запутанно и не прозрачно. Я как-то увидел выступление одного из создателей и собственника Гугла о том, что в будущем все должно быть прозрачно подумал про себя, что вы сначала сделайте прозрачными свои схемы ухода от налогов, а потом, может быть мы вам поверим.
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