На самом деле систему Tesla нельзя назвать автопилотом, и в машине нет полноценного мониторинга состояния водителя, пояснили в организации.

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Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) опубликовала результаты испытаний машин с технологиями автопилота и системами помощи водителю. Организация вместе с исследовательской компанией Thatcham Research оценивала эффективность помощи при вождении и системы безопасности.

Четыре балла или оценку «Очень хорошо» получили модели Audi Q8, BMW 3 Series и Mercedes-Benz GLE. Модель Ford Kuga набрала три балла, по два балла или оценку «Средний» получили Nissan Juke, Volvo V60, Volkswagen Passat, а также Tesla Model 3. По одному баллу досталось Peugeot 2008 и Renault Clio.

Директор по страховым исследованиям Thatcham Мэтью Эйвери пояснил в разговоре с CNBC, что Tesla показала отличные результаты в тестах на автоматическое экстренное торможение и предотвращение столкновений. Также компанию нужно похвалить за её технологию обновления автопилота по Wi-Fi, добавил он.

Исследователи тестировали последнюю версию автопилота Tesla в Model 3, уточняет издание. Испытания провели при ясной погоде на одной из трасс в Англии.

Однако Tesla заняла только середину рейтинга, поскольку компания слишком «продаёт» возможности автопилота: на самом деле системы машины автопилотом назвать нельзя, поскольку он предполагает полную автоматизацию. Подобная реклама может ввести в заблуждение, отмечают в Euro NCAP.

Кроме того, автопилот Tesla полагается только на сигналы с руля, чтобы определить, отвлекается ли водитель от дороги. Камера в машине не используется для этого. Также автопилот выключается при резком повороте руля, говорят исследователи.