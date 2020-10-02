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Транспорт
Татьяна Боброва
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Tesla уступила Audi, BMW и Mercedes-Benz в тестах систем помощи водителю Euro NCAP Материал редакции

На самом деле систему Tesla нельзя назвать автопилотом, и в машине нет полноценного мониторинга состояния водителя, пояснили в организации.

5 комментариев
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Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) опубликовала результаты испытаний машин с технологиями автопилота и системами помощи водителю. Организация вместе с исследовательской компанией Thatcham Research оценивала эффективность помощи при вождении и системы безопасности.

Четыре балла или оценку «Очень хорошо» получили модели Audi Q8, BMW 3 Series и Mercedes-Benz GLE. Модель Ford Kuga набрала три балла, по два балла или оценку «Средний» получили Nissan Juke, Volvo V60, Volkswagen Passat, а также Tesla Model 3. По одному баллу досталось Peugeot 2008 и Renault Clio.

Директор по страховым исследованиям Thatcham Мэтью Эйвери пояснил в разговоре с CNBC, что Tesla показала отличные результаты в тестах на автоматическое экстренное торможение и предотвращение столкновений. Также компанию нужно похвалить за её технологию обновления автопилота по Wi-Fi, добавил он.

Исследователи тестировали последнюю версию автопилота Tesla в Model 3, уточняет издание. Испытания провели при ясной погоде на одной из трасс в Англии.

Однако Tesla заняла только середину рейтинга, поскольку компания слишком «продаёт» возможности автопилота: на самом деле системы машины автопилотом назвать нельзя, поскольку он предполагает полную автоматизацию. Подобная реклама может ввести в заблуждение, отмечают в Euro NCAP.

Кроме того, автопилот Tesla полагается только на сигналы с руля, чтобы определить, отвлекается ли водитель от дороги. Камера в машине не используется для этого. Также автопилот выключается при резком повороте руля, говорят исследователи.

В Tesla не ответили на запрос о комментарии CNBC.

#новость #tesla #автопилот

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Gleb Proydov

7

Автор немного перепутал. Тесла получила такой рейтинг как раз по категории “autopilot”, в то время как у конкурентов высокий рейтинг, но по категориям “assistant drive” и тп.

В общем, их не сравнивали в одной и той же категории, поэтому заголовок некорректный.

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Alexandre Svergoun

3

Статья как минимум не полная а как максимум с умышленными искажениями. Тесты были в трёх категориях : Safety Backup (Активная безопасность), Vehicle Assistance (Функции автопилота), Driver Engagement (Помощь водителю, хотя правильный перевод Взаимодействие с водителем). В обоих чисто технических категориях Тесла заняла первые места. Там тестировали удержание полосы, прохождение поворотов, аварийное торможение и так далее. А вот третья категория не техническая. В ней Тесла получила всего 36 баллов за то что они назвали автопилот автопилотом а не ассистентом вождения. За то что когда Тесла едет на автопилоте, нужно приложить большее усилие на руль что бы машина поняла что ты хочешь взять контроль и например объехать яму. Это просто грёбаный стыд со стороны немцев. Снижать оценку за название. Они бы ещё за цвет снизили. Про руль тоже бред. На разных машинах слежение за водителем и отключение автопилота сделано по разному. На Тесле нужно руль всегда держать, на кадилаке можно руль не держать но нужно смотреть всегда в перёд. Это чистый UI, его нельзя оценивать в рейтинге. Разные люди будут давать разные оценки. По мне например, требование держать руке на руле намного безопаснее чем требование смотреть вперёд.

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Никита Дмитриев

2

Заголовок очень не корректный, новость высветилась Push уведомлением, у меня случился приступ, спасибо не серьезности копирайтера

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Ruslan Umarkhanov

0

Потому что это EURO test)))

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lastChristams special

–3

зато какой чудесный у них маркетинг....

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