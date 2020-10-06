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Транспорт
Рая Хачатрян
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Инвестор «Делимобиля» анонсировал сервис обслуживания автомобилей и автопарков «ДелиСервис» Материал редакции

Компания будет работать по всей России — как с корпоративными, так и с частными клиентами.

9 комментариев
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Холдинг Mikro Kapital Group, главный инвестор «Делимобиля», запустит автоконсьерж-сервис «ДелиСервис», пишет «Трушеринг». Среди услуг компании — управление автопарком, замена технических элементов, техобслуживание, логистика.

По словам основателя «Делимобиля» Винченцо Трани, «ДелиCервис» — это логичное продолжение работы компании на рынке автоуслуг. Он добавил, что у компании есть опыт в обслуживании автомобилей в местах присутствия «Делимобиля», поэтому запуск автосервиса — лучшее решение для расширения бизнеса.

Компания будет работать как с корпоративными, так и с частными клиентами по всей России. Каршеринг и автосервис будут плотно взаимодействовать друг с другом, рассказал Трани.

Главой новой компании станет бывший гендиректор «Делимобиля» Николай Козак, новым генеральным директором каршеринга станет Елена Бехтина, бывшая глава департамента коммерции и маркетинга компании.

#новость #делимобиль #каршеринг

Рая Хачатрян
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9 комментариев
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Вячеслав Каграманов

10

В переговорке делимобиля:
- у нас большие потери, люди снимают запчасти с наших авто, нам нужно решить эту проблему
- давайте сделаем сервис авто и будем снимать запчасти у людей и ставить на свои авто
- хорошая идея!

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Andrey Arsentyev

Вячеслав
0

Основатели данной ниши рынка, парни из "ара-сервисов", хорошо, что современные бизнесмены чтят традиции и принимают их успешный опыт

Ответить

Сергей Подливчук

5

Любой автосервис в России - это 100% наебалово. Они даже масло поменять без наебки не могут. Даже если ты им за замену масла заплатишь лям рублей, просто так, для фана, тебя всё равно наебут. Я хз почему так, видимо суть мироздания такая. ИЧСХ, тем больше сеть, тем сильнее тебя футболят и посылают нахуй.  Поэтому что это хуйня, что то хуйня.

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Александр Кучеряев

1

Тупо заключат договоры с местными шаражками, а ты плати за подписку и когда что-то понадобится туда поедешь.

Ответить

Dmitriy Mamaev

1

Учитывая, в каком обычно состоянии машины Делимобиля, вряд ли к сервису, обслуживающему их, может быть доверие.

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Илья Прокопенко

1

У Штрафмобиля  есть опыт в обслуживании автомобилей? Сириоузли? То есть собственные автосервисы? Это вот где эти десятки и сотни битых машин в промзонах с арасервисами стоят? Упаси Зевс чинить свою машину там же и у тех же людей, что на от**ись чинят каршеринговые тачки.
Уж не знаю, что там у Штрафмобиля, но в сервисы со скоплениями саженцев Драйва я бывал. И это, мягко говоря, не самые профессиональные и ответственные СТО.

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Sergei Timofeyev

Илья
0

Там другая модель. За Дели не скажу, но Яндекс тупо выбивает скидку за объём и на разнице в 2% зарабатывает

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Eugene Smirnov

0

Думал что-то типо carfix сделают

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Святослав Гусев

0

Он получается также теперь принадлежит «Сберу»?

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