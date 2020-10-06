Инвестор «Делимобиля» анонсировал сервис обслуживания автомобилей и автопарков «ДелиСервис» Материал редакции
Компания будет работать по всей России — как с корпоративными, так и с частными клиентами.
Холдинг Mikro Kapital Group, главный инвестор «Делимобиля», запустит автоконсьерж-сервис «ДелиСервис», пишет «Трушеринг». Среди услуг компании — управление автопарком, замена технических элементов, техобслуживание, логистика.
По словам основателя «Делимобиля» Винченцо Трани, «ДелиCервис» — это логичное продолжение работы компании на рынке автоуслуг. Он добавил, что у компании есть опыт в обслуживании автомобилей в местах присутствия «Делимобиля», поэтому запуск автосервиса — лучшее решение для расширения бизнеса.
Компания будет работать как с корпоративными, так и с частными клиентами по всей России. Каршеринг и автосервис будут плотно взаимодействовать друг с другом, рассказал Трани.
Главой новой компании станет бывший гендиректор «Делимобиля» Николай Козак, новым генеральным директором каршеринга станет Елена Бехтина, бывшая глава департамента коммерции и маркетинга компании.
В переговорке делимобиля:
- у нас большие потери, люди снимают запчасти с наших авто, нам нужно решить эту проблему
- давайте сделаем сервис авто и будем снимать запчасти у людей и ставить на свои авто
- хорошая идея!
Основатели данной ниши рынка, парни из "ара-сервисов", хорошо, что современные бизнесмены чтят традиции и принимают их успешный опыт
Любой автосервис в России - это 100% наебалово. Они даже масло поменять без наебки не могут. Даже если ты им за замену масла заплатишь лям рублей, просто так, для фана, тебя всё равно наебут. Я хз почему так, видимо суть мироздания такая. ИЧСХ, тем больше сеть, тем сильнее тебя футболят и посылают нахуй. Поэтому что это хуйня, что то хуйня.
Тупо заключат договоры с местными шаражками, а ты плати за подписку и когда что-то понадобится туда поедешь.
Учитывая, в каком обычно состоянии машины Делимобиля, вряд ли к сервису, обслуживающему их, может быть доверие.
У Штрафмобиля есть опыт в обслуживании автомобилей? Сириоузли? То есть собственные автосервисы? Это вот где эти десятки и сотни битых машин в промзонах с арасервисами стоят? Упаси Зевс чинить свою машину там же и у тех же людей, что на от**ись чинят каршеринговые тачки.
Уж не знаю, что там у Штрафмобиля, но в сервисы со скоплениями саженцев Драйва я бывал. И это, мягко говоря, не самые профессиональные и ответственные СТО.
Там другая модель. За Дели не скажу, но Яндекс тупо выбивает скидку за объём и на разнице в 2% зарабатывает
Блоги компаний
Показать еще