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Транспорт
Рая Хачатрян
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Hyundai запланировала выпустить линейку летающих автомобилей к 2028 году Материал редакции

В том числе автомобили для мегаполисов, междугородние машины и транспорт для перевозки грузов.

27 комментариев
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Hyundai планирует к 2028 году выпустить полную линейку летающих автомобилей, рассказал Bloomberg руководитель подразделения городского воздушного транспорта компании Шина Чжэвон.

Некоторые летающие автомобили могут быть запущены уже в 2023 году, но по словам Чжэвона, Hyundai ориентируется на 2028 год, потому что тогда будет создана подходящая инфраструктура. Например, нужно составить правила движения, чтобы летающие автомобили не мешали самолетам и вертолетам.

Представитель компании рассказал изданию, что компания разрабатывает пяти-шестиместные автомобили для перемещений в больших городах и более крупные модели — для междугородНих перелетов. Hyundai также работает над транспортом для перевозки грузов весом до 300 кг.

Чжэвон считает, что резкий спрос на летающие автомобили появится, когда «люди, которые постоянно находятся в пробке на дороге, поймут, насколько удобно передвигаться с помощью летательных аппаратов».

В январе 2020 года на выставке Consumer Electronics Show Hyundai показала концепт летающего автомобиля, разработанный совместно с Uber. Компания предполагает, что летающие автомобили сначала будут управляться людьми, например, водителями Uber, а примерно к 2035 году станут автономными.

Концепт летающего автомобиля от Hyundai и Uber

#новость #hyundai

Рая Хачатрян
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27 комментариев
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Семён Мальцев

14

Все, теперь дороги точно можно не делать

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Leha Shum

Семён
4

Главное сделать новые штрафы и налоги!

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Sir-Frances Drake

Семён
3

Поэтому в рф забили на дороги 😂знали все 🤣

Ответить

Сергей Королевский

Семён
0

Теперь будут пилить деньги на авиадорогах

Ответить

alex twit

8

Не взлетит

Ответить

Andrey Arsentyev

7

Глава "Автодора" вышел из чата

Ответить

Гоша Захаров

Andrey
0

Воздух будут ремонтировать 🗿🗿

Ответить

Шамиль Махмутов

5

Ждём фотошоп с летающим солярисом

Ответить

Damir Shakirov

Шамиль
7

Да, вот, пожалуйста. 

Ответить

Сергей Милосердов

Damir
0

С таким расположением крыльев он скорее будет не лететь, а вертеться вокруг своей оси.

Ответить

Sergei Timofeyev

Шамиль
1

Тонированным вкруг.

Ответить

Yury Kotov

1

Летающих на Луну, Венеру и Марс

Ответить

Vlad Sporykhin

1

5 лет не могу понять разницы между летающим авто которое не может ездить по дороге и вертолетом.
.
Одно и тоже а названия разные.

Ответить

Сергей Королевский

Vlad
–1

PDA и смартфон тоже названия разные, а по сути одно и то же. Это маркетинг

Ответить

N V

0

Как надоели эти обещания от компаний, в 21,22,23,24..28 году. Ничего не будет в 2028... врут как обычно. Только Илон делает, а не пиз***т. Чм**ники

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Сергей Королевский

N
–1

Ротенберг, перелогинься

Ответить

Создание сайтов Brendee

0

На подьеме Корейцы, зарабатывают репутацию, как баварцы в автопроме когда-то.

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Stan Chetverikov

0

Класс! Как раз запланировал купить Хёндэ, весь, в 2027:)

Ответить

Бахтовар Курбонов

0

Hyundai Starship

Ответить

Бахтовар Курбонов

Бахтовар
0

Hyundai Starship

Ответить

Сергей Королевский

Бахтовар
–1

Мы не поняли. Еще раз напишите, пожалуйста

Ответить

Vovaldinho2 .

0

Как же будет подгорать ж*па у тех кто летает на автотазе)

Ответить

Дима Кожарский

0

ОК

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Анатолий Ахапкин

0

Убогий концепт

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InnCreator

0
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Макс Шлыков

0

Обкурились там совсем...

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Андрей Владимирович

–1

Так это ж просто вертолет, разве нет? И стоить будет как вертолёт

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