Hyundai запланировала выпустить линейку летающих автомобилей к 2028 году Материал редакции
В том числе автомобили для мегаполисов, междугородние машины и транспорт для перевозки грузов.
Hyundai планирует к 2028 году выпустить полную линейку летающих автомобилей, рассказал Bloomberg руководитель подразделения городского воздушного транспорта компании Шина Чжэвон.
Некоторые летающие автомобили могут быть запущены уже в 2023 году, но по словам Чжэвона, Hyundai ориентируется на 2028 год, потому что тогда будет создана подходящая инфраструктура. Например, нужно составить правила движения, чтобы летающие автомобили не мешали самолетам и вертолетам.
Представитель компании рассказал изданию, что компания разрабатывает пяти-шестиместные автомобили для перемещений в больших городах и более крупные модели — для междугородНих перелетов. Hyundai также работает над транспортом для перевозки грузов весом до 300 кг.
Чжэвон считает, что резкий спрос на летающие автомобили появится, когда «люди, которые постоянно находятся в пробке на дороге, поймут, насколько удобно передвигаться с помощью летательных аппаратов».
В январе 2020 года на выставке Consumer Electronics Show Hyundai показала концепт летающего автомобиля, разработанный совместно с Uber. Компания предполагает, что летающие автомобили сначала будут управляться людьми, например, водителями Uber, а примерно к 2035 году станут автономными.
Все, теперь дороги точно можно не делать
Глава "Автодора" вышел из чата
Ждём фотошоп с летающим солярисом
Да, вот, пожалуйста.
С таким расположением крыльев он скорее будет не лететь, а вертеться вокруг своей оси.
5 лет не могу понять разницы между летающим авто которое не может ездить по дороге и вертолетом.
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Одно и тоже а названия разные.
PDA и смартфон тоже названия разные, а по сути одно и то же. Это маркетинг
Как надоели эти обещания от компаний, в 21,22,23,24..28 году. Ничего не будет в 2028... врут как обычно. Только Илон делает, а не пиз***т. Чм**ники
На подьеме Корейцы, зарабатывают репутацию, как баварцы в автопроме когда-то.
Hyundai Starship
Hyundai Starship
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