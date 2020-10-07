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Транспорт
Лиана Липанова
6595

«Яндекс.Драйв» добавил аренду автомобилей в Москве на срок от одного месяца до полутора лет Материал редакции

Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тысяч км обойдётся в 19 тысяч рублей в месяц.

89 комментариев
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«Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную подписку на автомобили: в Москве арендовать машину можно будет на срок от одного месяца до полутора лет. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.

Арендовать можно как новые автомобили, так и машины из парка сервиса: Mercedes, BMW, Škoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf, уточняют в «Драйве». Всего 11 моделей, если считать разные цвета. Они не оклеены опознавательными знаками, как каршеринг.

Для заказа в мобильном приложении сервиса нужно выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег — от них зависит итоговая цена подписки.

Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тысяч километров стоит 19 тысяч рублей в месяц, а BMW 5 серии из парка «Драйва» с тем же пробегом — около 49 тысяч рублей. Деньги будут списываться раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью в зависимости от выбора пользователя.

Также при заказе нужно указать адрес, по которому «Драйв» доставит машину к началу подписки — обычно на следующий день или через один, но может быть и дольше: точный срок подготовки будет указан в приложении, уточнили в компании.

Передумать и отказаться от подписки можно бесплатно на этапе обработки заявки. Когда система найдёт машину, а сервис начнёт её подготовку — отмена будет платной.

На третьем этапе, когда машина готова и едет или уже приехала к пользователю, стоимость отмены будет считаться пропорционально времени использования (и/или простоя) машины плюс сумма расходов на досрочный возврат в размере около одного ежемесячного платежа. Эта сумма будет указана в условиях аренды авто при бронировании.

Весь срок подписки доступ к автомобилю можно будет получать без ключа. В приложении удалённо можно включать прогрев или охлаждение машины, а также настраивать семейный доступ к автомобилю. Среди других возможностей подписки — бесконтактная заправка, оплата штрафов и возможность одновременно с подпиской пользоваться каршерингом.

В подписку входят плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и страхование жизни. Если машина сломается, можно вызвать техника — он починит машину на месте или отвезёт её на СТО и вернёт обратно.

В приложении дополнительно можно заказать мойку, заправку или перегон машины в любую точку города — это сделают сотрудники сервиса без присутствия пользователя. На момент публикации заметки в сервисе не ответили на вопрос vc.ru, сколько будут стоить дополнительные услуги и отмена подписки.

Ездить можно внутри всей зоны поездок сервиса: Москва и Московская область вместе с Золотым кольцом; Санкт-Петербург и Ленобласть вместе с половиной Карелии; Казань и весь Татарстан; Сочи и Курортное побережье, а также между этими городами.

Машину можно получить при соответсвии требованиям каршеринга: минимум 21 год и два года стажа либо 26 лет и шесть лет стажа (для бизнес-класса) плюс анализ алгоритма.

#новость #яндекс #яндексдрайв

Лиана Липанова
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89 комментариев
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Евгений Симутин

16

Если развитие пойдёт по-тихоньку в эту сторону, то владение личным авто станет бессмысленным

Ответить

Shamil Kerimov

Евгений
11

Ага, пока ваш аккаунт не заблокировали в сервисе)

Ответить

Alexey Praskovin

Евгений
2

Расчеты в студию :)

Ответить

Александр Кучеряев

15

Если парковка в центре Москвы так и останется бесплатной, то это выйгрышный вариант..🙄

Ответить

Алексей Сунцов

Александр
0

Парковка становится платной , так что пока не идеальный вариант :)

Ответить

Nick Love

10

Но почему цэшка на картинке стоит в месяц больше чем ешка?

Ответить

Yakovlev

Nick
1

Ешки наверно уже подубитые

Ответить

Sergey Grischyov

Nick
0

Вы лучше спросите почему мифическая «цэшка спорт» которая явно С180, стоит дороже всех в этом списке? 🧐

Ответить

Алексей Евгеньевич

Sergey
1

Думаю суть в словах новая машина/из парка драйва.

Ответить

Максим Самигулин

Nick
0

Потому что там слово «шпрот» есть)) 

Ответить

Антон Храмченко

6

Географические ограничения использования сводят на нет все преимущества. Тот же Huyndai Mobility интереснее

Ответить

Oleg Oleg

2

Дело идёт к коммунизму:)

Ответить

Михаил Сметанников

Oleg
9

Работа за пакет подписок, осталось на недвижку и одежду сделать и к примеру среди своих сотрудников вообще без денег обходиться😁 и премии в виде месяца на Кинопоиск...

Ответить

Andrey Trifonov

Михаил
0

Подписка на недвижку? Хм

Ответить

Вовка Плиточник

Andrey
14

Миллениалы придумали аренду квартир

Ответить

Andrei Smirnovsky

Вовка
5

Скоро наверно еще налоги придумают как подписку на жизнь в стране

Ответить

Andrei Smirnovsky

Andrey
4

Аренда называется

Ответить

Влад Берг

Михаил
1

Вполне, такая модель очевидно выгодней по сравнению с кредитованием, риски меньше (кончились бабки кончилась услуга), ну и простор для творчества самое главное.

Ответить

Yakovlev

Михаил
0

когда то так возможно и будет. подписки на все случаи жизни от Я или Сбер, в 18 лет выбрал и ок.

Ответить

Владимир Легкий

Михаил
0

Такая модель будущего это райские фантазии любого бизнеса, Бесконечные потоки бабла ? Что может быть лучше ?  Маркетологам не надо напрягаться, что-бы такого засунуть в продукт, что-бы покупатель его потребил взамен старого.

Ответить

Абубакр Зубайраев

Oleg
0

😂😂

Ответить

Kris Stone

4

Жилье в центре теперь за 19т в месяц🥳

Ответить

Dmitry Ryzhov

Kris
0

в картонной коробке?

upd : до меня дошло :)

Ответить

Карим Мусаев

1

)))) а не дешевле в кредит машину взять?

Ответить

Олег Ратунин

Карим
2

Чтобы потом тебя подсадили на ТО, страховку, бензиновую иглу, платные парковки, штрафы и пр хрень? Сорри, я пас :))) продал тачку и крайне рад свободному времени.

Ответить

Карим Мусаев

Олег
6

1. возможно в Москве парковки проблема, но в целом по России нет. При этом при аренде парковка ваша головная боль. Это не каршеринг. 2. Штрафы? А аренда авто избавляет вас от штрафов при нарушении ПДД? Может просто надо ездить не как мудак(это не вам лично адресовано)? 3. По бензину не понял, разве при аренде машины вам бензин бесплатно заливают? 4. Установил газ за 30 тысяч и все, отбил за 1 год +/-
В итоге остается страховка, которую можно оформить онлайн за 5 минут. 5 минут вашей жизни в год стоят десятков тысяч сэкономленных денег?? Скажите, а где вы работаете? Я тоже туда хочу.

Ответить

Карим Мусаев

Олег
1

тут еще пишут ограничение на пробег 25 тыс в год

Ответить

Абубакр Зубайраев

Карим
2

Ну такое решение избавляет тебя от лишних заморочек. Через год можешь просто сдать и все 🤷🏻‍♂️

Ответить

David Ro

Абубакр
4

Думаю в случае мелкого ДТП заморочек только прибавится. Если в случае покупки авто можно игнорировать или недорого устранять некритичные лично для себя мелкие повреждения (притерся где-то немножко, испачкали солон и т.п.) то в случае аренды придётся платить столько, сколько насчитает независимая оценка Яндекса. 

Ответить

Карим Мусаев

Абубакр
0

А в чем заморочки? Свое авто потом продать можно, а тут деньги в песок

Ответить

Andrey Trifonov

Карим
2

Как-то внезапно яндекс сделал инфографику про расходы на авто: https://yandex.ru/company/researches/2020/auto-cost
Стоимость владения близка к ценнику подписки, так что возможно статистика куплена

Ответить

Карим Мусаев

Andrey
0

вопрос еще для какого ГОРОДА эта инфографика и для какой машины?

Ответить

Andrey Trifonov

Карим
1

Всмысле для какой машины? Там для кучи разных :/

Ответить

Карим Мусаев

Andrey
0

В смысле для машины какого класса

Ответить

Andrey Trifonov

Карим
0

Так взгляните на инфу по ссылке, там разные классы от гелика до лады

Ответить

Карим Мусаев

Andrey
–3

да читал я эту статью. вот пример
Меньше всего теряют владельцы LADA Granta — самая популярная машина в России обходится всего в 13 тысяч рублей в месяц

дальше читать не стал. Бред по моему

Ответить

Story App

Карим
1

Там с амортизацией. Они описали методологию.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Andrey
0

100%, интересно было бы посмотреть независимое исследование

Ответить

Владимир Легкий

Карим
1

Владение своей машиной тоже по сути подписка, которая выливается в ежемесячные платежи, чтобы накопить или выплатить кредит. И размер денежных потоков определяет какую машину ты можешь себе позволить. Сейчас прикинул разница в цене между поло 2020 и 2017 г. С пробегом около 50 т.к. примерно 350 т.р. Без учёта страховки и обслуживания машина только потерей стоимости обходится в 10 т.р. в месяц 🙀. А если добавить колеса зима+лето, парковки, страховки, каски, и прочая.

Ответить

Владимир Легкий

Владимир
2

И ещё забыл про недополученю прибыль от разового размещения 1 млн. в корпоративных облигациях. Которые будут генерировать 100 т.р. ежегодно и закрывать половину абонентской платы за машину 😂.

Ответить

Карим Мусаев

Владимир
0

1. колеса покупаете один раз 2. "С пробегом около 50 т.к. примерно 350 т.р." покажите мне Поло с пробегом 50 выпуска 2017 за 350 тыр я сейчас же закрыв глаза возьму. Да так быстро, что могу и руки продавцу оторвать. Такая цена говорит о том, что машина скорее всего Б и К. Например, месяц назад искал КИА Рио по России на Авито. 2012 года, пробег 130 тыс- цена порядка 430 тысяч. С ростом доллара цена меньше думаю не стала. 3. КАСКО хоть зачем оформлять? Берите ОСАГО. Все при подсчете говорят КАСКО, но в РФ мало кто его оформляет. 4. При аренде авто парковка на вас 4. Тут еще говорят ограничение на 25000 пробег в год 5. А еще ограничение на определенные города для езды
Так что владение авто может и подписка, но намного выгодная чем аренда. С той же поло о которой вы говорите вы хоть 350 тыс получите назад, а с арендованной авто- кукиш.

Ответить

Владимир Легкий

Карим
0

Разница между тачкой 20-го  и 17-го годов = 350 т.р. (с пробегом 50к за 3 года). Изначально затраченные бабки я не беру в учет. По страховке, яша будет свои машины касковать. Соответственно для справедливости каску тоже учитываем.  И Яндекс  это не торжество благотворительности, они делают бизнес. Навряд ли стоимость сервиса сравняется со стоимостью владения авто !

Ответить

Карим Мусаев

Владимир
1

вот позвонил спросил друга, он фанат машин, хоть в 3 часа ночи разбуди- скажет машину какого года какой марки с каким пробегом за какую цену в каком регионе России можно купить. Спросил про Поло 2017 года, потеряет 150 тыс в среднем если не Б и не К

Ответить

Владимир Легкий

Карим
0

Да может и потеряет от цены покупки кто спорит, но мы же должны в новую тачку пересесть. А она стоит уже не 800 а 1 млн.

Ответить

Карим Мусаев

Владимир
1

даже если машина потеряет в цене 500 тыс, у вас от продажи БУ машины какие-то деньги на руках будут, а при аренде НИЧЕГО

Ответить

Владимир Легкий

Карим
0

Совершенно верно ! Но при аренде вы ничего не платите вначале. Поэтому в своих расчетах я избавляюсь от этих сумм и оперирую только разницей в цене. А деньги гипотетически спасенные от покупки машины инвестирую в облиги.

Ответить

Карим Мусаев

Владимир
0

если вы про курс доллара, то БУ машины поднимутся соответственно

Ответить

Dmitry Mok

Карим
0

Так он про разницу в стоимости 350к, а не про стоимость авто...

Ответить

Карим Мусаев

Dmitry
0

написал про это, посмотрите

Ответить

Илья Константинович

Карим
0

Первый взнос от 500 тыщ + ремонт за свой счет дороже выходит

Ответить

Карим Мусаев

Илья
2

1. Машина станет вашей собственностью 2. Плата по кредиту будет ниже, чем тут ежемесячный платеж 3. Можете потом продать при желании и получить часть потраченных денег обратно. 4. Достаточно оформить ОСАГО и не выпендриваться на дорогах. 5. У новых иномарок ремонт ооочень редко, это вам не Веста

Ответить

Andrey Trifonov

Карим
1

Если кредит, то придется и каско оформить, кроме того платить за ТО, шиномонтаж. Кароч без подробного расчета не ощущается, на скок переплата

Ответить

Карим Мусаев

Andrey
0

1. можно взять обычный кредит и купить авто 2. ТО вам и при аренде надо делать 3. шиномонтаж это вообще мелочь, 2 раза в год- по сравнению с ценами на аренду

Ответить

Yakovlev

Карим
0

4 пункт спорный для МСК то точно. если не ты, что в таком потоке вполне вероятно, то в тебя запросто.

Ответить

Карим Мусаев

Yakovlev
0

но в этом случае ТЕБЕ дают компенсацию на ремонт и коэффициент не повысится в следующем году

Ответить

Kirill Nikolaenko

Илья
0

В новом авто расходы на ремонт околонулевые: гарантия и КАСКО покрывают все проблемы.

Ответить

Максим Калинин

Карим
0

Ну так и сервис рассчитан не на тех, кто постоянно за рулём. У кого 5 детей ходит в пять различных секций, расположенных в разных концах города.... Или кому по работе нужно 7 точек объехать и в область съездить. А на тех, кто пользуется машиной не регулярно. В отпуск съездить на юг или в дачный сезон на дачу гонять по выходным. Для первых своя машина предпочтительнее, для вторых, подозреваю, подписка. 

Ответить

Aleksey Bobkov

3

разводка? кто в теме прикиньте P&L на сроки

Ответить

Dmitry Ryzhov

Aleksey
2

все "подписочные" проекты на физические вещи сильно проигрывают в экономике владению этими вещами на длительном промежутке времени

Ответить

Aleksey Bobkov

Dmitry
0

Это понятно, хочется понимание точки пересечения выгоды

Ответить

Абубакр Зубайраев

3

Это очень круто!

Ответить

Arkady Spiridonov

2

Закроют через год. Не взлетит. 

Ответить

Dmitry Mok

Arkady
1

Почему? В моем окружении уже есть знакомые, которые берут в аренду авто такси для себя и езды по выделенкам. Сами не таксуют и не собираются.
Посмотрел, авто из нижнего ценового предложения разобраны, и типа оставьте заявку, мы увидим спрос и увеличим количество таких авто.

Ответить

Антон Гранд

2

Таксовать можно будет?

Ответить

Карим Мусаев

Антон
0

а почему нет, только лучше не на Ятакси )))

Ответить

Dmitry Mok

Антон
–1

Конечно, в пределах 3тыс км мес)

Ответить

Дмитрий Сташевский

1

Передумать и отказаться от подписки можно бесплатно на этапе обработки заявки. Когда система найдёт машину, а сервис начнёт её подготовку — отмена будет платной.

Влажные фантазии яндекса, который забыл про 32 зозпп и 782 гкрф

Ответить

Игорь Маркелов

Дмитрий
2

Решил посмотреть 32 и вижу «Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору», исходя из этого, за подготовку могут взять оплату, разве не так?

Ответить

Yakovlev

1

а с бензом тут как? в простом каршере вроде как затраты на него компенсируют, не?

Ответить

Sergei Timofeyev

1

1333 км в месяц можно проехать. Учитывая, что я сейчас не работаю и не путешествую, то мой месячный пробег где-то 2 тысячи километров (съездить на станцию и обратно - 45 км, в магазин нормальный - 20). В месяц с бензином, ТО и страховкой - 14 тысяч получается. 

Бричка - Pegeout 308 SW 2009 года, купленная за 300 тысяч. Сейчас могу продать в состоянии как есть - 330. По комфорту - Полу седану до неё далеко. Ремонтирую (в основном подвеску) раз в два года. 

Ответить

Yakovlev

Sergei
0

но она же... женская

Ответить

Владимир Легкий

Sergei
0

Это автохакинг, вы взломали индустрию и сделали бессмысленными потуги производителей выдумывать и производить новые автомобили. Премию этому господину !

Ответить

Alex Ringis

1

Интересное предложение, но для Мск нет смысла без парковок.

Ответить

Anton Danilenko

0

Правильно понял, что заправка и парковка не входит в стоимость?

Ответить

Andrey Trifonov

Anton
1

Да

Ответить

Дамир Губаев

0

Бензин включён в стоимость аренды? Ограничение 16 000 пробега в год это 43 км в день. До работы и обратно? Уехал в Сочи и подписка закончилась? 

Ответить

Карим Мусаев

Дамир
0

да не, имеется в виду машина у которой пробег 16 тыс. за год

Ответить

Andrey Trifonov

Карим
0

Но ограничение пробега все равно есть

Ответить

Карим Мусаев

Andrey
0

сколько?

Ответить

Andrey Trifonov

Карим
0

В базе 25к/год, можно в калькуляторе крутить в обе стороны. Перерасход 20р/км для 520i бехи

Ответить

Карим Мусаев

Andrey
0

пожалуйста, еще один минус

Ответить

Andrey Trifonov

Карим
1

Так еще и за пределы зоны работы яндекса не уехать, а она странная

Ответить

Dmitry Ryzhov

Дамир
0

подписка закончилась и началась ПОГОНЯ!!

Ответить

Alexander Klimanskiy

0

Парковка также как и каршеринг?

Ответить

Aleksey Bobkov

Alexander
0

нет опознавательных знаков написано вроде

Ответить

Andrey Trifonov

0

А тут самому

Ответить

Artemy

0

Огонь предложение

Ответить

Владимир Легкий

0

Шикарно можно понищебродится месяц на Мерседесе, другой месяц на БМВ  не сильно переплачивая. Жду в Питере, коплю деньги, буду шиковать 😂

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Andrey Novikov

0

Удобно ездить к любовнице)

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