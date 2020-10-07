Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тысяч км обойдётся в 19 тысяч рублей в месяц.

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«Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную подписку на автомобили: в Москве арендовать машину можно будет на срок от одного месяца до полутора лет. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.

Арендовать можно как новые автомобили, так и машины из парка сервиса: Mercedes, BMW, Škoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf, уточняют в «Драйве». Всего 11 моделей, если считать разные цвета. Они не оклеены опознавательными знаками, как каршеринг.

Для заказа в мобильном приложении сервиса нужно выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег — от них зависит итоговая цена подписки.

Например, новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тысяч километров стоит 19 тысяч рублей в месяц, а BMW 5 серии из парка «Драйва» с тем же пробегом — около 49 тысяч рублей. Деньги будут списываться раз в неделю, ежемесячно или сразу полностью в зависимости от выбора пользователя.

Также при заказе нужно указать адрес, по которому «Драйв» доставит машину к началу подписки — обычно на следующий день или через один, но может быть и дольше: точный срок подготовки будет указан в приложении, уточнили в компании.

Передумать и отказаться от подписки можно бесплатно на этапе обработки заявки. Когда система найдёт машину, а сервис начнёт её подготовку — отмена будет платной.

На третьем этапе, когда машина готова и едет или уже приехала к пользователю, стоимость отмены будет считаться пропорционально времени использования (и/или простоя) машины плюс сумма расходов на досрочный возврат в размере около одного ежемесячного платежа. Эта сумма будет указана в условиях аренды авто при бронировании.

Весь срок подписки доступ к автомобилю можно будет получать без ключа. В приложении удалённо можно включать прогрев или охлаждение машины, а также настраивать семейный доступ к автомобилю. Среди других возможностей подписки — бесконтактная заправка, оплата штрафов и возможность одновременно с подпиской пользоваться каршерингом.

В подписку входят плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и страхование жизни. Если машина сломается, можно вызвать техника — он починит машину на месте или отвезёт её на СТО и вернёт обратно.

В приложении дополнительно можно заказать мойку, заправку или перегон машины в любую точку города — это сделают сотрудники сервиса без присутствия пользователя. На момент публикации заметки в сервисе не ответили на вопрос vc.ru, сколько будут стоить дополнительные услуги и отмена подписки.

Ездить можно внутри всей зоны поездок сервиса: Москва и Московская область вместе с Золотым кольцом; Санкт-Петербург и Ленобласть вместе с половиной Карелии; Казань и весь Татарстан; Сочи и Курортное побережье, а также между этими городами.