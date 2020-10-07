Это противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных, за нарушение которого грозит штраф до €20 млн или 4% глобальной выручки за предыдущий год.

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Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely обратился в Управление Нидерландов по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DDPA) и пожаловался на зарегистрированную в Голландии MLU Ltd. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо Wheely.

MLU, совместное предприятие «Яндекса» и Uber, «активно и открыто» передаёт Дептрансу Москвы «чувствительную информацию» о поездках своих клиентов и водителей, говорится в письме. Речь идёт о данных о местоположении.

Это конфиденциальная информация, на основе которой можно вычислить родственные связи и политические, профессиональные, религиозные и сексуальные предпочтения, пишет Wheely.

Это противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который действует с мая 2018 года, в том числе за пределами ЕС, заявляет Wheely. Регламент утверждает, что на передачу данных третьим лицам должны быть законные основания.

«Законными основаниями» Wheely называет федеральный закон, а московских локальных указов или приказов, в том числе и авторства Дептранса, для этого недостаточно.

За нарушение GDPR компания может получить штраф до €20 млн или 4% глобальной выручки нарушителя за предыдущий год. Максимальный штраф непосредственно от DDPA ниже — €1 млн, утверждает Forbes со ссылкой на исследование консультантов Dentons.

Wheely неоднократно предупреждал MLU о нарушениях и призывал их прекратить: например, глава сервиса Антон Чиркунов писал об этом операционному директору «Яндекса» Грегу Абовскому и предупреждал, говорится в письме. Тогда Чиркунов предупреждал, что будет вынужден доложить о нарушениях голландскому регулятору.

«Мы комментируем конкретные случаи только когда провели расследование и обнаружили нарушение GDPR», — заявили изданию в DDPA.

В «Яндекс.Такси» отказались от комментариев. В Дептрансе на момент публикации заметки не ответили на запрос издания.