Wheely пожаловался голландским властям на СП «Яндекс.Такси» и Uber из-за передачи данных Дептрансу Материал редакции
Это противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных, за нарушение которого грозит штраф до €20 млн или 4% глобальной выручки за предыдущий год.
Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely обратился в Управление Нидерландов по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DDPA) и пожаловался на зарегистрированную в Голландии MLU Ltd. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо Wheely.
MLU, совместное предприятие «Яндекса» и Uber, «активно и открыто» передаёт Дептрансу Москвы «чувствительную информацию» о поездках своих клиентов и водителей, говорится в письме. Речь идёт о данных о местоположении.
Это конфиденциальная информация, на основе которой можно вычислить родственные связи и политические, профессиональные, религиозные и сексуальные предпочтения, пишет Wheely.
Это противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который действует с мая 2018 года, в том числе за пределами ЕС, заявляет Wheely. Регламент утверждает, что на передачу данных третьим лицам должны быть законные основания.
«Законными основаниями» Wheely называет федеральный закон, а московских локальных указов или приказов, в том числе и авторства Дептранса, для этого недостаточно.
За нарушение GDPR компания может получить штраф до €20 млн или 4% глобальной выручки нарушителя за предыдущий год. Максимальный штраф непосредственно от DDPA ниже — €1 млн, утверждает Forbes со ссылкой на исследование консультантов Dentons.
Wheely неоднократно предупреждал MLU о нарушениях и призывал их прекратить: например, глава сервиса Антон Чиркунов писал об этом операционному директору «Яндекса» Грегу Абовскому и предупреждал, говорится в письме. Тогда Чиркунов предупреждал, что будет вынужден доложить о нарушениях голландскому регулятору.
«Мы комментируем конкретные случаи только когда провели расследование и обнаружили нарушение GDPR», — заявили изданию в DDPA.
В «Яндекс.Такси» отказались от комментариев. В Дептрансе на момент публикации заметки не ответили на запрос издания.
- 12 мая 2020 года московские власти позволили сервисам перевозок по заказу вернуться к работе после ограничений из-за пандемии, если компании будут соблюдать санитарные требования и передавать данные о водителях, статусе машины и геолокации в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) Дептранса.
- Wheely отказался передавать данные, и московский суд в августе приостановил работу сервиса на 90 дней.
- В сентябре сервис пожаловался в Офис уполномоченного по информации в Великобритании (ICO) на давление со стороны московских властей из-за приостановки работы. Ответа от регулятора пока не было, рассказал Forbes представитель Wheely.
- Все остальные игроки московского рынка, включая «Яндекс.Такси» и Uber, сотрудничают с Дептрансом, заявлял в июле руководитель ведомства Максим Ликсутов.
- Дептранс собирает в ЕРНИС данные о передвижении общественного транспорта, транспорта ЖКХ и скорой помощи, а службы такси подключили к системе в 2017 году.
- В 2017 году Дептранс потребовал делиться данными и от Wheely, говорит Чиркунов. «Когда мы смогли объяснить, что мы не такси, а сервис перевозок по заказу (у Департамента нет на этом рынке полномочий, деятельность на федеральном уровне регулируется Ространснадзором), то тон существенно смягчился», — заявил он.
После недавней просьбы передать данные сотрудников к Вили проснулась тонна уважения. До этого считал прихотью, но чистой воды пример "когда за ними пришли, я молчал, а потом пришли за мной".
Вот после такого и переноси сервера с инфой в рф.
Вот и переноси после этого компании в Нидерланды)))
Злые пендосы заботятся о сохранности персональных данный! Уууу!
Мое ты золотце, злые пиндосы тикток изза этого отжали)))
Я говорю про ес. В сплетни сша раньше и так не очень лезли, а сейчас из-за предвыборной гонки все начали творить херню.
Ну попробуйте скачать в Германии что-нибудь через торренты :)
Не пендосы, а гейропейцы, это важно! )
Надо бы посмотреть на золотую акцию, которая в сбере хранится. А то ведь она может заржаветь, как золотые сберовские монеты.
Она в декабре назад передана Яндексу
GDPR не действует на территории РФ и в отношении Российских граждан и компаний. Какой то высер ради высера
«Законными основаниями» Wheely называет федеральный закон, а московских локальных указов или приказов, в том числе и авторства Дептранса, для этого недостаточно.
Откуда вот это взялось, прямо интересно.
Бомбануло - шортить - скорее!?) https://www.forbes.ru/biznes/410595-wheely-pozhalovalsya-gollandskim-vlastyam-na-yandekstaksi-i-uber-na-peredachu-dannyh-o
Позорища
Кому вообще Wheely продает эту тему с приватностью данных?
Бизнесменам? Если бизнесмен успешный – он купит тачку, возьмет себе шофера, купит лицензию такси, чтобы ездить по выделенке.
Богатым слугам народа? Им-то что, что их данные уходят в Дептранс? Они слуги народа
Приватно возить эскортниц бизнесменам и богатым слугам народа? Хм
Бизнесмен понимает, что такси обойдется дешевле чем шофер + покупка автомобиля. А какие аргументы про поездку в другой город? В Екатеринбург на мерсе из Москвы ехать?
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