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Транспорт
Лиана Липанова
2029

Wheely пожаловался голландским властям на СП «Яндекс.Такси» и Uber из-за передачи данных Дептрансу Материал редакции

Это противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных, за нарушение которого грозит штраф до €20 млн или 4% глобальной выручки за предыдущий год.

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Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely обратился в Управление Нидерландов по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DDPA) и пожаловался на зарегистрированную в Голландии MLU Ltd. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо Wheely.

MLU, совместное предприятие «Яндекса» и Uber, «активно и открыто» передаёт Дептрансу Москвы «чувствительную информацию» о поездках своих клиентов и водителей, говорится в письме. Речь идёт о данных о местоположении.

Это конфиденциальная информация, на основе которой можно вычислить родственные связи и политические, профессиональные, религиозные и сексуальные предпочтения, пишет Wheely.

Это противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который действует с мая 2018 года, в том числе за пределами ЕС, заявляет Wheely. Регламент утверждает, что на передачу данных третьим лицам должны быть законные основания.

«Законными основаниями» Wheely называет федеральный закон, а московских локальных указов или приказов, в том числе и авторства Дептранса, для этого недостаточно.

За нарушение GDPR компания может получить штраф до €20 млн или 4% глобальной выручки нарушителя за предыдущий год. Максимальный штраф непосредственно от DDPA ниже — €1 млн, утверждает Forbes со ссылкой на исследование консультантов Dentons.

Wheely неоднократно предупреждал MLU о нарушениях и призывал их прекратить: например, глава сервиса Антон Чиркунов писал об этом операционному директору «Яндекса» Грегу Абовскому и предупреждал, говорится в письме. Тогда Чиркунов предупреждал, что будет вынужден доложить о нарушениях голландскому регулятору.

«Мы комментируем конкретные случаи только когда провели расследование и обнаружили нарушение GDPR», — заявили изданию в DDPA.

В «Яндекс.Такси» отказались от комментариев. В Дептрансе на момент публикации заметки не ответили на запрос издания.

  • 12 мая 2020 года московские власти позволили сервисам перевозок по заказу вернуться к работе после ограничений из-за пандемии, если компании будут соблюдать санитарные требования и передавать данные о водителях, статусе машины и геолокации в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) Дептранса.
  • Wheely отказался передавать данные, и московский суд в августе приостановил работу сервиса на 90 дней.
  • В сентябре сервис пожаловался в Офис уполномоченного по информации в Великобритании (ICO) на давление со стороны московских властей из-за приостановки работы. Ответа от регулятора пока не было, рассказал Forbes представитель Wheely.
  • Все остальные игроки московского рынка, включая «Яндекс.Такси» и Uber, сотрудничают с Дептрансом, заявлял в июле руководитель ведомства Максим Ликсутов.
  • Дептранс собирает в ЕРНИС данные о передвижении общественного транспорта, транспорта ЖКХ и скорой помощи, а службы такси подключили к системе в 2017 году.
  • В 2017 году Дептранс потребовал делиться данными и от Wheely, говорит Чиркунов. «Когда мы смогли объяснить, что мы не такси, а сервис перевозок по заказу (у Департамента нет на этом рынке полномочий, деятельность на федеральном уровне регулируется Ространснадзором), то тон существенно смягчился», — заявил он.
Опечатали офис, хотели заблокировать сайт: что…
Сервис продолжает работать, но часть сотрудников находится в «вынужденном простое». Центр…
vc.ru

#новость #wheely #яндекстакси #uber

Лиана Липанова
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33 комментария
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Иван Иванов

27

После недавней просьбы передать данные сотрудников к Вили проснулась тонна уважения. До этого считал прихотью, но чистой воды пример "когда за ними пришли, я молчал, а потом пришли за мной".

Ответить

Stanislav Proyaev

5

Вот после такого и переноси сервера с инфой в рф.

Ответить

Аркадий Алексеевич

Stanislav
13

Вот и переноси после этого компании в Нидерланды)))

Ответить

Stanislav Proyaev

Аркадий
3

Злые пендосы заботятся о сохранности персональных данный! Уууу!

Ответить

Аркадий Алексеевич

Stanislav
13

Мое ты золотце, злые пиндосы тикток изза этого отжали)))

Ответить

Stanislav Proyaev

Аркадий
0

Я говорю про ес. В сплетни сша раньше и так не очень лезли, а сейчас из-за предвыборной гонки все начали творить херню.

Ответить

Аркадий

Stanisl…
2

Ну я под пиндосами, подумал про пиндосов)

Ответить

Парвиз Мадаминов

Аркадий
0

😁

Ответить

Гала Перидоловна

Stanisl…
0

Ну попробуйте скачать в Германии что-нибудь через торренты :)

Ответить

Taras Halturin

Гала
0

А что там не так с торрентами?

Ответить

Ilya Sorokin

Stanislav
0

Не пендосы, а гейропейцы, это важно! )

Ответить

Stanislav Proyaev

Ilya
0

Забугорные злые страны-агрессоры.

Ответить

Gabby BenDer

Stanislav
0

Дык выбора нет-иначе прикроют

Ответить

Vl Al

3

Надо бы посмотреть на золотую акцию, которая в сбере хранится. А то ведь она может заржаветь, как золотые сберовские монеты.

Ответить

Александр Якунин

Vl
1

Она в декабре назад передана Яндексу

Ответить

Vl Al

Александр
0

Увы, упустил сей новостной момент.

Ответить

Рушан Натфуллин

3

А че так мооожно было?😀

Ответить

Nikita Rogatov

–5

GDPR не действует на территории РФ и в отношении Российских граждан и компаний. Какой то высер ради высера

Ответить

Roman Bednarsky

Nikita
7

СП зарегистрировано в Голландии.

Ответить

Дмитрий Гладышев

Nikita
5

"на зарегистрированную в Голландии MLU Ltd"

Ответить

Парвиз Мадаминов

Nikita
3

Яша российская компания? Нет.  Голландская. 

Ответить

ave ego

Nikita
2

туристы из евросоюза в москве ей не пользуются, да? )))

Ответить

Boris Rozenstein

Nikita
2

Но Яндекс и не совсем российская компания

Ответить

one you follow

0

Антоша папке пожаловался?

Ответить

sad excuse

0

«Законными основаниями» Wheely называет федеральный закон, а московских локальных указов или приказов, в том числе и авторства Дептранса, для этого недостаточно.

Откуда вот это взялось, прямо интересно.

Ответить

Vl Al

sad
0

Указы и приказы - подзаконные акты. Вопрос, почему все тупо подчиняются подзаконным актам - остается открытым.

Например, ПДД не имеют силы закона.

Ответить

Alexander Rukin

0

Бомбануло - шортить - скорее!?)   https://www.forbes.ru/biznes/410595-wheely-pozhalovalsya-gollandskim-vlastyam-na-yandekstaksi-i-uber-na-peredachu-dannyh-o 

Wheely пожаловался голландским властям на…
Сервис заказа автомобилей Wheely пожаловался голландскому регулятору на то, что «Яндекс.Такси» и…
www.forbes.ru
Ответить

Hame Lion

0

Хороший был сервис

Ответить

Gabby BenDer

–3

Позорища

Ответить

Парвиз Мадаминов

Gabby
0

Аяяй 

Ответить

Николай Ермаков

–3

ябида-корябеда)

Ответить

one you follow

–4

Кому вообще Wheely продает эту тему с приватностью данных?
Бизнесменам? Если бизнесмен успешный – он купит тачку, возьмет себе шофера, купит лицензию такси, чтобы ездить по выделенке.
Богатым слугам народа? Им-то что, что их данные уходят в Дептранс? Они слуги народа
Приватно возить эскортниц бизнесменам и богатым слугам народа? Хм

Ответить

Akim Kasabulatov

one
0

Бизнесмен понимает, что такси обойдется дешевле чем шофер + покупка автомобиля. А какие аргументы про поездку в другой город? В Екатеринбург на    мерсе из Москвы ехать? 

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