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Транспорт
Лиана Липанова
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Электрический Hummer от General Motors станет первым автомобилем с ПО на игровом движке Unreal Engine от Epic Games Материал редакции

Unreal Engine ускорит запуск бортового компьютера и позволит в реальном времени визуально отображать состояние автомобиля.

15 комментариев
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Epic Games, разработчик игры Fortnite, и автопроизводитель General Motors объявили о сотрудничестве: компании создали интерфейс для бортового компьютера электрической версии Hummer на основе игрового движка Unreal Engine, передаёт The Verge.

Презентация электропикапа намечена на 20 октября, напоминает издание. Hummer будет первым автомобилем на игровом движке Unreal Engine. Партнёрство входит в планы Epic по созданию человеко-машинного интерфейса (HMI).

«Epic Games уже давно интересует, как требования к разработке HMI пересекаются с требованиями к разработке игр. Большая часть функционала, необходимого для создания систем HMI, уже доступна в Unreal Engine», — заявил представитель разработчика.

Мониторы с информационным и развлекательным контентом на основе Unreal Engine смогут работать гораздо быстрее: набор инструментов Epic позволит последовательно запускать различные части ПО, начиная с основных разделов, а не весь интерфейс одновременно, объясняют в Epic Games. В результате запуск будет мгновенным, заключили в компании.

Unreal Engine предназначен для фотореалистичной компьютерной графики, поэтому автомобильное ПО сможет в режиме реального времени отображать на экранах полную визуализацию состояния автомобиля в высоком разрешении, а также его внутренние, нижние части и механику.

Кроссплатформенный Unreal Engine также позволит разработчикам сэкономить время при создании мобильного приложения автомобиля для Android и iOS, отмечают в Epic Games.

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vc.ru

#generalmotors #epicgames #новость

Лиана Липанова
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15 комментариев
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Вася Пражкин

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Hummer - отличное авто для GTA, причем даже компьютер не нужен.

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Максим Ясинский

2

Ещё ближе к киберпанку?)

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Pavel Pokrovsky

2

А в Кармагеддон на нем можно будет?

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Kostya Levin

2

Чую, Apple CarPlay не завезут в Хаммер)

Ответить

Кирилл Петровский

1

В концепте Хаммера стоит руль от Порше (точнее, производства компании Фанатек для автосимуляторов)

Ответить

Артем Акулов

Кирилл
1

едрён батон это к ps подключается?

Ответить

Кирилл Петровский

Артем
0

Да, только надо ещё базу купить. Около $1500 за комплект 

Ответить

Амбассадор Бреда

0

А Дудл Джамп на нем запустится?

Ответить

Диана Управляющая

0

Теперь и тут не баг, а фича

Ответить

Nikita Zhukov

0

Жду туториала по запуску фортнайта на хаммере

Ответить

Timofey Dyrin

0

Крашиться так же часто будет, как Epic Launcher?

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Юрий Белоножкин

0

Давно пора. Интерфейсы в машинах давно славятся своей тормознутостью. Ну может не в Тесле только, но это точно сказать не могу.

Ответить

Юрий Гребенкин

0

Поганяем в катку в пробке :)

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Anatoly Ivanov

0

Демка конечно не особо юзабельна, но вообще это очень впечатляющие возможности 

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Николай Глущенко

0

Теперь можно будет играть в симулятор вождения сидя за рулём автомобиля)

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