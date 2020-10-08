Электрический Hummer от General Motors станет первым автомобилем с ПО на игровом движке Unreal Engine от Epic Games Материал редакции
Unreal Engine ускорит запуск бортового компьютера и позволит в реальном времени визуально отображать состояние автомобиля.
Epic Games, разработчик игры Fortnite, и автопроизводитель General Motors объявили о сотрудничестве: компании создали интерфейс для бортового компьютера электрической версии Hummer на основе игрового движка Unreal Engine, передаёт The Verge.
Презентация электропикапа намечена на 20 октября, напоминает издание. Hummer будет первым автомобилем на игровом движке Unreal Engine. Партнёрство входит в планы Epic по созданию человеко-машинного интерфейса (HMI).
«Epic Games уже давно интересует, как требования к разработке HMI пересекаются с требованиями к разработке игр. Большая часть функционала, необходимого для создания систем HMI, уже доступна в Unreal Engine», — заявил представитель разработчика.
Мониторы с информационным и развлекательным контентом на основе Unreal Engine смогут работать гораздо быстрее: набор инструментов Epic позволит последовательно запускать различные части ПО, начиная с основных разделов, а не весь интерфейс одновременно, объясняют в Epic Games. В результате запуск будет мгновенным, заключили в компании.
Unreal Engine предназначен для фотореалистичной компьютерной графики, поэтому автомобильное ПО сможет в режиме реального времени отображать на экранах полную визуализацию состояния автомобиля в высоком разрешении, а также его внутренние, нижние части и механику.
Кроссплатформенный Unreal Engine также позволит разработчикам сэкономить время при создании мобильного приложения автомобиля для Android и iOS, отмечают в Epic Games.
В концепте Хаммера стоит руль от Порше (точнее, производства компании Фанатек для автосимуляторов)
едрён батон это к ps подключается?
Давно пора. Интерфейсы в машинах давно славятся своей тормознутостью. Ну может не в Тесле только, но это точно сказать не могу.
Демка конечно не особо юзабельна, но вообще это очень впечатляющие возможности
Теперь можно будет играть в симулятор вождения сидя за рулём автомобиля)
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