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Транспорт
Лиана Липанова
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«Ситимобил» предложит бизнесу привлекать клиентов скидками на поездки до своих заведений Материал редакции

Предприятия смогут добавить себя на карту «Такси ВКонтакте», а пассажиры получат скидку на поездку в такие точки.

13 комментариев
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В сервисе «Такси ВКонтакте», которое доступно в приложениях соцсети, появятся избранные места — кофейни, арт-пространства и другие. На поездки до них будет действовать скидка, рассказал vc.ru представитель «Ситимобила», на основе которого работает «Такси ВКонтакте».

Первые адреса для популярных мест компания выбрала сама. Поездки до таких адресов будут дешевле на 30%. У каждой точки будет описание и график работы, а на дверях самих заведений появится специальная наклейка. Чтобы увидеть список мест, нужно нажать в «Такси ВКонтакте» на кнопку с волшебной палочкой в левом нижнем углу экрана.

«Такси ВКонтакте»

В будущем компании смогут сотрудничать с сервисом — добавлять свои магазины, заведения или представительства, субсидировать скидки на поездки до определённой точки и предоставлять промокоды клиентам. У бизнеса будет возможность таргетировать показы своего заведения на карте и регулировать бюджеты скидок на поездки для клиентов.

В «Ситимобиле» рассчитывают, что это поможет бизнесу поддержать трафик во время пандемии. Условия сотрудничества с каждым бизнесом зависят от конкретных задач, заявил представитель «Ситимобила». Цена для добавления точки формируется от размера скидки, которую бизнес предоставит пользователям. Чтобы договориться о сотрудничестве, бизнес может написать по адресу vksuperpoi@city-mobil.ru.

Инструмент будет доступен предпринимателям во всех городах, где работает «Такси ВКонтакте». Компания запустит рекламу новой функции на ТВ и в интернете.

#новость #ситимобил

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Anton Prikhodko

7

Пользуясь случаем и властью, данной мне в комментариях, хочу сообщить, что Ситимобил в Питере - полный отстой. Поиск машины ждать приходится по 10-15 минут и потом ещё столько же, пока водила приедет. И так было уже несколько раз, в разное время, в разных точках города. Уже два раза встречались неприятные водители, которые не довозили меня в дождь в нужную точку, а высаживали «поблизости». Один раз это было даже на комфорт+.

Я читаю о развитии сервиса Ситимобил. Но фактически не вижу даже намёка на это. Будь я компанией, то не стал бы надеяться на такого «партнера».

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Александр Кучеряев

Anton
1

Ничего, скоро цены поднимут, станет лучше)

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Sebastian Danilov

Александр
–1

Так у них и так почти всегда дороже яндекса в последнее время

Ответить

Парвиз Мадаминов

Sebastian
0

Лож

Ответить

Andrei Smirnovsky

Anton
0

В Москве такая же ситуация, не понимаю неужели они не видят, что сервис скатился совсем

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrei
0

Водил активно нанимают. )

Ответить

Ruslan Fatikhov

1

Будет предлагать скидку, а свободную машину будет искать минимум 40 минут.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Ruslan
0

Вот реально, я им раз 10 давал шанс, но каждый раз либо долго очень ищет, либо находит, но в 15 минутах езды машина.. 

Как они вообще еще существуют?

Ответить

Александр Кучеряев

1

Лучше бы такси из заведения) до заведения можно и самому доехать.

Ответить

Roman Moskovskiy

0

vksuperpoi

Ответить

Денис Морганов

0

Интересное решение было бы не плохо сделать бесплатные доставки ещё

Ответить

Пластиковое Окно

0

Едешь до ближайшего заведения со скидкой и идёшь по делам. 

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ilia

0

Ну, разве что будет предоплата какая-то со стороны посетителя, который едет, иначе при популярности услуги люди просто захотят скидку и "я еду к вам", а сами после такси по своим делам поблизости. Или скидка на такси из мест, откуда выходят "с сумками" - типа строительных магазинов или ТЦ

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