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Каршеринг YouDrive добавил часовые и суточные тарифы Материал редакции
Когда время по пакетному тарифу заканчивается, сервис автоматически переключается на поминутную оплату.
- Сервис краткосрочной аренды автомобилей YouDrive добавил к поминутным тарифам часовые и суточные, сообщил vc.ru представитель компании.
- В стоимость пакета включено только время, а пробег оплачивается отдельно.
- Деньги за тариф списываются сразу после окончания бесплатного бронирования. Когда время по тарифу заканчивается, сервис автоматически переключается на поминутную оплату.
- Новые тарифы действуют во всех городах присутствия сервиса, кроме Сочи — там ещё действуют ограничения на работу каршеринга, говорят в компании.
- 7 октября долгосрочную аренду автомобилей добавил «Яндекс.Драйв» — от одного месяца до полутора лет.
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Сергей Неумолотов
Прелесть то какая! Добавили тарифы. Теперь сутки и 100 км пробега стоят не 1600 руб на кашкае, а 3100. Спасибо новым тарифам.
Юрий ВороновСергей
;))))))