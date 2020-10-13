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Транспорт
Лиана Липанова
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Каршеринг YouDrive добавил часовые и суточные тарифы Материал редакции

Когда время по пакетному тарифу заканчивается, сервис автоматически переключается на поминутную оплату.

  • Сервис краткосрочной аренды автомобилей YouDrive добавил к поминутным тарифам часовые и суточные, сообщил vc.ru представитель компании.
  • В стоимость пакета включено только время, а пробег оплачивается отдельно.
  • Деньги за тариф списываются сразу после окончания бесплатного бронирования. Когда время по тарифу заканчивается, сервис автоматически переключается на поминутную оплату.
  • Новые тарифы действуют во всех городах присутствия сервиса, кроме Сочи — там ещё действуют ограничения на работу каршеринга, говорят в компании.
  • 7 октября долгосрочную аренду автомобилей добавил «Яндекс.Драйв» — от одного месяца до полутора лет.
Лиана Липанова
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Сергей Неумолотов

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Прелесть то какая! Добавили тарифы. Теперь сутки и 100 км пробега стоят не 1600 руб на кашкае, а 3100. Спасибо новым тарифам.

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Юрий Воронов

Сергей
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;))))))

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