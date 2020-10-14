Конкурс идей
«Яндекс.Такси» прекратит работу в Румынии из-за «жёстких» правил для сервисов поездок Материал редакции
В частности, водители должны получать отдельные лицензии на работу с каждым сервисом и другие разрешения.
- «Яндекс.Такси» в течение месяца приостановит работу в Румынии, сообщил vc.ru представитель компании.
- «Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяет нам эффективно развивать сервис, поэтому мы решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса», — заявили в «Яндексе».
- Работа сервисов совместных поездок в стране жёстко зарегулирована — в Румынии такие сервисы отличаются от классического такси, — объяснил представитель «Яндекс.Такси». В частности, водители должны получать отдельные лицензии на работу с каждым сервисом, а также ряд других разрешений. Это «дорого и неудобно», отметили в российской компании.
Румынские пользователи смогут продолжать заказывать поездки в приложении Yango в остальных странах, где работает сервис, добавили в «Яндекс.Такси».
- Кроме России и Румынии, компания работает ещё в 16 странах: Азербайджан (под брендом Uber), Армения, Беларусь, Гана, Грузия, Казахстан, Израиль, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Сербия, Узбекистан, Финляндия, Эстония.
- «Яндекс.Такси» работал в Румынии под брендом Yango (сокращение от Yandex Go) с июня 2019 года.
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Руслан Никитин
Ой... Яндекс столкнулся с жёстким законодательством, которое не даёт им подключать к системе всех подряд и быстро слился.
Да, это сложно и наверно повышает трудозатраты. Но ведь и безопасность для пассажира вырастает.
Видимо для них это слишком сложно и не является приоритетом.
Жаль, что и в России подобные меры не вводятся.
Николай ГлущенкоРуслан
Отдельное разрешение для сотрудничества с каждый агрегатором повышает безопасность?) Пробить недружелюбные законы может и можно, но долго и дорого, а бизнес которому есть куда инвестировать беспокоится о рентабельности. Я мягко говоря не фанат Яндекса и его политики, но конкретно эти действия выглядят абсолютно логичными.
Руслан НикитинНиколай
Да, это как минимум лишит возможности перекупки аккаунтов и возможно повысит вежливость водителей.
Сейчас им все равно на репутацию своего аккаунта. После блокировки они платят небольшую сумму и получают новый аккаунт.
Причём это касается не только водителей из «Эконома».
Если хотя бы эту проблему решили, уже лучше стало бы.
Николай ГлущенкоРуслан
Не уловил связь между покупкой аккаунта и бюрократией в каждом отдельном сервисе. Выглядит как будто вы пытаетесь обязать всех купающихся плавать на спасательном круге ради повышения безопасности.
Руслан НикитинНиколай
Эта бюрократия потенциально сможет отсеивать нежелательных водителей и не даст им перейти в другой агрегатор, если заблокировали в одном.
Николай ГлущенкоРуслан
Может и может, но как именно из ваших сообщений не видно совершенно. А потому проще сделать вывод что данного механизма не существует, чем спорить о некоем воображаемом преимуществе при явных недостатках.
Андрей ГеращенкоНиколай
ну хотя бы так, что лицензию у водителя можно аннулировать. И тогда агрегатор уже по закону не будет иметь права с ним сотрудничать
Руслан НикитинНиколай
Поэтому и говорю что все это «потенциально» и я не утверждаю что это все будет именно так.
Да, для бизнеса, это наверняка сильное усложнение. И я в какой то степени их понимаю.
Но если смотреть на ситуацию с точки зрения клиента, то у меня закрадывается лишь одна мысль. Яндекс совершенно не готов более серьезно подходить к безопасности своих клиентов. Они хотят быстро подключить водителя, а что уж там будет дальше - покажет время.
MichaelРуслан
Если вам нужна безопасность повышенная, то заказывайте такси подороже. Данные меры явно влияют на стоимость. Я лучше поеду за дешево, мне хватает текущего уровня безопасности. Кому нужна повышенная, пожалуйста, но за свои деньги.
alex twit
Цыгане коней пиздят?
Антон Штадлерalex
Для экспансии нужны деньги, очевидно, что у Яндекса другие приоритеты, учитывая набор сервисов в РФ
S S
Очень странное объяснение факапа. Я бы поверил в убытки или там прижимают из-за того, что сервис из России. Но "жесткие правила"? убер работает с болтом и не плачут.
Антон ШтадлерS
У них много больше денег для этого. Думаю, в течение пару лет Яндекс уйдет с рынка Такси большинства стран, куда вышел, кроме стран СНГ, где он развивает и другие сервисы
Александр АнтоновАнтон
Тут вопрос не в деньгах и у Яндекса на Румынию хватит. Тут дело в другом, для Uber нормально работать в убыток и не понимать когда выйдет на прибыль в определенром регионе, а Яндексу нужна конкретная рентабельность в ближайших перспективах и не когда-нибуть потом. Разные модели бизнеса. У Американских компаний прибыль не самое главное, там все ходит инвестиционными раундами.
Антон ШтадлерАлександр
Убер был единственным прибыльным сервисом, когда он работал в РФ, зайдя на рынок позже всех. При этом все другие сервисы генерировали убыток. Это офстата и СПАРКа.
Сам по себе убыток Убера связан с их основным рынком в США и лишь во вторую очередь с экспансией, на многих рынках он прибыльный. Ну как прибыльный? Так же как и Яндекс сейчас в РФ: небольшой + по скорректированной EBITDA, которая мало что говорит о реальном положении дел (речь о деятельности до пандемии)
From Siberia to London
Упс... У Яши не вышло обыграть в напёрсток цыган.