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Транспорт
Лиана Липанова
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«Яндекс.Такси» прекратит работу в Румынии из-за «жёстких» правил для сервисов поездок Материал редакции

В частности, водители должны получать отдельные лицензии на работу с каждым сервисом и другие разрешения.

  • «Яндекс.Такси» в течение месяца приостановит работу в Румынии, сообщил vc.ru представитель компании.
  • «Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяет нам эффективно развивать сервис, поэтому мы решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса», — заявили в «Яндексе».
  • Работа сервисов совместных поездок в стране жёстко зарегулирована — в Румынии такие сервисы отличаются от классического такси, — объяснил представитель «Яндекс.Такси». В частности, водители должны получать отдельные лицензии на работу с каждым сервисом, а также ряд других разрешений. Это «дорого и неудобно», отметили в российской компании.

  • Румынские пользователи смогут продолжать заказывать поездки в приложении Yango в остальных странах, где работает сервис, добавили в «Яндекс.Такси».

  • Кроме России и Румынии, компания работает ещё в 16 странах: Азербайджан (под брендом Uber), Армения, Беларусь, Гана, Грузия, Казахстан, Израиль, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Сербия, Узбекистан, Финляндия, Эстония.
  • «Яндекс.Такси» работал в Румынии под брендом Yango (сокращение от Yandex Go) с июня 2019 года.

#новость #яндекстакси

Лиана Липанова
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16 комментариев
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Руслан Никитин

8

Ой... Яндекс столкнулся с жёстким законодательством, которое не даёт им подключать к системе всех подряд и быстро слился.
Да, это сложно и наверно повышает трудозатраты. Но ведь и безопасность для пассажира вырастает.
Видимо для них это слишком сложно и не является приоритетом.
Жаль, что и в России подобные меры не вводятся.

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Николай Глущенко

Руслан
3

Отдельное разрешение для сотрудничества с каждый агрегатором повышает безопасность?) Пробить недружелюбные законы может и можно, но долго и дорого, а бизнес которому есть куда инвестировать беспокоится о рентабельности. Я мягко говоря не фанат Яндекса и его политики, но конкретно эти действия выглядят абсолютно логичными.

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Руслан Никитин

Николай
1

Да, это как минимум лишит возможности перекупки аккаунтов и возможно повысит вежливость водителей.
Сейчас им все равно на репутацию своего аккаунта. После блокировки они платят небольшую сумму и получают новый аккаунт.
Причём это касается не только водителей из «Эконома».
Если хотя бы эту проблему решили, уже лучше стало бы.

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Николай Глущенко

Руслан
0

Не уловил связь между покупкой аккаунта и бюрократией в каждом  отдельном сервисе. Выглядит как будто вы пытаетесь обязать всех купающихся плавать на спасательном круге ради повышения безопасности.

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Руслан Никитин

Николай
0

Эта бюрократия потенциально сможет отсеивать нежелательных водителей и не даст им перейти в другой агрегатор, если заблокировали в одном.

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Николай Глущенко

Руслан
0

Может и может, но как именно из ваших сообщений не видно совершенно. А потому проще сделать вывод что данного механизма не существует, чем спорить о некоем воображаемом преимуществе при явных недостатках.

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Андрей Геращенко

Николай
2

ну хотя бы так, что лицензию у водителя можно аннулировать. И тогда агрегатор уже по закону не будет иметь права с ним сотрудничать

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Руслан Никитин

Николай
0

Поэтому и говорю что все это «потенциально» и я не утверждаю что это все будет именно так.
Да, для бизнеса, это наверняка сильное усложнение. И я в какой то степени их понимаю.
Но если смотреть на ситуацию с точки зрения клиента, то у меня закрадывается лишь одна мысль. Яндекс совершенно не готов более серьезно подходить к безопасности своих клиентов. Они хотят быстро подключить водителя, а что уж там будет дальше - покажет время.

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Michael

Руслан
0

Если вам нужна безопасность повышенная, то заказывайте такси подороже. Данные меры явно влияют на стоимость. Я лучше поеду за дешево, мне хватает текущего уровня безопасности. Кому нужна повышенная, пожалуйста, но за свои деньги.

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alex twit

3

Цыгане коней пиздят?

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Антон Штадлер

alex
0

Для экспансии нужны деньги, очевидно, что у Яндекса другие приоритеты, учитывая набор сервисов в РФ

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S S

3

Очень странное объяснение факапа. Я бы поверил в убытки или там прижимают из-за того, что сервис из России. Но "жесткие правила"? убер работает с болтом и не плачут.

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Антон Штадлер

S
1

У них много больше денег для этого. Думаю, в течение пару лет Яндекс уйдет с рынка Такси большинства стран, куда вышел, кроме стран СНГ, где он развивает и другие сервисы

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Александр Антонов

Антон
–1

Тут вопрос не в деньгах и у Яндекса на Румынию хватит. Тут дело в другом, для Uber нормально работать в убыток и не понимать когда выйдет на прибыль в определенром регионе, а Яндексу нужна конкретная рентабельность в ближайших перспективах и не когда-нибуть потом. Разные модели бизнеса. У Американских компаний прибыль не самое главное, там все ходит инвестиционными раундами.

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Антон Штадлер

Александр
0

Убер был единственным прибыльным сервисом, когда он работал в РФ, зайдя на рынок позже всех. При этом все другие сервисы генерировали убыток. Это офстата и СПАРКа.
Сам по себе убыток Убера связан с их основным рынком в США и лишь во вторую очередь с экспансией, на многих рынках он прибыльный. Ну как прибыльный? Так же как и Яндекс сейчас в РФ: небольшой + по скорректированной EBITDA, которая мало что говорит о реальном положении дел (речь о деятельности до пандемии)

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From Siberia to London

0

Упс... У Яши не вышло обыграть в напёрсток цыган.

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