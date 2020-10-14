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Транспорт
Лиана Липанова
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Британский производитель электрокаров Arrival с российскими корнями привлёк $118 млн от фондов BlackRock на выход в США Материал редакции

Компания планирует открыть в Южной Каролине быстро масштабируемую «микрофабрику» для обслуживания региона.

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Британская компания-разработчик электромобилей Arrival привлекла $118 млн от фондов под управлением BlackRock. Стартап планирует направить привлечённые инвестиции на наращивание производства электромобилей и запуск первой «микрофабрики» в США, в Южной Каролине.

BlackRock присоединяется к другим стратегическим инвесторам стартапа — Hyundai, Kia и UPS.

В Arrival утверждают, что компания использует «совершенно новый» подход к проектированию и сборке автомобилей: быстро масштабируемые микрофабрики с низкими капитальными затратами, которые могут быть размещены «в любой точке мира», чтобы обслуживать конкретный регион.

Микрофабрики в сочетании с собственными компонентами, ПО и модульными платформами для электромобилей компании позволяют снижать затраты на производство, цены на электромобили и выбросы вредных веществ при транспортировке, отмечают в компании.

На выход на американский рынок Arrival планирует потратить $46 млн. Компания ожидает, что завод в США заработает во втором квартале 2021 года, а производство запустится в четвертом квартале.

По собственным данным, микрофабрики Arrival производят 10 тысяч фургонов или тысячу автобусов в год.

Arrival была основана в 2015 году бывшим главой оператора Yota Денисом Свердловым. Её штаб-квартира расположена в Великобритании. Более 1200 сотрудников по всему миру работают в офисах в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге.

#новость #arrival

Лиана Липанова
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