Ограничения связаны с пожарной безопасностью. Из-за этого компания рискует потерять часть денег по контракту и получить штраф.

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The Boring Company столкнулась с трудностями по своему первому коммерческому проекту — строительству подземной транспортной системы для конференц-центра в Лас-Вегасе (LVCC), где проходит, в частности, выставка CES. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на документацию проекта.

Из-за правил пожарной безопасности система Loop не сможет перевозить столько пассажиров, сколько обещала The Boring Company. На одной из трёх станций максимальный разрешённый пассажиропоток — всего 800 человек в час. Если похожие ограничения будут на других станциях, то Loop сможет перевозить только 1200 человек в час вместо 4400 максимально обещанных, пишет TechCrunch.

При этом непонятно, как будут контролировать соблюдение лимита: в строительных планах Loop нет турникетов или других барьеров для ограничения въезда в тоннель.

The Boring Company и государственное агентство LCVCA, которое управляет конференц-центром, заключили контракт стоимостью $48,7 млн. По условиям договора, компания Илона Маска будет получать платежи после достижения определённых этапов. Например, чуть больше 30% от общей суммы The Boring Company получит, когда завершит строительство самих тоннелей.

Последние три этапа как раз связаны с максимальным количеством пассажиров, которое Loop может перевезти за час:

Компания получит $4,4 млн, если система сможет перевезти 2200 пассажиров.



Ещё $4,4 млн за 3300 пассажиров.

И $4,4 млн за 4400 пассажиров в час.



Если не получится достичь этих целей, The Boring Company рискует не получить $13,2 млн из общего бюджета на строительство. Более того, компания может получить от LCVCA штраф: $300 тысяч за каждую крупную торговую выставку, на которой не сможет перевозить в среднем 3960 пассажиров в час в течение 13 часов. The Boring Company придётся платить штрафы, пока их сумма не достигнет $4,5 млн, пишет TechCrunch.

Компания также отстаёт от графика: по плану The Boring Company должна была закончить систему к 1 октября. 14 октября Маск написал в Twitter, что тоннель «возможно, откроют через месяц или около того». Loop должна была быть готова к выставке CES 2021, но мероприятие перешло в онлайн из-за пандемии, поэтому задержка не критична, отмечает издание.

В Лас-Вегасе система Loop сможет перевозить пассажиров на электромобилях вместительностью до 16 человек со скоростью до 250 км в час, указано на сайте проекта. Однако, пишет TechCrunch, последние схемы предполагают использование обыкновенных седанов. Маск также признался, что компания упростила систему: «Теперь это просто Tesla в тоннеле».

We simplified this a lot. It’s basically just Teslas in tunnels at this point, which is way more profound than it sounds. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2020