Сервисы заказа такси выступили против предложения — это приведёт к излишней бюрократизации и росту цен.

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Депутаты подготовили ко второму чтению новую версию законопроекта о регулировании такси, сообщает РБК со ссылкой на документ. Согласно законопроекту, для получения разрешения на деятельность службы заказа такси агрегаторы должны иметь филиалы в каждом регионе, где оказывают услуги.

Юрлица должны быть зарегистрированы, а индивидуальные предприниматели — жить на территории региона, объясняет издание. При этом водители и таксопарки не будут иметь таких ограничений, уточняет зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

«Представьте, если агрегатор такси условно зарегистрирован на Дальнем Востоке и работает на территории Белгорода, то куда департаменту транспорта Белгородской области в случае выявления нарушения обращаться в суд? Как ему ездить судиться по каждому нарушению?», — объясняет Старовойтов. Он добавил, что власти регионов пока не могут оперативно обмениваться информацией с агрегаторами, например, о лишении прав водителя.

В агрегаторах такси инициативу посчитали излишней. «Считаем, что требование о регистрации агрегатора такси в каждом субъекте излишним и создающим лишь административные барьеры для ведения бизнеса. Это также противоречит самой сути агрегаторов такси, которые являются информационными сервисами и не имеют объектов производства, которые привязаны к какой-либо территории», — заявил представитель «Ситимобил».

В ГК «Везёт» и «Максим» заявили, что правило приведет к дроблению бизнеса. «Инспекции ФНС препятствуют регистрации юрлиц из-за массовости участия учредителей и исполнительных органов, считая в соответствии со своими инструкциями эти фирмы однодневками. У нас постоянно расширяется география, открываются новые подразделения, которых в этом году стало более 500 по России. Все эти расходы будут распределяться на потребителя, цена поездки увеличится», — говорит представитель «Максим».

Открытие одного юрлица и набор штата вместе с его содержанием будет стоить минимум 1,8 млн рублей в год, оценил источник РБК ещё в одном агрегаторе.

Новая версия документа также предлагает:

Разрешить работу в такси самозанятым.

Установить, что тарифы могут разрабатывать таксопарки и ИП, если иное не предусмотрено договором с сервисом.

Власти смогут устанавливать квоты на количество разрешений на таксоперевозки для ИП.

Обязать устанавливать в машинах устройство для регистрации данных о скорости и маршруте, времени управления и отдыха водителя.

В Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе могут быть установлены регулируемые тарифы на перевозку легковым такси.



В любом регионе страны могут быть установлены регулируемые тарифы на такси для тех, кто не работает через агрегаторы.



Госдума приняла в первом чтении законопроект с правилами работы агрегаторов такси в России в декабре 2018 года. Депутаты предлагали обязать водителей получать именные лицензии таксистов, а агрегаторы платить штрафы за работу с нелегалами.

В сентябре 2020 года Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett, группа «Везёт» и «Максим» впервые объединились, чтобы предложить поправки ко второму чтению законопроекта. Они предложили допустить к перевозкам самозанятых, не ограничивать ценообразование и количество машин такси в регионах и другое.