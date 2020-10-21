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Транспорт
Лиана Липанова
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General Motors раскрыла характеристики электропикапа Hummer — 18 камер, три двигателя и режим «краба» Материал редакции

Компания выпустит четыре версии электромобиля по цене от $80 тысяч.

36 комментариев
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General Motors представила свой первый полностью электрический пикап Hummer на 1000 лошадиных сил, передаёт TechCrunch. Презентация электромобиля должна была состояться 20 мая 2020 года, но была перенесена из-за пандемии.

Пикап выглядит так же «брутально», как и оригинальный Hummer, пишет TechCrunch. В стандартной комплектации он оснащён 35-дюймовыми колёсами с внедорожными шинами Goodyear Wrangler Territory MT, а нижняя поверхность почти полностью закрыта стальными листами. В другом варианте шины 37-дюймовые, пишет издание. Система пневматической подвески может поднять автомобиль на дополнительные 149 мм.

Автомобиль может разогнаться до 100 километров в час примерно за три секунды. Полноуправляемые шасси позволят ему ездить по диагонали в режиме Crabwalk («Режим краба»): на низких скоростях передние и задние колёса поворачиваются в одну и ту же сторону.

Hummer оснащён системой полуавтоматического управления Super Cruise. от GM. Аккумулятор может подключаться к зарядке на 800 вольт, что позволит зарядить автомобиль на 160 километров за 10 минут. Ёмкость аккумулятора не раскрывается.

На электромобиле расположены 18 камер, две из них — под днищем спереди и сзади. Они позволяют видеть всё, что происходит вокруг и под пикапом.

В салоне расположен 13,4-дюймовый сенсорный экран посередине приборной панели: там отображается подробная информация о крутящем моменте, подаваемом на колёса, и его векторизации, углах наклона кузова и многое другое.

За рулём есть также 12,3-дюймовая цифровой экран водителя. Оба дисплея работают на ПО на игровом движке Unreal Engine от Epic Games, разработчика игры Fortnite. Это первый автомобиль на движке разработчика, сообщали компании в начале октября.

Но в автомобиле всё ещё много физических кнопок отдельно от сенсорных экранов, например, климат-контроль, отмечает TechCrunch.

В стандартной версии Hummer EV 1014 сил и 15 592 Нм. Она поступит в продажу осенью 2021 года по цене $112 тысяч.

Самый бюджетный двухприводный электрический Hummer EV2 будет стоить $80 тысяч — у него не будет пневмоподвески и полноуправляемого шасси, а зарядка будет на 400 вольт вместо 800 и сможет обеспечить лишь 402 километра на одном заряде.

За $100 тысяч покупатели могут получить Hummer EV3x с тремя двигателями суммарной отдачей 811 лошадиных сил и 12 880 Нм, расстояние на одном заряде — 483 километра. Эта версия появится в продаже осенью 2022 года.

EV2х на два мотора за $90 тысяч поступит к продажу весной 2023 года. Отдача составил 634 лошадиных сил и 10 044 Нм.

#новость #generalmotors #электромобили

Лиана Липанова
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36 комментариев
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Mike Raitsyn

8

Физические кнопки - годно!
Это пусть и гламурный, но таки пикап, утилитарное транспортное средство, в грязных перчатках тыкать в айпадик некомильфо. 

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Igor Filippov

5

Лучше Ниву возьму.

Ответить

Dmitry Kiselev

Igor
2

Или новый Ford Bronco

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Денис Демидов

Dmitry
0

Он хорош, даже мы, фанаты wrangler на него засматриваемся))))

Ответить

Денис Демидов

Igor
0

Проходимость нивы сильно преувеличена, обычно на ней хорошие говна пытаются просто пролететь, а если горы, то это вообще говно, даже УАЗ крепче.
Внедорожник это в первую очередь про выносливость, а не проходимость как таковую, чтобы после каждой вылазки не нужно было керхером днище вымывать, чтобы какой нибудь пыльник не развалился от грязи, поэтому популярна рама и мосты.

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Yury S

Igor
0

Чётко

Ответить

Deniss Karpak

4

Во время езды на автопилоте можно шпилиться в fortnite - годно

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Deniss
0

Во время езды на автопилоте можно шпилиться.

Ответить

Nick

2

Функция краба интересная 😆

Ответить

Denis Novikov

Nick
0

В городе

Ответить

Anton Maykov

2

C крутящим моментом точно не ошиблись?

Ответить

Stan Chetverikov

Anton
0

Да, чёт стандартный мощнее более дорогого получается.

Ответить

Denis G

1

Не ну круто же.

Ответить

Janis Mednis

0

Для охотников пикап хорошая штука. Но нужен охотничий домик с зарядкой неподалёку теперь. )

Ответить

Денис Демидов

Janis
0

На пикап можно домик сверху поставить))))

Ответить

Janis Mednis

Денис
0

С аккумуляторами? )

Ответить

Денис Демидов

Janis
0

С солнечными панелями еще и газовым холодильником 

Ответить

Janis Mednis

Денис
0

В принципе можно дизель-генератор в кузов и бочку топлива. Значительно увеличит пробег данного экологичного автомобиля.

Ответить

Денис Демидов

Janis
0

Обычно солнечных панелей и газа на обогрев и холодильник более чем достаточно, мало кому нравится шум генератора под боком.

Ответить

Yury S

Денис
2

генератором может сам автомобиль выступать.

Так это же вечный двигатель 

Ответить

Денис Демидов

Yury
0

Забыл, что про электропикап говорим))))

Ответить

Janis Mednis

Yury
0

Удивительно, как человечество раньше не догадалось! 😁

Ответить

Janis Mednis

Денис
1

Да на зарядку самого авто же. )

Подозреваю, что по аналогии с ДВС расход топлива (вернее заряда) нелегкого внедорожника в ебенях будет циклопическим.

Ответить

Денис Демидов

Janis
0

Ну можно же планировать сколько именно ты собираешься проехать.
Генератором может сам автомобиль выступать.

Ответить

Janis Mednis

Денис
0

Можно. Но пикап нужен или фермерам (в Штатах актуально, у нас нет )), либо охотникам. Вторые близко и по хорошим дорогам не ездят, а по плохим расход непредсказуем. Хороший букс в грязи может сожрать ой ой сколько.

Ответить

Денис Демидов

Janis
0

Появится услуга доставки пикапа на грузовике к месту высадки, на поезде уже такое есть.
Зато у электромобиля идеальная тяга для внедорожника.

Ответить

Janis Mednis

Денис
1

Как гоночный болид, на трейлере зацепленном к бензиновому пикапу, нну. Тоже нормально, Грета в восторге. 😄

Ответить

Денис Демидов

Janis
2

Электромобиль это не про экологию, это про перемещение источника выброса))))

Ответить

Roman Nz

Janis
0

С пауэрбанком от айфоши)

Ответить

Вася Пражкин

Janis
0

Хорошо бы переносной ядерный реактор в багажник, это же Хаммер. Закинул кило урана в топку и год ездишь ).

Ответить

Janis Mednis

Вася
0

Дорого на год то всего...

Ответить

Stas Sokolov

0

Аппарат! Захотелось такой.

Ответить

Денис Файзулин

0

мне Ф-150 2021 гибрид нравится

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Вот это прикольный и красивый трак

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Stan Chetverikov

0

А у нас в стране и так "режим Краба", не?)

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Stan Chetverikov

0

Уже предвижу ролики в Ютубе типа джимханы Кена Блока, с разблоченым режимом краба на высокой скорости:)

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