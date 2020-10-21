General Motors раскрыла характеристики электропикапа Hummer — 18 камер, три двигателя и режим «краба» Материал редакции
Компания выпустит четыре версии электромобиля по цене от $80 тысяч.
General Motors представила свой первый полностью электрический пикап Hummer на 1000 лошадиных сил, передаёт TechCrunch. Презентация электромобиля должна была состояться 20 мая 2020 года, но была перенесена из-за пандемии.
Пикап выглядит так же «брутально», как и оригинальный Hummer, пишет TechCrunch. В стандартной комплектации он оснащён 35-дюймовыми колёсами с внедорожными шинами Goodyear Wrangler Territory MT, а нижняя поверхность почти полностью закрыта стальными листами. В другом варианте шины 37-дюймовые, пишет издание. Система пневматической подвески может поднять автомобиль на дополнительные 149 мм.
Автомобиль может разогнаться до 100 километров в час примерно за три секунды. Полноуправляемые шасси позволят ему ездить по диагонали в режиме Crabwalk («Режим краба»): на низких скоростях передние и задние колёса поворачиваются в одну и ту же сторону.
Hummer оснащён системой полуавтоматического управления Super Cruise. от GM. Аккумулятор может подключаться к зарядке на 800 вольт, что позволит зарядить автомобиль на 160 километров за 10 минут. Ёмкость аккумулятора не раскрывается.
На электромобиле расположены 18 камер, две из них — под днищем спереди и сзади. Они позволяют видеть всё, что происходит вокруг и под пикапом.
В салоне расположен 13,4-дюймовый сенсорный экран посередине приборной панели: там отображается подробная информация о крутящем моменте, подаваемом на колёса, и его векторизации, углах наклона кузова и многое другое.
За рулём есть также 12,3-дюймовая цифровой экран водителя. Оба дисплея работают на ПО на игровом движке Unreal Engine от Epic Games, разработчика игры Fortnite. Это первый автомобиль на движке разработчика, сообщали компании в начале октября.
Но в автомобиле всё ещё много физических кнопок отдельно от сенсорных экранов, например, климат-контроль, отмечает TechCrunch.
В стандартной версии Hummer EV 1014 сил и 15 592 Нм. Она поступит в продажу осенью 2021 года по цене $112 тысяч.
Самый бюджетный двухприводный электрический Hummer EV2 будет стоить $80 тысяч — у него не будет пневмоподвески и полноуправляемого шасси, а зарядка будет на 400 вольт вместо 800 и сможет обеспечить лишь 402 километра на одном заряде.
За $100 тысяч покупатели могут получить Hummer EV3x с тремя двигателями суммарной отдачей 811 лошадиных сил и 12 880 Нм, расстояние на одном заряде — 483 километра. Эта версия появится в продаже осенью 2022 года.
EV2х на два мотора за $90 тысяч поступит к продажу весной 2023 года. Отдача составил 634 лошадиных сил и 10 044 Нм.
Физические кнопки - годно!
Это пусть и гламурный, но таки пикап, утилитарное транспортное средство, в грязных перчатках тыкать в айпадик некомильфо.
Лучше Ниву возьму.
Или новый Ford Bronco
Проходимость нивы сильно преувеличена, обычно на ней хорошие говна пытаются просто пролететь, а если горы, то это вообще говно, даже УАЗ крепче.
Внедорожник это в первую очередь про выносливость, а не проходимость как таковую, чтобы после каждой вылазки не нужно было керхером днище вымывать, чтобы какой нибудь пыльник не развалился от грязи, поэтому популярна рама и мосты.
Во время езды на автопилоте можно шпилиться в fortnite - годно
Функция краба интересная 😆
C крутящим моментом точно не ошиблись?
Для охотников пикап хорошая штука. Но нужен охотничий домик с зарядкой неподалёку теперь. )
На пикап можно домик сверху поставить))))
С аккумуляторами? )
С солнечными панелями еще и газовым холодильником
В принципе можно дизель-генератор в кузов и бочку топлива. Значительно увеличит пробег данного экологичного автомобиля.
Обычно солнечных панелей и газа на обогрев и холодильник более чем достаточно, мало кому нравится шум генератора под боком.
Да на зарядку самого авто же. )
Подозреваю, что по аналогии с ДВС расход топлива (вернее заряда) нелегкого внедорожника в ебенях будет циклопическим.
Ну можно же планировать сколько именно ты собираешься проехать.
Генератором может сам автомобиль выступать.
Можно. Но пикап нужен или фермерам (в Штатах актуально, у нас нет )), либо охотникам. Вторые близко и по хорошим дорогам не ездят, а по плохим расход непредсказуем. Хороший букс в грязи может сожрать ой ой сколько.
Появится услуга доставки пикапа на грузовике к месту высадки, на поезде уже такое есть.
Зато у электромобиля идеальная тяга для внедорожника.
Как гоночный болид, на трейлере зацепленном к бензиновому пикапу, нну. Тоже нормально, Грета в восторге. 😄
Электромобиль это не про экологию, это про перемещение источника выброса))))
Хорошо бы переносной ядерный реактор в багажник, это же Хаммер. Закинул кило урана в топку и год ездишь ).
Уже предвижу ролики в Ютубе типа джимханы Кена Блока, с разблоченым режимом краба на высокой скорости:)
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