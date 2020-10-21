Компания выпустит четыре версии электромобиля по цене от $80 тысяч.

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General Motors представила свой первый полностью электрический пикап Hummer на 1000 лошадиных сил, передаёт TechCrunch. Презентация электромобиля должна была состояться 20 мая 2020 года, но была перенесена из-за пандемии.

Пикап выглядит так же «брутально», как и оригинальный Hummer, пишет TechCrunch. В стандартной комплектации он оснащён 35-дюймовыми колёсами с внедорожными шинами Goodyear Wrangler Territory MT, а нижняя поверхность почти полностью закрыта стальными листами. В другом варианте шины 37-дюймовые, пишет издание. Система пневматической подвески может поднять автомобиль на дополнительные 149 мм.

Автомобиль может разогнаться до 100 километров в час примерно за три секунды. Полноуправляемые шасси позволят ему ездить по диагонали в режиме Crabwalk («Режим краба»): на низких скоростях передние и задние колёса поворачиваются в одну и ту же сторону.

Hummer оснащён системой полуавтоматического управления Super Cruise. от GM. Аккумулятор может подключаться к зарядке на 800 вольт, что позволит зарядить автомобиль на 160 километров за 10 минут. Ёмкость аккумулятора не раскрывается.

На электромобиле расположены 18 камер, две из них — под днищем спереди и сзади. Они позволяют видеть всё, что происходит вокруг и под пикапом.

В салоне расположен 13,4-дюймовый сенсорный экран посередине приборной панели: там отображается подробная информация о крутящем моменте, подаваемом на колёса, и его векторизации, углах наклона кузова и многое другое.

За рулём есть также 12,3-дюймовая цифровой экран водителя. Оба дисплея работают на ПО на игровом движке Unreal Engine от Epic Games, разработчика игры Fortnite. Это первый автомобиль на движке разработчика, сообщали компании в начале октября.

Но в автомобиле всё ещё много физических кнопок отдельно от сенсорных экранов, например, климат-контроль, отмечает TechCrunch.

В стандартной версии Hummer EV 1014 сил и 15 592 Нм. Она поступит в продажу осенью 2021 года по цене $112 тысяч.

Самый бюджетный двухприводный электрический Hummer EV2 будет стоить $80 тысяч — у него не будет пневмоподвески и полноуправляемого шасси, а зарядка будет на 400 вольт вместо 800 и сможет обеспечить лишь 402 километра на одном заряде.

За $100 тысяч покупатели могут получить Hummer EV3x с тремя двигателями суммарной отдачей 811 лошадиных сил и 12 880 Нм, расстояние на одном заряде — 483 километра. Эта версия появится в продаже осенью 2022 года.