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«Аэрофлот» временно разрешил бесплатно менять билеты на рейсы по России — но до вылета Материал редакции
- Пассажиры «Аэрофлота» смогут бесплатно обменять билеты экономкласса по всем внутрироссийским направлениям, объявила компания. Правило распространяется на билеты, купленные с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно.
- Для переоформления билета пассажир должен обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота» по телефону.
- «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на компанию сообщили, что обменять билеты смогут пассажиры даже в случае опоздания на рейс — в течение 30 минут после вылета. Однако на 12:26 мск в пресс-релизе «Аэрофлота» указано, что обменять билет можно не позднее, чем за 30 минут до вылета. Редакция vc.ru ожидает ответа от «Аэрофлота» о деталях.
- «Аэрофлот» уже отменял сборы за переоформление билетов по России в июне 2020 года. Тогда пассажиры могли обменять билеты, купленные со 2 по 30 июня, при обращении не позднее чем за два дня до вылета.
Обновлено в 12:45. В «Аэрофлоте» на вопрос vc.ru о возможной ошибке в релизе не ответили, попросив использовать информации с сайта компании.
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Anton Gridz
А поменять билеты эконом класса на более раннее время в связи с трагическими семейными обстоятельствами можно только при доплате разницы стоимости на дату вылета и уплате 35 евро за билет. По итогу три билета из Сочи в Москву с доплатой должны были обойтись примерно в 70 тыс. рублей. При том что билеты, которые были на руках стоили 18 тыс. Пришлось взять новые билеты у другого перевозчика, а аэрофлотовские сгорели. Не до возвратов было.
L AAnton
примерно год назад пока ждал переоформление из-за отмены рейса семье из 4 человек вежливо поменяли самые дешевые невозвратные безбагажные билеты без доп условий по вот этой странице https://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/special/difficult_situations
не то чтобы было быстро, наверное минут тридцать ждал пока им всё переделают, но случай запомнился.
Andrey Kazatsky
Жаль что это в 2020 году, а не раньше - лет на 30 так ;)
L A
> смогут бесплатно обменять билеты экономкласса по всем внутрироссийским направлениям при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса
Вопрос с пересчётом стоимости по текущему открытому для продажи тарифу или без пересчёта.
Masha KovalyovaL
Конечно без пересчета, вы что. И по паролю "касалетка" ещё и в бизнес апнут.
Lazy Snow
Может я конечно излишне загоняюсь, но как это вижу я:
Аэрофлот: - Пацаны, нам тут сказали, что скоро опять перелетную лавочку прикроют. Но это секрет. Поэтому вы берите билеты, не бойтесь, нам надо кэша немного нафармить, чтобы пережить это. А поменять дату сможете бесплатно. Кэш то мы за билеты не вернём, это ж обстановка такая.
Но бесплатный обмен даже в том случае, если ты сам опоздал - достойно похвалы.
Владислав Романов
то есть нужно опоздать заранее?
InevitableВладислав
Да, но опоздание в таком случае не будет опозданием и деньги они не вернут. Многоходовочка
Mike Prokopenko
просто акции дно пробили
L AMike
ну так закупитесь и поставьте тейкпрофит на x1.75 от текущего))
обожаю акции которые так пляшут по спросу на отдых
Andrey Novikov
Молодцы
Юрий Другач
Как обычно, заголовок огонь, но есть ньюансы. А так-то хорошо, молодцы пацаны ребята
Андрей СмирновЮрий
Согласен с Вами
Кирилл Крайнов
Однако позже в сообщении «Аэрофлота» оказалось, что речь идёт о 30 минутах до вылета.
Аэрофлот как всегда🤣