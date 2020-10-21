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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Аэрофлот» временно разрешил бесплатно менять билеты на рейсы по России — но до вылета Материал редакции

Уточнение. В первых сообщениях об изменении правил говорилось, что менять билеты можно будет в том числе через полчаса после вылета. Однако позже в сообщении «Аэрофлота» оказалось, что речь идёт о 30 минутах до вылета.
  • Пассажиры «Аэрофлота» смогут бесплатно обменять билеты экономкласса по всем внутрироссийским направлениям, объявила компания. Правило распространяется на билеты, купленные с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно.
  • Для переоформления билета пассажир должен обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота» по телефону.
  • «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на компанию сообщили, что обменять билеты смогут пассажиры даже в случае опоздания на рейс — в течение 30 минут после вылета. Однако на 12:26 мск в пресс-релизе «Аэрофлота» указано, что обменять билет можно не позднее, чем за 30 минут до вылета. Редакция vc.ru ожидает ответа от «Аэрофлота» о деталях.
  • «Аэрофлот» уже отменял сборы за переоформление билетов по России в июне 2020 года. Тогда пассажиры могли обменять билеты, купленные со 2 по 30 июня, при обращении не позднее чем за два дня до вылета.

Обновлено в 12:45. В «Аэрофлоте» на вопрос vc.ru о возможной ошибке в релизе не ответили, попросив использовать информации с сайта компании.

#новость #аэрофлот

Татьяна Боброва
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Anton Gridz

3

А поменять билеты эконом класса на более раннее время в связи с трагическими семейными обстоятельствами можно только при доплате разницы стоимости на дату вылета и уплате 35 евро за билет. По итогу три билета из Сочи в Москву с доплатой должны были обойтись примерно в 70 тыс. рублей. При том что билеты, которые были на руках стоили 18 тыс. Пришлось взять новые билеты у другого перевозчика, а аэрофлотовские сгорели. Не до возвратов было.

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L A

Anton
0

примерно год назад пока ждал переоформление из-за отмены рейса семье из 4 человек вежливо поменяли самые дешевые невозвратные безбагажные билеты без доп условий по вот этой странице https://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/special/difficult_situations 
не то чтобы было быстро, наверное минут тридцать ждал пока им всё переделают, но случай запомнился.

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Andrey Kazatsky

1

Жаль что это в 2020 году, а не раньше - лет на 30 так ;)

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L A

1

> смогут бесплатно обменять билеты экономкласса по всем внутрироссийским направлениям при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса

Вопрос с пересчётом стоимости по текущему открытому для продажи тарифу или без пересчёта.

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Masha Kovalyova

L
0

Конечно без пересчета, вы что. И по паролю "касалетка" ещё и в бизнес апнут.

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Lazy Snow

1

Может я конечно излишне загоняюсь, но как это вижу я:

Аэрофлот: - Пацаны, нам тут сказали, что скоро опять перелетную лавочку прикроют. Но это секрет. Поэтому вы берите билеты, не бойтесь, нам надо кэша немного нафармить, чтобы пережить это. А поменять дату сможете бесплатно. Кэш то мы за билеты не вернём, это ж обстановка такая.

Но бесплатный обмен даже в том случае, если ты сам опоздал - достойно похвалы.

Ответить

Владислав Романов

0

то есть нужно опоздать заранее? 

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Inevitable

Владислав
1

Да, но опоздание в таком случае не будет опозданием и деньги они не вернут. Многоходовочка

Ответить

Mike Prokopenko

0

просто акции дно пробили

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L A

Mike
1

ну так закупитесь и поставьте тейкпрофит на  x1.75 от текущего))

обожаю акции которые так пляшут по спросу на отдых

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Andrey Novikov

0

Молодцы

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Юрий Другач

0

Как обычно, заголовок огонь, но есть ньюансы. А так-то хорошо, молодцы пацаны ребята

Ответить

Андрей Смирнов

Юрий
0

Согласен с Вами

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Кирилл Крайнов

0

Однако позже в сообщении «Аэрофлота» оказалось, что речь идёт о 30 минутах до вылета.

Аэрофлот как всегда🤣

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