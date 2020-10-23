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Транспорт
Лиана Липанова
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Производитель автоматов «Калашников» придумал франшизу аренды электросамокатов — но пока не запустил её Материал редакции

«Теперь обеспечение солдат оружием — не единственная задача».

16 комментариев
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Концерн «Калашников», который занимается выпуском автоматического и снайперского оружия, разработал проект «франшизы самокатов» Kalashnikov Club. Полная презентация проекта есть у vc.ru.

Один из экс-сотрудников концерна со ссылкой на бывших коллег подтвердил vc.ru, что у компании были планы по запуску аренды электросамокатов, но на какой стадии находится проект — неизвестно. В двух российских сервисах аренды электросамокатов подтвердили vc.ru, что тоже слышали про планы «Калашникова» заняться кикшерингом.

В пресс-службе концерна отказались от комментариев. Согласно данным сервиса Whois, домен kalashnikov-kicksharing.ru с презентацией франшизы зарегистрирован 10 сентября 2020 года.

В презентации для потенциальных покупателей франшизы описываются преимущества проекта, но не уточняется, что именно предлагает концерн — только оборудование, только систему управления или полное обеспечение кикшеринга.

Мировую славу бренду «Калашников» принес легендарный автомат. Время меняется: теперь обеспечение солдат оружием — не единственная задача. Однако нам по-прежнему важно, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным.

Самокаты Kalashnikov Club сочетают безопасность, качество и удовольствие на каждый день.

из презентации Kalashnikov Club

В блоке «Как работают наши технологии?» бренд объясняет, что система кикшеринга позволяет взять электросамокат в краткосрочную аренду на специальных станциях или через систему dockless (свободная парковка в любом месте в пределах города).

Согласно презентации, во франшизу входит помощь в закупке оборудования, приложение для iOS и Android, «тарифы для городской жизни», франшизный пакет с инструкциями от сборки самоката до маркетинга, членство в программе лояльности Kalashnikov Club и «решение социальных вопросов (городские маршруты) — совместно с администрацией города».

«Приложение работает круглосуточно в любое время года вне зависимости от качества связи и интернета», — уточняет «Калашников». Однако о каком приложении идёт речь, не уточняется. В App Store по запросу Kalashnikov Club найти приложение не удалось.

Электросамокат с максимальной скоростью 25 километров в час, зарядом на 30-40 километров (2,5-4 часа в зависимости от ёмкости батареи) доставят до города заказчика, говорится в презентации. В услугу также входит «растаможка». Кто производит устройства, не уточняется.

В комплект самоката входит противоугонный тросс, подстаканник, держатель для телефона и IoT-модуль. «Самокат будет общаться напрямую с нашим сервером, сообщать о попытках угона и записывать всю историю», — уточняется в документе.

Срок окупаемости, по расчётам производителя оружия, 1—1,5 сезона.

  • Для городов с населением до 200 тысяч человек франшиза будет стоить 300 тысяч рублей.
  • С населением от 200 тысяч до 350 тысяч человек — 500 тысяч рублей.
  • От 350 тысяч до 700 тысяч человек — 700 тысяч рублей.
  • От 700 тысяч до 1 млн человек — 900 тысяч рублей.
  • Для городов с населением больше 1 млн человек — 1,1 млн рублей.

«Мы рекомендуем запускать франшизу от 200 самокатов, в больших городах от 500 тысяч жителей — от 300-500 штук», — говорится в презентации «Калашникова».

  • Закупка 600 единиц самокатов с доставкой и растаможкой обойдётся в 30 млн рублей, подсчитала компания.
  • Рекламное продвижение на два месяца, наклейки на самокат с QR-кодом, продвижение сайта обойдётся в 360 тысяч рублей.
  • Аренда склада и установка камер — 100 тысяч рублей.
  • Запчасти, эквайринг и другие расходные материалы — 2,55 млн рублей.
  • Дополнительные затраты на регистрацию юрлица, расходники и необходимое оборудование составят 205 тысяч рублей.

Постоянные затраты составят примерно 600 тысяч рублей, рассчитали в компании. За какой именно период будет потрачена эта сумма, в презентации не уточняется.

У ГК «Калашников» есть «сообщество любителей оружия и владельцев оружия» компании, которое также называется «Калашников Club». У клуба есть закрытый маркетплейс оружия, аксессуаров и одежды, медиа об оружии, «лига» с обучающими курсами и соревнованиями, программа лояльности и постгарантийное сервисное обслуживание для членов клуба. На сайте сообщества нет упоминаний о сервисе аренды самокатов.

#новость #калашников #электросамокаты

Лиана Липанова
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16 комментариев
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Никита Лихачёв

15

Когда нужно метнуться пулей.

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Евгений Трифонов

Никита
0

Тогда нужны ещё самокаты от свинофермы.

Ответить

Sergei spiridonov

Никита
0

5)

Ответить

Андрей Чернобережский

8

Идея не выстрелила

Ответить

Андрей Чернобережский

Андрей
9

Но вообще, можно взять её на вооружение - вдруг получится!

Ответить

Никита Лихачёв

Андрей
7

Генеральный сказал, что идея «Огонь!»

Ответить

Андрей Смехов

Андрей
1

Ну да, раз в год и палка стреляет

Ответить

Карл

4

самокат, элегантным движением руки, превращается в Ак-74М

Ответить

Ruslan Fatikhov

2

Человек-оркестр.

Великий производитель автомата, певец, музыкант, любитель азартных игр.

Искренне желаю Виктору успехов в новом бизнесе.

Ответить

Ruslan Umarkhanov

1

СамоАКат-47 🔥🔥🔥

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Лиана Липанова

1

 «Теперь обеспечение солдат оружием — не единственная задача».

пришло время обеспечивать хипстеров самокатами 

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Andrey Shevtsov

1

Сначала они придумывают автоматы, потом - прокат самокатов. Традиции, хуле...

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Serg Ka

0

Самый известный бренд из России/СССР. Странно что никто не использовал его в других сферах.

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BearStrikesBack

0

Сервиса нет, но франшизу уже продают. Ну и цыгане)

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Slava Itprofi

0

А чего картинку прототипа не выложили?

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Kelerius

0

Произошла осечка..

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