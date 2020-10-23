Мировую славу бренду «Калашников» принес легендарный автомат. Время меняется: теперь обеспечение солдат оружием — не единственная задача. Однако нам по-прежнему важно, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным.

Самокаты Kalashnikov Club сочетают безопасность, качество и удовольствие на каждый день.

