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Транспорт
Рая Хачатрян
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Porsche запустила в России сервис аренды машин по цене от 22 тысяч рублей в сутки Материал редакции

Пока арендовать машину можно только в Москве — водитель должен быть старше 25 лет со стажем вождения от пяти лет.

57 комментариев
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Porsche запустила сервис аренды автомобилей в Москве по цене от 22 тысяч рублей в сутки.

Арендовать машину можно в приложении Porsche Drive для iOS — бронирование и оплата производится онлайн. Сервис запускается в Москве на базе «Порше Центр Рублевский», но компания обещает расширение и на другие города России.

В приложении на данный момент для аренды доступны автомобили:

  • Macan GTS — от 22 тысяч рублей за сутки;
  • Cayenne S и Cayenne S Coupe — от 28 тысяч рублей за сутки;
  • Panamera 4S — от 42 тысяч рублей за сутки․

Автомобили Porsche можно арендовать сроком от одного до 28 дней. Компания добавляет, что в будущем будут доступны модели 718 Boxsters S и 911 Carrera S.

Машину может арендовать любой гражданин России старше 25 лет и со стажем вождения не менее пяти лет. Водители могут взять машину из центра либо заказать доставку в офис, к дому или в аэропорт.

Также автомобили из парка Porsche Drive будут предлагаться клиентам марки на время, когда их машины обслуживаются в сервисном центре дилера, добавили в компании.

Сервис аренды автомобилей немецкая компания впервые представила в Германии в 2017 году. Затем услуга появилась в Швейцарии, Франции, США и Японии.

Партнером проекта Porsche Drive в России выступает компания RentRide — сервис аренды машин от частного лица частному лицу.

  • В июне 2019 года Volvo первой в России запустила подписку на автомобили. Компания предлагает аренду Volvo XC60 в комплектации T5 Inscription за 47 тысяч рублей в месяц.
  • В октябре 2019 года Hyundai разрешила водителям арендовать автомобили через приложение — от одного часа до одного года. Минимальная подписка на машины стоит 30 тысяч рублей в месяц.
  • В сентябре 2020 года KIA в России предложила подписку на свои автомобили по цене от 33 000 рублей в месяц.

#новость #porsche

Рая Хачатрян
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57 комментариев
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Максим Наумов

23

Даю им три месяца до закрытия

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Роман Абрамович

Максим
8

Если не раньше 👍

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Дмитрий Новокович

11

Ахах) 868 .000 тр за месяц 😂😂😂
Ни чего что например бмв х 5 по подписке стоит 118000 тр?) там менеджеры рынок изучали вообще?

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
4

если там cayenne S в норм комплектации то его цена около 10 млн, а х5 гораздо дешевле. Но согласен что цены завышены по рынку, недавно смотрел в другом сервисе 27 тыс панамера в сутки, а каен турбо (который стоит уже около 12-15 млн) 35 тыс в сутки.

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Дмитрий Новокович

Sergey
0

Мне нравится порше! Но сейчас эра шеринга! Долгосрочные подписки уже есть у сбера, запускает яндекс! Аренда на сутки и так есть и там конечно цены не актуальные , если сравнивать с подпиской!
Но если Порше хочет именно зарабатывать на этом деньги , им стоит сделать подписку как хендэ мобилити или вольво! Где цена за кайен 4s не будет пробивать планку в 200 000 тр
Тогда клиенты появятся точно

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Sergey Osipov

Дмитрий
3

ну я хз, мне кажется что шеринг порша лишнее. Как машина на выходной день для праздника или для тех кто хочет купить и нужна аренда на пару дней. Но порш и шеринг это как ролекс в аренду. Бредово немного, да простят меня любители делится всем и вся со всеми вокруг :))) 

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Дмитрий Новокович

Sergey
0

Ну не знаю! Есть вариант подписки как у сбера например от 1 года до 3 ! По-моему очень даже интересный вариант! Взять порше на год по подписке

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Sergey Osipov

Дмитрий
0

те же киа оптима теряют за первый год 150-200 тыс, а панамера в максималке turbo может за год потерять 3-4 млн легко, плюс налог, страховка и заработок компании выходит 6 млн минимум в год, а это 500 тыс в месяц, я хз как меньше тут сделать :)

Даже минималка сейчас стоит 7 млн.

Ответить

Дмитрий

Sergey
0

4s для дилера кайен ! Стоит не дороже 5-6 млн с производства!
А вообще в этом бизнесе сбер яндекс окупаемость закладывают примерно в 5 лет

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
1

6900 в конфигураторе абсолютно пустой, чтобы можно было ездить надо все 8 млн. Налог первые 2 года будет 100 тыс в год, каско 300+- тыс. год, 2 ТО 70 тыс в год примерно. Потеря стоимость первый год 1-1,5 млн минимум. Итого тупо себестоимость владения 1.5-2 млн. это от 125 тыс в месяц себестоимость для аренда каена. А если взять окупаемость 5 лет, то это еще 100 тыс в месяц, выходит от 225 тыс низ цены каена с окупаемостью 5 лет.

А себестоимость дилера глупо учитывать, нах ему считать приобретение по опту. Он его и без аренды тогда лучше в розницу продаст :))

Ответить

Дмитрий

Sergey
0

Вообщем то ниже человек скинул подписку в сша, советую не спортть беспочвенно, а взглянуть на фото

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Sergey Osipov

Дмитрий
0

в плане беспочвенно? я посчитал что в наших реалиях 125 тыс это себестоимость аренды без прибыли, с прибылью 225 тыс. В США доллар не скачет каждые 5 лет в пару раз

Ответить

Дмитрий

Sergey
0

Смотри диллер закупает 4 s в отличной комплектации за 5-6 млн , за 5 лет подписка несет 12 млн прибыли минус расход на каско

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
0

насколько я знаю у порша с маржей все очень плохо. Сомневаюсь что они закупают каены за 5-6 млн, которые в розницу стоит 8-9. Тогда б они хотя бы торговались, а не сраные 1-2% давали скидку на заказ.

Ответить

Дмитрий

Sergey
0

Это ни чем не подкрепленная информация) вы не в этом бизнесе и судить о нем все равно , что пальцем в небо ткнуть

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
0

поэтому давайте будем считать их розничную стоимость :)) Потому что у порше со скидками все очень плохо. Максимум на панамеры и то прошлогодние и то по лизингу.

Ответить

Bender Rodriguez

Дмитрий
1

даже если взять Macan GTS в самой минималке, то он окупается за 250 дней только, а он там вряд ли в самой минималке + страховки + доставка + на пиво и выходит что это столько и стоит

ну и так же сервис специально нацелен на краткосрочную аренду для тех кому надо лухури машина или понтануться денек другой)

Ответить

Sergey Osipov

Bender
1

ну еще есть те кто хочет купить и для этого взять в аренду на день-два чтобы точно понять надо или нет.

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
0

каско, налог и пару ТО за год выйдут на этот каен около 50 тыс в месяц только :))

Ответить

Denis Smirnov

Sergey
0

Всегда думал, что только каско на авто за 10 млн только 50 тыс. И то если повезет))

Ответить

Pavel Bobrovskikh

Denis
0

400-700 тысяч Каско не хотите?

Ответить

Sergey Osipov

Pavel
0

так и думал что надо писать цену каско в год :) Кто не внимательный, 50 тыс это цена каско и налога в месяц!

Ответить

Дмитрий Новокович

Sergey
0

И что это за то такое? Зачем диллеру самому себе столько платить за не го? Ты чего?😂😂😂😂

Ответить

Дмитрий Новокович

Sergey
0

Они масло зальют и все) какие 50? О чем речь вообще

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
0

на каен я думаю первое ТО стоит в районе 40-50 минимум.
На Е-шке мерсе стоит 25-30. (масло, 3 фильтра)

А что зальют или не зальют это мы не узнаем уже :)))

Ответить

Дмитрий Новокович

Sergey
0

Так а зачем дилеру самому себе платить за то я не пойму?

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
0

ну работники и запчасти так так не бесплатные, даже себестоимость то все равно какая то будет.

Плюс обычно кто сдает в аренду и сам дилер это разные юр лица и зачастую владельцы, и соотвественно все там будет по такой же рознице, если не выше.

Ответить

Дмитрий

Sergey
0

Рекомендую изучить рынок подписок на авто!
Чтотв нее входит, что нет,

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
0

ну например предположим сдаем главный дилер в рф, например назовем условно "киа моторс рус" киа оптимы по всей стране. Дилер в нижнем новгороде их предоставляет и обслуживает. А прибыль идет первому. Когда нужно сделать ТО на этой киа в нижнем, дилер делает то по себестоимости или бесплатно чтоли? ему какой интерес вообще в этом? 

И тем более ТО это маленькая часть затрат, куда серьезнее каско, налоги, сраховка, которые явно не бесплатны для дилера. 

Ответить

Дмитрий

Sergey
0

Изучите вме таки, говорим на разных языках

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
0

ну по вашему дилер берет по себестоимости авто, дилер сам же сдает (занимается рекламой, обслуживанием) Дилер сам себя страхует, платит налог, делает бесплатно ТО и в итоге сам зарабатывает? Пока что я вижу на рынке как раз что какая то фирма закупает где то авто, где то их страхует, где то осблуживает. Понятно что имеет скидки, но речь явно не о 30% с нового авто, явно не с порше. 

Ответить

Sergey Osipov

Дмитрий
0

это как когда приезжают к дилеру по гарантии, он делает бесплатно для клиента, но завод или дилер главный оплачивает ему это. И явно не по себестоимости или бесплатно.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Дмитрий
0

это прокат. изучи цены на прокат дорогих авто. макан в зап европе будет стоить не менее 400-500 евро в сутки

Ответить

Дмитрий Новокович

Shlomo
0

Так да) я и говорил доя проката норм! Но сейчас подписка актуальнее

Ответить

Shlomo Goldenberg

Дмитрий
0

кому подписка не нужна, им и так сойдет. я вот в мск бываю в год пару недель. тут или карщеринг или прокат. приеду в москву, возьму на пару дней, перед самочками попонтуюсь

Ответить

Дэвид Фокин

7

Бюджетненько

Ответить

Alexey Sharapov

2

Но почему этот сервис в 4-5 раз дороже такого же в США? 

Ответить

Denis Smirnov

Alexey
2

Потомучто США - это мировое зло, а Россия всемирное добро и справедливость, все же знают. 

Ответить

Sergey Osipov

Denis
1

ну ничего, скоро америка сгинет и будет доллар по 10! и каждый врач и учитель сможет позволить себе панамеру для поездок в будни, а каен для поездок на дачу за картошкой.

Ответить

Denis Smirnov

Sergey
1

Не беспокойтесь зло не победит добро, ведь на страже добра стоит добрый, но сильный - незаменимый. И как вы смеете издеваться над несчастными врачами в США, они действительно вынуждены покупать и ездить на Панамерах. Но в США это злые и безнравственные Порше, а в России они проникаются нравственностью, справедливостью, спокойствием. Поэтому и дороже. Тоже мне сравнили. 

Ответить

Sergey Osipov

Alexey
1

не травите душу) и так у меня травма из-за панамеры которая стоила от 3800, а щас от 7200 ахахаха

Ответить

Maxim Roslyakov

Alexey
0

Возможно дело в рисках и страховках. Страховка в США покрывает также арендные машины и машины, которые мне дали покататься друзья. Что делает экономику таких сервисов сильно более предсказуемой.

Ответить

Denis Smirnov

Maxim
0

В России для такси и аренды разве нет? Вроде делают с повышенным коэффициентом.

Ответить

Сергей Миргородский

2

Про РенжРовер забыли. Там тоже есть аренда.

Ответить

Карл

Сергей
0

причем, с очень странными условиями

Ответить

Роман Абрамович

1

Можно сдавать в субаренду для фотосессий😄

Ответить

Эмиль Зарипов

Роман
0

Неплохо, но рискованно

Ответить

Denis Smirnov

1

Спасибо, Порш!! Теперь каждый среднестатистический Россиянин с зарплатой в 22.000 руб в месяц сможет взять в аренду лакшери на целый день. 

Ответить

Вася Пражкин

1

Че-та не открывается их сайт. Похоже, олигархи с VC им все обвалили своими заказами.

Ответить

f003u

0

На трек можно по условиям аренды? 🤔

Ответить

Карл

f003u
0

ага, щас

еще и бензин для трека бесплатно))

Ответить

Slava Itprofi

f003u
0

**** можно только для Demolition Derby

Ответить

Валентин Рикунов

0

Смешно... надеюсь получится задуманное

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

911 при таком раскладе будет не менее 50,000 руб

Ответить

Максим Степанов

0

Если прислушаться к этой новости, то можно услышать приближающийся топот табора инфоцыган

Ответить

Igor Kachura

0

Это же блоггерам и коучам пофоткаться для продающего контента.

Ответить

Кирилл Петровский

0

День считать, но уверен, что лизинг +30% в субаренду будет дешевле.

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