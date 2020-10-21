Пока арендовать машину можно только в Москве — водитель должен быть старше 25 лет со стажем вождения от пяти лет.

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Porsche запустила сервис аренды автомобилей в Москве по цене от 22 тысяч рублей в сутки.

Арендовать машину можно в приложении Porsche Drive для iOS — бронирование и оплата производится онлайн. Сервис запускается в Москве на базе «Порше Центр Рублевский», но компания обещает расширение и на другие города России.

В приложении на данный момент для аренды доступны автомобили:

Macan GTS — от 22 тысяч рублей за сутки;

Cayenne S и Cayenne S Coupe — от 28 тысяч рублей за сутки;



Panamera 4S — от 42 тысяч рублей за сутки․

Автомобили Porsche можно арендовать сроком от одного до 28 дней. Компания добавляет, что в будущем будут доступны модели 718 Boxsters S и 911 Carrera S.

Машину может арендовать любой гражданин России старше 25 лет и со стажем вождения не менее пяти лет. Водители могут взять машину из центра либо заказать доставку в офис, к дому или в аэропорт.

Также автомобили из парка Porsche Drive будут предлагаться клиентам марки на время, когда их машины обслуживаются в сервисном центре дилера, добавили в компании.

Сервис аренды автомобилей немецкая компания впервые представила в Германии в 2017 году. Затем услуга появилась в Швейцарии, Франции, США и Японии.

Партнером проекта Porsche Drive в России выступает компания RentRide — сервис аренды машин от частного лица частному лицу.