Porsche запустила в России сервис аренды машин по цене от 22 тысяч рублей в сутки Материал редакции
Пока арендовать машину можно только в Москве — водитель должен быть старше 25 лет со стажем вождения от пяти лет.
Porsche запустила сервис аренды автомобилей в Москве по цене от 22 тысяч рублей в сутки.
Арендовать машину можно в приложении Porsche Drive для iOS — бронирование и оплата производится онлайн. Сервис запускается в Москве на базе «Порше Центр Рублевский», но компания обещает расширение и на другие города России.
В приложении на данный момент для аренды доступны автомобили:
- Macan GTS — от 22 тысяч рублей за сутки;
- Cayenne S и Cayenne S Coupe — от 28 тысяч рублей за сутки;
- Panamera 4S — от 42 тысяч рублей за сутки․
Автомобили Porsche можно арендовать сроком от одного до 28 дней. Компания добавляет, что в будущем будут доступны модели 718 Boxsters S и 911 Carrera S.
Машину может арендовать любой гражданин России старше 25 лет и со стажем вождения не менее пяти лет. Водители могут взять машину из центра либо заказать доставку в офис, к дому или в аэропорт.
Также автомобили из парка Porsche Drive будут предлагаться клиентам марки на время, когда их машины обслуживаются в сервисном центре дилера, добавили в компании.
Сервис аренды автомобилей немецкая компания впервые представила в Германии в 2017 году. Затем услуга появилась в Швейцарии, Франции, США и Японии.
Партнером проекта Porsche Drive в России выступает компания RentRide — сервис аренды машин от частного лица частному лицу.
- В июне 2019 года Volvo первой в России запустила подписку на автомобили. Компания предлагает аренду Volvo XC60 в комплектации T5 Inscription за 47 тысяч рублей в месяц.
- В октябре 2019 года Hyundai разрешила водителям арендовать автомобили через приложение — от одного часа до одного года. Минимальная подписка на машины стоит 30 тысяч рублей в месяц.
- В сентябре 2020 года KIA в России предложила подписку на свои автомобили по цене от 33 000 рублей в месяц.
Даю им три месяца до закрытия
Ахах) 868 .000 тр за месяц 😂😂😂
Ни чего что например бмв х 5 по подписке стоит 118000 тр?) там менеджеры рынок изучали вообще?
если там cayenne S в норм комплектации то его цена около 10 млн, а х5 гораздо дешевле. Но согласен что цены завышены по рынку, недавно смотрел в другом сервисе 27 тыс панамера в сутки, а каен турбо (который стоит уже около 12-15 млн) 35 тыс в сутки.
Мне нравится порше! Но сейчас эра шеринга! Долгосрочные подписки уже есть у сбера, запускает яндекс! Аренда на сутки и так есть и там конечно цены не актуальные , если сравнивать с подпиской!
Но если Порше хочет именно зарабатывать на этом деньги , им стоит сделать подписку как хендэ мобилити или вольво! Где цена за кайен 4s не будет пробивать планку в 200 000 тр
Тогда клиенты появятся точно
ну я хз, мне кажется что шеринг порша лишнее. Как машина на выходной день для праздника или для тех кто хочет купить и нужна аренда на пару дней. Но порш и шеринг это как ролекс в аренду. Бредово немного, да простят меня любители делится всем и вся со всеми вокруг :)))
Ну не знаю! Есть вариант подписки как у сбера например от 1 года до 3 ! По-моему очень даже интересный вариант! Взять порше на год по подписке
те же киа оптима теряют за первый год 150-200 тыс, а панамера в максималке turbo может за год потерять 3-4 млн легко, плюс налог, страховка и заработок компании выходит 6 млн минимум в год, а это 500 тыс в месяц, я хз как меньше тут сделать :)
Даже минималка сейчас стоит 7 млн.
6900 в конфигураторе абсолютно пустой, чтобы можно было ездить надо все 8 млн. Налог первые 2 года будет 100 тыс в год, каско 300+- тыс. год, 2 ТО 70 тыс в год примерно. Потеря стоимость первый год 1-1,5 млн минимум. Итого тупо себестоимость владения 1.5-2 млн. это от 125 тыс в месяц себестоимость для аренда каена. А если взять окупаемость 5 лет, то это еще 100 тыс в месяц, выходит от 225 тыс низ цены каена с окупаемостью 5 лет.
А себестоимость дилера глупо учитывать, нах ему считать приобретение по опту. Он его и без аренды тогда лучше в розницу продаст :))
в плане беспочвенно? я посчитал что в наших реалиях 125 тыс это себестоимость аренды без прибыли, с прибылью 225 тыс. В США доллар не скачет каждые 5 лет в пару раз
насколько я знаю у порша с маржей все очень плохо. Сомневаюсь что они закупают каены за 5-6 млн, которые в розницу стоит 8-9. Тогда б они хотя бы торговались, а не сраные 1-2% давали скидку на заказ.
поэтому давайте будем считать их розничную стоимость :)) Потому что у порше со скидками все очень плохо. Максимум на панамеры и то прошлогодние и то по лизингу.
даже если взять Macan GTS в самой минималке, то он окупается за 250 дней только, а он там вряд ли в самой минималке + страховки + доставка + на пиво и выходит что это столько и стоит
ну и так же сервис специально нацелен на краткосрочную аренду для тех кому надо лухури машина или понтануться денек другой)
ну еще есть те кто хочет купить и для этого взять в аренду на день-два чтобы точно понять надо или нет.
каско, налог и пару ТО за год выйдут на этот каен около 50 тыс в месяц только :))
Всегда думал, что только каско на авто за 10 млн только 50 тыс. И то если повезет))
400-700 тысяч Каско не хотите?
так и думал что надо писать цену каско в год :) Кто не внимательный, 50 тыс это цена каско и налога в месяц!
И что это за то такое? Зачем диллеру самому себе столько платить за не го? Ты чего?😂😂😂😂
Они масло зальют и все) какие 50? О чем речь вообще
на каен я думаю первое ТО стоит в районе 40-50 минимум.
На Е-шке мерсе стоит 25-30. (масло, 3 фильтра)
А что зальют или не зальют это мы не узнаем уже :)))
Так а зачем дилеру самому себе платить за то я не пойму?
ну работники и запчасти так так не бесплатные, даже себестоимость то все равно какая то будет.
Плюс обычно кто сдает в аренду и сам дилер это разные юр лица и зачастую владельцы, и соотвественно все там будет по такой же рознице, если не выше.
ну например предположим сдаем главный дилер в рф, например назовем условно "киа моторс рус" киа оптимы по всей стране. Дилер в нижнем новгороде их предоставляет и обслуживает. А прибыль идет первому. Когда нужно сделать ТО на этой киа в нижнем, дилер делает то по себестоимости или бесплатно чтоли? ему какой интерес вообще в этом?
И тем более ТО это маленькая часть затрат, куда серьезнее каско, налоги, сраховка, которые явно не бесплатны для дилера.
ну по вашему дилер берет по себестоимости авто, дилер сам же сдает (занимается рекламой, обслуживанием) Дилер сам себя страхует, платит налог, делает бесплатно ТО и в итоге сам зарабатывает? Пока что я вижу на рынке как раз что какая то фирма закупает где то авто, где то их страхует, где то осблуживает. Понятно что имеет скидки, но речь явно не о 30% с нового авто, явно не с порше.
это как когда приезжают к дилеру по гарантии, он делает бесплатно для клиента, но завод или дилер главный оплачивает ему это. И явно не по себестоимости или бесплатно.
это прокат. изучи цены на прокат дорогих авто. макан в зап европе будет стоить не менее 400-500 евро в сутки
Так да) я и говорил доя проката норм! Но сейчас подписка актуальнее
кому подписка не нужна, им и так сойдет. я вот в мск бываю в год пару недель. тут или карщеринг или прокат. приеду в москву, возьму на пару дней, перед самочками попонтуюсь
Но почему этот сервис в 4-5 раз дороже такого же в США?
Потомучто США - это мировое зло, а Россия всемирное добро и справедливость, все же знают.
ну ничего, скоро америка сгинет и будет доллар по 10! и каждый врач и учитель сможет позволить себе панамеру для поездок в будни, а каен для поездок на дачу за картошкой.
Не беспокойтесь зло не победит добро, ведь на страже добра стоит добрый, но сильный - незаменимый. И как вы смеете издеваться над несчастными врачами в США, они действительно вынуждены покупать и ездить на Панамерах. Но в США это злые и безнравственные Порше, а в России они проникаются нравственностью, справедливостью, спокойствием. Поэтому и дороже. Тоже мне сравнили.
не травите душу) и так у меня травма из-за панамеры которая стоила от 3800, а щас от 7200 ахахаха
Возможно дело в рисках и страховках. Страховка в США покрывает также арендные машины и машины, которые мне дали покататься друзья. Что делает экономику таких сервисов сильно более предсказуемой.
В России для такси и аренды разве нет? Вроде делают с повышенным коэффициентом.
Про РенжРовер забыли. Там тоже есть аренда.
Можно сдавать в субаренду для фотосессий😄
Спасибо, Порш!! Теперь каждый среднестатистический Россиянин с зарплатой в 22.000 руб в месяц сможет взять в аренду лакшери на целый день.
Че-та не открывается их сайт. Похоже, олигархи с VC им все обвалили своими заказами.
На трек можно по условиям аренды? 🤔
Если прислушаться к этой новости, то можно услышать приближающийся топот табора инфоцыган
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