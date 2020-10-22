Перевозчики уже получили 14 млрд рублей субсидий, но из-за пандемии и низкого сезона опасаются банкротств в отрасли.

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Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой дополнительно выделить 50 млрд рублей субсидий для авиакомпаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.

Источник в другом профильном ведомстве подтвердил РБК информацию. В пресс-службе правительства сказали, что получили письмо и перенаправили его в Росавиацию и Минтранс.

Письмо еще на рассмотрении и комментировать его рано, заявили в Минтрансе. В Росавиации отказались от комментариев.

Авиакомпании просят предоставить 30 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года и ещё 20 млрд рублей в первом квартале 2021 года.

Сейчас начинается низкий и «крайне сложный» для рынка зимний сезон, поэтому авиакомпании просят новые субсидии, объясняет один из собеседников издания.

С середины октября пассажиропоток упадёт почти в два раза по сравнению с 2019 годом, если авиасообщение не возобновится в полном объёме, говорит топ-менеджер одной из авиакомпаний. Это может привести к банкротствам, считает собеседник РБК.

В начале августа 2020 года глава «Аэрофлота» Виталий Савельев тоже предупреждал о возможной волне банкротств авиакомпаний осенью.

За восемь месяцев 2020 года авиакомпании потеряли половину пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 43,9 млн против 86,3 млн человек. Крупнейшие авиакомпании за первые полгода получили убыток в размере 121 млрд рублей, сообщало АЭВТ в начале сентября.

Как пишет РБК, большинство перевозчиков несут убытки из-за того, что не могут перевозить пассажиров в страны СНГ. Несмотря на восстановление авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, летать туда может только «Аэрофлот», так как власти ограничили полёты в эти страны до одного раза в неделю.

В апреле президент России Владимир Путин предложил выделить 23 млрд рублей для поддержки авиакомпаний — на выплату зарплат, лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств и другое. В результате авиакомпании к августу получили только 11,7 млрд рублей, больше половины из них (7,89 млрд рублей) досталось «Аэрофлоту». В Минтрансе сказали РБК, что на сегодняшний день выплачено уже 14 млрд рублей.