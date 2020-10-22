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Транспорт
Лиана Липанова
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РБК: авиакомпании попросили дополнительные 50 млрд рублей субсидий из-за пандемии и низкого спроса зимой Материал редакции

Перевозчики уже получили 14 млрд рублей субсидий, но из-за пандемии и низкого сезона опасаются банкротств в отрасли.

40 комментариев
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Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой дополнительно выделить 50 млрд рублей субсидий для авиакомпаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.

Источник в другом профильном ведомстве подтвердил РБК информацию. В пресс-службе правительства сказали, что получили письмо и перенаправили его в Росавиацию и Минтранс.

Письмо еще на рассмотрении и комментировать его рано, заявили в Минтрансе. В Росавиации отказались от комментариев.

Авиакомпании просят предоставить 30 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года и ещё 20 млрд рублей в первом квартале 2021 года.

Сейчас начинается низкий и «крайне сложный» для рынка зимний сезон, поэтому авиакомпании просят новые субсидии, объясняет один из собеседников издания.

С середины октября пассажиропоток упадёт почти в два раза по сравнению с 2019 годом, если авиасообщение не возобновится в полном объёме, говорит топ-менеджер одной из авиакомпаний. Это может привести к банкротствам, считает собеседник РБК.

В начале августа 2020 года глава «Аэрофлота» Виталий Савельев тоже предупреждал о возможной волне банкротств авиакомпаний осенью.

За восемь месяцев 2020 года авиакомпании потеряли половину пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 43,9 млн против 86,3 млн человек. Крупнейшие авиакомпании за первые полгода получили убыток в размере 121 млрд рублей, сообщало АЭВТ в начале сентября.

Как пишет РБК, большинство перевозчиков несут убытки из-за того, что не могут перевозить пассажиров в страны СНГ. Несмотря на восстановление авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, летать туда может только «Аэрофлот», так как власти ограничили полёты в эти страны до одного раза в неделю.

В апреле президент России Владимир Путин предложил выделить 23 млрд рублей для поддержки авиакомпаний — на выплату зарплат, лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств и другое. В результате авиакомпании к августу получили только 11,7 млрд рублей, больше половины из них (7,89 млрд рублей) досталось «Аэрофлоту». В Минтрансе сказали РБК, что на сегодняшний день выплачено уже 14 млрд рублей.

Кроме того, в июле правительство разрешило авиакомпаниям отменять рейсы в экстренных случаях и не возвращать деньги за билеты в течение трёх лет. Вместо билета на отменённый рейс пассажир может полететь другим рейсом в счёт оплаченного билета.

#новость #авиаперевозки

Лиана Липанова
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40 комментариев
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Sergei Timofeyev

9

Москвичи на НГ не полетят по домам?

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max smirnoff

Sergei
2

)))))
Москвичи на НГ полетят в Эмираты и на Багамы, походу... Потому что все супердорогие подмосковные санатории и пансионаты на НГ уже заняты, да в Эмираты и дешевле

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Sergei Timofeyev

max
0

Может быть такая ситуация, что и санаториев особо не будет. На время предновогодней суеты поеду в своё имение... )

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max smirnoff

Sergei
1

Граф Тимофеев в свое имение пожаловали-с (с)

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Sergei Timofeyev

max
0

С палетой гипса...

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Kelerius

Sergei
0

Тонко!

Ответить

Юрий Глотов

0

Не лучше ли было поднять спрос, выделив средства на покупку билетов через госуслуги? Заодно и туризм внутренний поддержали бы. 

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Vladislav Stan

Юрий
9

может еще матпомощь выделить всем гражданам и налоги снизить? совсем уже обнаглели подданные

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Никита Ташев

Юрий
2

Я конечно не скептик, но на носу «вторая волна» и люди которые бояться, а их очень много, потому что смерти реальные, никуда не полетят. Эти деньги утухнут до следующего туристического сезона, а там они уже и не нужны будут, там в любом случае люди полетят за свои средства отдыхать

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Vladislav Stan

Никита
0

Полетят, это вы зря. Россияне до сих пор не верят в корону. И то, что к новому году погибнет еще 15 тыс человек (при нынешних темпах и вере в госстатистику), их не смущает, а 5 процентов из них - это люди до 35. 

Ответить

Vladislav Stan

1

Интересно, кому следующему поднимут налоги или акцизы? Казна хана не бездонная. 

Ответить

max smirnoff

Vladislav
2

пенсионерам

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Артём Палённый

1

50 миллиардов! А не жирно ли..?

Ответить

Ilya Sorokin

Артём
0

Тут вопрос, как они их потратят. Это просто такая отрасль.. ну вот сложно найти работу по профилю, если АК массово сокращают штаты. И я не только про пилотов, но и про техников и т.д.

Ответить

Ренат Смольный

Ilya
0

А им никто и не даст массово сократить людей. У нас рынок сотрудников, а не компаний. Если сокращать, еще нужно 
а) получить разрешение от правительства (неофициально), чтобы тысячи людей уволить
б) выплатить компенсации, вроде 3-х месячные зарплаты.

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Ilya Sorokin

Ренат
0

Блин, вот ща лень пруфы искать, но помню по весне писали, что тот же АФЛ вполне себе так сокращал народ.. ну, официально они в неоплачиваемые отпуска по собственному уходили.. 

Ответить

max smirnoff

Ilya
1

Нас попросили добровольно написать заявы на сокращенную зарплату в ближайшие три месяца, кто не написал - уволили ))

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Ренат Смольный

Ilya
0

В том и разница, что "по собственному". А когда люди упираются, никто их не уволит, тем более в такой крупной организации. А если уволят, то люди через суды потом восстанавливаются, еще и штрафы платить придется. И гнобить их потом никто не гнобит, это же не фирма на 50-200 человек, где таких активных все равно потом найдут как задушить.
У меня товарищ в Эльдорадо несколько раз попадал под сокращение магазинов, большинство коллег боялись что больше никуда не возьмут (как пугали СБ) и увольнялись по собственному желанию. Он каждый раз упирался и выбивал 3-х месячную з/п. Там СБ и директора чуть ли ни красным поносом весь кабинет от злости заливали, кричали что теперь вообще ни в какую организацию его никогда не возьмут. Но после этого он через несколько месяцев устраивался в другой магазин Эльдорадо без всяких последствий и санкций.

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Ilya Sorokin

Ренат
0

К сожалению, у нас очень многие как раз "большинство коллег боялись что больше никуда не возьмут". При этом по факту всякие службы и суда обычно на стороне работников.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ilya
0

На деле не всё так просто. У HR'ов есть негласные чёрные списки людей. Это раз. Два, в какой-нибудь глуши (в городе менее 1 миллиона населения) всё немного иначе, чем в Москве. Там руководители часто друг друга знают, поэтому приходишь к другому, а тот звонит твоему, так как знает и находит предлог, чтобы с тобой не связываться. 

Ответить

Ренат Смольный

Sergei
0

Речь про крупные компании уровня Аэрофлот. Про небольшие компании другое написал.

Ответить

max smirnoff

Ренат
0

 А если уволят, то люди через суды потом восстанавливаются, еще и штрафы платить придется

Ахах, серьезно? )) Это если у кого-то возникнет желание восстановиться к таким уродам, ради чего месяцами лазить по судам и собирать бумажки для адвокатов.

Ответить

Ренат Смольный

max
0

Не поверите, но так делают.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ренат
0

Ну так он в одной компании и работал. ))

Ответить

alex twit

0

Очень деньги нужны.

Ответить

max smirnoff

alex
0

Работать не пробовал?

Ответить

Sergei Timofeyev

max
1

Бессмысленно

Ответить

max smirnoff

Sergei
0

Возможно; но денег дают

Ответить

Sergei Timofeyev

max
0

Не везде и не всегда )

Ответить

max smirnoff

Sergei
0

Исключения лишь подтверждают правило ;)
Впрочем, можно ограбить банк.

Ответить

Elena Zashibina

–1

так может и не надо столько авиакомпаний. 

Ответить

Светлана Добролюбова

Elena
0

А как же конкуренция?

Ответить

Elena Zashibina

Светлана
0

между оставшимися.

Ответить

Dmitry Martemyanov

Elena
2

Аэрофлот, Россия и Победа?

Ответить

max smirnoff

Dmitry
1

Более чем достаточно... В СССР был только Аэрофлот, и никто не жаловался на низкое качество сервиса

Ответить

Светлана Добролюбова

Dmitry
0

Вот и я об том же

Ответить

Murat Oshroev

Elena
0

Сколько?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Ну обанкротятся и хер с ними.
Не пропадем 

Ответить

max smirnoff

0

Где записываться в очередь?

Ответить

Michael Petrov

max
0

записаться на выдачу ордена, медали или присуждение героя труда за тупые комментарии вы можете оставить у дежурного золоторя в администрации президента или в гос думе.

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