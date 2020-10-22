Доля рынка электромобилей в мире к 2025 году достигнет 17%, а к 2030 году — 40%, считают исследователи.

В закладки

Разница в себестоимости электромобиля с автомобилем на двигателе внутреннего сгорания сократится до $1900 к 2022 году и полностью исчезнет к 2024 году, пишет The Guardian со ссылкой на исследование инвестбанка UBS.

Объявление на vc.ru Loginom Три условия превращения аналитика в Citizen Data Scientist Большая часть разговоров про аналитику крутится вокруг двух крайностей. Это или разговоры про дашборды и красивую…

Исследователи проанализировали аккумуляторы семи крупнейших производителей — на них приходится 25-40% стоимости всего автомобиля.

В UBS ожидают, что к 2022 году стоимость аккумуляторов упадет ниже $100 долларов за кВт/ч. Доля рынка электромобилей в мире к 2025 году достигнет 17%, а к 2030 году — 40%, считают исследователи.

В банке заявили, что автопроизводители, которые все еще пытаются удержать продажи традиционных автомобилей, рискуют отстать от Tesla и Volkswagen, который обязался инвестировать 33 млрд в продажу электромобилей.

Крупные автопроизводители не хотят перенести производство своих прибыльных моделей на двигателе внутреннего сгорания на электромобили из-за дорогих аккумуляторов, пишет издание. Они практически полностью производятся восточноазиатскими компаниями, например, южнокорейской LG или японской Panasonic.