Исследование: к 2024 году электромобили сравнятся в себестоимости с обычными машинами Материал редакции
Доля рынка электромобилей в мире к 2025 году достигнет 17%, а к 2030 году — 40%, считают исследователи.
Разница в себестоимости электромобиля с автомобилем на двигателе внутреннего сгорания сократится до $1900 к 2022 году и полностью исчезнет к 2024 году, пишет The Guardian со ссылкой на исследование инвестбанка UBS.
Исследователи проанализировали аккумуляторы семи крупнейших производителей — на них приходится 25-40% стоимости всего автомобиля.
В UBS ожидают, что к 2022 году стоимость аккумуляторов упадет ниже $100 долларов за кВт/ч. Доля рынка электромобилей в мире к 2025 году достигнет 17%, а к 2030 году — 40%, считают исследователи.
В банке заявили, что автопроизводители, которые все еще пытаются удержать продажи традиционных автомобилей, рискуют отстать от Tesla и Volkswagen, который обязался инвестировать 33 млрд в продажу электромобилей.
Крупные автопроизводители не хотят перенести производство своих прибыльных моделей на двигателе внутреннего сгорания на электромобили из-за дорогих аккумуляторов, пишет издание. Они практически полностью производятся восточноазиатскими компаниями, например, южнокорейской LG или японской Panasonic.
В сентябре 2020 года Uber заявил, что запланировала перейти на электромобили и к 2040 году стать «платформой с нулевым уровнем выбросов». Компания пообещала выделить $800 млн, чтобы помочь «сотням тысяч» водителей в США, Канаде и Европе перейти на электромобили к 2025 году.
В рф: к 2024 году обычные машины сравнятся в стоимости с электромобили
Это случится гораздо раньше!
Первая партия электромобилей (подробности ниже) продаётся в Москве с 19 октября 2020 года по промо-ценам:
2-х местные электроавтомобили - по 600 тысяч рублей за штуку.
4-х местные электроавтомобили - по 750 тысяч рублей за штуку.
(после окончания промо-продаж обычная цена - около миллиона рублей).
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Чудесно. Сраный Логан по 50 тыщ баксов. Это ли не чудо, Господи?!
Лада подорожает?
Самый очевидный и самый перспективный бизнес, но с гигантским порогом вхождения только для тех кто сейчас в рынке бензиновых а/м. Отечественный автопром безнадежно отстал от западного, казалось вот она возможность для рестарта, но Чемезов все это время был занят выбором и покупкой квартиры в ₽5 млрд около Кремля.
Вы же не имеете ввиду под отечественным автопромом Лады, которые давно принадлежат Рено, а скоро и собираться будут на единой тележке с авто альянса?
А в целом к 2024 году и беспилотники уже начнут эксплуатировать/массово тестировать. Так лучше пойти и занимать эту нишу, а не пытаться лесть туда, где не получается.
такая возможность для рф, но нет. царь говорит что нефть будет тащить еще 50 лет
Уважаемые стартаперы!
Есть отличная новость для патриотов России!
С понедельника 19 октября в Москве началась продажа электромобилей, которые скоро получат сертификат "Сделано в России" (город Пушкино Московской области).
Завтра (каждая пятница) ждем всех жителей Москвы и гостей столицы на презентацию первой партии 2-х и 4-х местных электромобилей.
Район гостиницы "Космос" (метро ВДНХ).
Проспект Мира, дом 124.
Начало в 18 часов.
После презентации - фуршет для всех новеньких.
Кто заинтересовался - пишите в личку.
(познакомлю вас с директором компании-продавца)
Пора укреплять независимость России от всяких масков и теслов!
Не нужно стыдиться громко говорить про это!
Про Независимость !
Если это произойдёт то нефть будет стоить $10 до конца века. Нефть на 70% нужна только для бензина и дизеля. Доллар будет стоить в районе 300 руб. Это катастрофическое падение уровня жизни.
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