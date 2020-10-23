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Транспорт
Евгения Евсеева
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«Делимобиль» начнёт тестировать водителей в Москве на опьянение и усталость в ночное время Материал редакции

Тест решили запустить в столице после анализа данных в регионах.

17 комментариев
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С 23 октября 2020 года «Делимобиль» вводит в Москве тест на концентрацию внимания и скорость реакции, при которых нельзя или не рекомендуется садиться за руль, сообщили vc.ru в компании. Запуск новой системы продлится несколько недель.

Тест проводится в приложении «Делимобиля»: это викторина или опрос с различными вариантами заданий, где надо подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость.

Проходить его нужно перед бронированием машины ночью: с 23:00 до 5:00. В компании считают, что именно в этот период высок риск, что водитель сядет за руль нетрезвым или усталым.

В сентябре в пробном режиме тест запустили во всех городах и регионах присутствия компании — кроме Москвы. Данные регионов проанализировали в компании и скорректировали критерии результатов прохождения теста.

После тестового периода в Москве данные проанализируют еще раз и разработают альтернативные меры для ситуаций, когда водитель проваливает тест. Сейчас такой водитель должен пройти авторизацию через видеоселфи.

В планах «Делимобиля» рассмотреть вопрос о влиянии результатов прохождения теста на некоторые параметры рейтинга водителя, который компания ввела для оценки манеры и стиля вождения клиентов 19 октября 2020 года.

#новость #каршеринг #делимобиль

Евгения Евсеева
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17 комментариев
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Anton Titov

20

Половина ЦА может не справиться и в трезвом состоянии 😄

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Вася Пражкин

12

Можно еще ввести тесты на IQ, знание этикета, умение сидеть тихо и включать поворотники.

Ответить

Sam Beckett

Вася
4

Нужно

Ответить

Andrey Vasilev

4

Народное название сервиса - дебилмобиль - заиграло новыми цветами.

Ответить

Алексей Клыков

Andrey
4

тут вроде не филиал ок.ру

Ответить

Andrey Vasilev

Алексей
4

Согласен. Поставил вам класс.

Ответить

Кирилл Крайнов

Алексей
0

Прочитал «фиаско.ру» (трезвый)

Ответить

Юрий Черных

5

Считаю, что полезная вещь.
P.s. Сам являюсь активным пользователем сервиса.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

5

Я после 3-4 стопок даже лучше всякие загадки разгадываю.
Правда, вожу хуже, но кого это волнует

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Георгий Беглорян

3
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Dmitry Kiselev

2

Решу загадки делимобиля. Выезд к клиенту. Дорого.

Ответить

danil nik

1

было бы здорово, если бы это стало обязательным условием для такого рода сервисов

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Renat Taziyev

danil
1

Ещё лучше тест на знание ПДД:
Ответил на пять вопросов - садись за руль.
Ответил правильно, но не уложился во время (каждый вопрос требует максимум 10 секунд - за рулём в такой ситуации водитель должен знать что делать) - ответь ещё на дополнительные (два дополнительных – не сдал)
Ответил, но в поездке какое-то правило с правильным ответом не соблюдал (повортник не включил, не пристегнулся, превысил скорость, свернул не с той полосы, развернулся в неположенном месте) – предупреждение о возможном снижении рейтинга и проверкой именно этого вопроса в следующий раз
Не ответил на вопросы - ну иди пешком и подучи правила (следующая попытка через 30 минут, например) - и при этом рейтинг каждую попытку штрафуют

И чтобы система проверки была единая для всех каршерингов. Чтобы от смены оператора ничего не менялось и штрафные попытки засчитывались везде.

Ну и думаю тут фантазии хватит каких ещё штрафов/вопросов/системы оценивания надо добавить.

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Pavel Zhirnov

Renat
0

Это, конечно, здорово, но на такое каршеринги не пойдут. Они всё-таки деньги хотят зарабатывать.

Ответить

Александр Брент

0

Особенно классно будет зимой разгадывать эти ребусы задубевшими руками =)

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Michael Solar

–1

Т.Е. делимобиль навязывает клиентам работу, которую они будут совершать и не станет ее оплачивать?

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Артур

Michael
0

Это не работа, а скорее разгадывание капчи

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