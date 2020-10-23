«Делимобиль» начнёт тестировать водителей в Москве на опьянение и усталость в ночное время Материал редакции
Тест решили запустить в столице после анализа данных в регионах.
С 23 октября 2020 года «Делимобиль» вводит в Москве тест на концентрацию внимания и скорость реакции, при которых нельзя или не рекомендуется садиться за руль, сообщили vc.ru в компании. Запуск новой системы продлится несколько недель.
Тест проводится в приложении «Делимобиля»: это викторина или опрос с различными вариантами заданий, где надо подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость.
Проходить его нужно перед бронированием машины ночью: с 23:00 до 5:00. В компании считают, что именно в этот период высок риск, что водитель сядет за руль нетрезвым или усталым.
В сентябре в пробном режиме тест запустили во всех городах и регионах присутствия компании — кроме Москвы. Данные регионов проанализировали в компании и скорректировали критерии результатов прохождения теста.
После тестового периода в Москве данные проанализируют еще раз и разработают альтернативные меры для ситуаций, когда водитель проваливает тест. Сейчас такой водитель должен пройти авторизацию через видеоселфи.
В планах «Делимобиля» рассмотреть вопрос о влиянии результатов прохождения теста на некоторые параметры рейтинга водителя, который компания ввела для оценки манеры и стиля вождения клиентов 19 октября 2020 года.
Можно еще ввести тесты на IQ, знание этикета, умение сидеть тихо и включать поворотники.
Народное название сервиса - дебилмобиль - заиграло новыми цветами.
тут вроде не филиал ок.ру
Я после 3-4 стопок даже лучше всякие загадки разгадываю.
Правда, вожу хуже, но кого это волнует
было бы здорово, если бы это стало обязательным условием для такого рода сервисов
Ещё лучше тест на знание ПДД:
Ответил на пять вопросов - садись за руль.
Ответил правильно, но не уложился во время (каждый вопрос требует максимум 10 секунд - за рулём в такой ситуации водитель должен знать что делать) - ответь ещё на дополнительные (два дополнительных – не сдал)
Ответил, но в поездке какое-то правило с правильным ответом не соблюдал (повортник не включил, не пристегнулся, превысил скорость, свернул не с той полосы, развернулся в неположенном месте) – предупреждение о возможном снижении рейтинга и проверкой именно этого вопроса в следующий раз
Не ответил на вопросы - ну иди пешком и подучи правила (следующая попытка через 30 минут, например) - и при этом рейтинг каждую попытку штрафуют
И чтобы система проверки была единая для всех каршерингов. Чтобы от смены оператора ничего не менялось и штрафные попытки засчитывались везде.
Ну и думаю тут фантазии хватит каких ещё штрафов/вопросов/системы оценивания надо добавить.
Это, конечно, здорово, но на такое каршеринги не пойдут. Они всё-таки деньги хотят зарабатывать.
Особенно классно будет зимой разгадывать эти ребусы задубевшими руками =)
Т.Е. делимобиль навязывает клиентам работу, которую они будут совершать и не станет ее оплачивать?
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