Тест решили запустить в столице после анализа данных в регионах.

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С 23 октября 2020 года «Делимобиль» вводит в Москве тест на концентрацию внимания и скорость реакции, при которых нельзя или не рекомендуется садиться за руль, сообщили vc.ru в компании. Запуск новой системы продлится несколько недель.

Тест проводится в приложении «Делимобиля»: это викторина или опрос с различными вариантами заданий, где надо подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость.

Проходить его нужно перед бронированием машины ночью: с 23:00 до 5:00. В компании считают, что именно в этот период высок риск, что водитель сядет за руль нетрезвым или усталым.

В сентябре в пробном режиме тест запустили во всех городах и регионах присутствия компании — кроме Москвы. Данные регионов проанализировали в компании и скорректировали критерии результатов прохождения теста.

После тестового периода в Москве данные проанализируют еще раз и разработают альтернативные меры для ситуаций, когда водитель проваливает тест. Сейчас такой водитель должен пройти авторизацию через видеоселфи.