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Транспорт
Татьяна Боброва
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Власти Москвы потратят почти 30 млн рублей на доработку системы слежения за машинами каршеринга и такси Материал редакции

Система позволит им получать данные о местах окончания поездок и нарушениях.

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в сентябре объявил конкурс «по доработке информационно-аналитической системы мониторинга легкового такси», следует из данных на сайте госзакупок. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Сумма тендера — 29,9 млн рублей, поставщик уже определён, но контракт ещё не подписан. В ЦОДД рассказали изданию, что система мониторинга работает в столице с 2016 года: она собирает информацию о движении такси и каршеринга и автоматически проверяет наличие разрешений на работу у водителей такси.

После доработки системы ЦОДД будет получать более подробные отчеты о передвижении этих транспортных средств: данные о месте окончания поездки, местах парковки под запрещающими знаками, сведения о нарушениях ПДД и местах, где водители чаще всего превышают скоростной режим.

Согласно конкурсу, подрядчик также должен составить алгоритм выявления нелегальных такси, но как он будет работать, из задания неясно. В ЦОДД пояснили «Ъ», что специалисты смогут получать больший объём данных, чтобы сделать «использование такси и каршеринга более удобным и безопасным».

Например, информация о наиболее популярных у пользователей местах завершения поездок позволит принимать «эффективные решения об изменении организации движения» — создавать дополнительные парковки, менять маршруты наземного транспорта и так далее.

Например, на тепловой карте будет отмечаться количество проездов и скорость, с которой двигались автомобили каршеринга, а также места, где пользователи оставляли машины под запрещающими знаками. Можно будет оперативно провести разбирательство, если от пассажиров такси или пользователей каршеринга будут поступать жалобы.

ЦОДД

По мнению соосновательницы каршеринга BelkaCar Екатерины Макаровой, обновлённая система мониторинга сделает рынок прозрачным и регулируемым. Она отметила, что почти все данные из заявки ЦОДД уже передаются операторами каршеринга. В «Яндексе» и «Делимобиле» официальных комментариев «Ъ» не предоставили.

  • По данным Дептранса Москвы, которые приводит издание, в столице в такси работают около 1 тысячи юрлиц и 12 тысяч ИП. В каршеринге — шесть операторов и 26,5 тысяч машин.
  • Дептранс уже собирает в ЕРНИС данные о передвижении общественного транспорта, транспорта ЖКХ и скорой помощи, а также такси.

#новость #москва #такси #каршеринг

Татьяна Боброва
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