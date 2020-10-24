Власти Москвы потратят почти 30 млн рублей на доработку системы слежения за машинами каршеринга и такси Материал редакции
Система позволит им получать данные о местах окончания поездок и нарушениях.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в сентябре объявил конкурс «по доработке информационно-аналитической системы мониторинга легкового такси», следует из данных на сайте госзакупок. На это обратил внимание «Коммерсантъ».
Сумма тендера — 29,9 млн рублей, поставщик уже определён, но контракт ещё не подписан. В ЦОДД рассказали изданию, что система мониторинга работает в столице с 2016 года: она собирает информацию о движении такси и каршеринга и автоматически проверяет наличие разрешений на работу у водителей такси.
После доработки системы ЦОДД будет получать более подробные отчеты о передвижении этих транспортных средств: данные о месте окончания поездки, местах парковки под запрещающими знаками, сведения о нарушениях ПДД и местах, где водители чаще всего превышают скоростной режим.
Согласно конкурсу, подрядчик также должен составить алгоритм выявления нелегальных такси, но как он будет работать, из задания неясно. В ЦОДД пояснили «Ъ», что специалисты смогут получать больший объём данных, чтобы сделать «использование такси и каршеринга более удобным и безопасным».
Например, информация о наиболее популярных у пользователей местах завершения поездок позволит принимать «эффективные решения об изменении организации движения» — создавать дополнительные парковки, менять маршруты наземного транспорта и так далее.
По мнению соосновательницы каршеринга BelkaCar Екатерины Макаровой, обновлённая система мониторинга сделает рынок прозрачным и регулируемым. Она отметила, что почти все данные из заявки ЦОДД уже передаются операторами каршеринга. В «Яндексе» и «Делимобиле» официальных комментариев «Ъ» не предоставили.
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