Московские таксисты попросили мэрию обеспечить их средствами защиты от коронавируса — они обходятся им в 20% заработка Материал редакции
Водители должны тратить на защиту от Covid-19 примерно 7–8 тысяч рублей ежемесячно, а штраф за несоблюдение мер безопасности составляет 15 тысяч.
Профсоюз таксистов Москвы попросил у транспортного департамента мэрии обеспечить водителей таксомоторов масками, перчатками и антисептиками, пишет «Коммерсантъ». Водители должны тратить на защиту от Covid-19 примерно 7–8 тысяч рублей ежемесячно — это до 20% заработка таксиста, пояснили в профсоюзе.
В дептрансе Москвы заявили, что этим должны заняться сами компании: «Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров»,— сказали в ведомстсве.
Крупные компании и агрегаторы, например, «Яндекс» и «Везет», бесплатно раздают маски и перчатки водителям еще с весны, но этого недостаточно, пояснил «Ъ» глава профсоюза Николай Колодов.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что выделили около 600 млн рублей на закупку масок, перчаток, средств для дезинфекции и поддержку заболевших водителей. У компании есть специальные «пункты дезинфекции», где водители могут получить средства индивидуальной защиты, а также обработать автомобиль. В Москве сейчас действуют 42 таких пункта, по России — 150.
В сервисе «Везет» заявили «Коммерсанту», что еще в сентябре закупили маски и антисептики и распределили их по 116 городам. Некоторые машины в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове компания обеспечила приборам для обеззараживания воздуха, в ноябре они появятся в Москве и еще 11 городах.
В «Ситимобиле» сообщили, что водители получают бесплатные средства индивидуальной защиты, однако проверять их наличие «это технически невозможно». Компания следит за появлением жалоб, проверок Роспотребнадзора и ГИБДД, заявили в «Ситимобиле».
Штраф за несоблюдение мер безопасности составляет 15 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП, добавил Колодов. По информации дептранса Москвы 60% таксистов в городе не соблюдают меры профилактики коронавируса, пишет издание. Нарушения выявляются в ходе рейдов ГИБДД, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Роспотребнадзора.
Маска по ценам метрополитена стоит 5 рублей. Если по правилам менять ее каждые 4 часа на 12-ти часовой рабочий день - это 15 рублей у день. За 22 дня таксист истратит 330 рублей на маски.
В расчёте точно не принимали участие депутаты?
Интересно подробнее узнать про подход Яндекса. Особенно про поддержку заболевших таксистов. Будет, круто, если она действительно существенная. Тогда этот агрегатор станет для меня безусловным лидером.
Ну а как Яндекс должен поддерживать таксистов, и почему? Это же не работодатель, а агрегатор.
Таксист в Яндексе, как ИП в России. Платишь мзду и выходишь на рынок за заказами, остальное обеспечиваешь самостоятельно.
В такси маска работает так же как в метро, никак.
Пространство замкнутое, заразный в любом случае передаст заразу воздушно-капельным путём.
Маска дает защиту,не большую но все же.
Это как сказать - каска не дает защиты от пули 7,62 выпущенной со 100 метров. Да ,не дает.
Но дает защиту от осколков.
Также и тут - конечно шанс заразиться есть, но если в маске оба - и пассажир и водитель ,то шансов заразиться существенно меньше.
Это все сказки, реальных исследований как не было, так и нет, а вот обратные данные есть
Маска может работать как вакцина. Противники ношения масок любят сравнивать эту практику с попыткой отгородиться от комаров забором. Ткань действительно задерживает не все вирусные частицы, но, как выясняется, это и к лучшему. Если вирус проникает через маску, то, как правило, в меньших дозах, поэтому организму легче с ним справиться и выработать защиту. Такая технология стимулирования иммунитета называется «вариоляция». До внедрения вакцинации здоровых людей «прививали» микродозами пораженных тканей, взятых у больных. Именно этот метод помог справиться с оспой – единственным вирусом, который человечество смогло победить полностью.
в маске получить пневмонию в тысячу раз выше
пульманологи в ужасе от всего творящегося
В целом да, но вы не посчитали перчатки и санитайзеры.
В первую волну видел как таксисты обрабатывали салон после высадки клиентов.
1) перчатки вообще не нужны, это глупейшее требование из всех.
2) санитайзеры стоят недорого - пузырь за 100 рублей на неделю.
3) маски тоже стоят очень дёшево - кое-где даже в розницу меньше 2 рублей за чтуку, в оптом и подавно за полтора можно купить.
Итого даже очень усердный таксист больше 1000 рублей в месяц ну никак не прожжёт. Тем более что Яндекс своим (и, кстати, не совсем своим - это не таксопарк, а агрегатор) таксистам обеспечивает если не всё, то по крайней мере большую часть этого. Вывод: проблема высосана из, кхм, пальца.
Если таксопарк всё это официально закупает, то и возврат можно оформить.
Да пошли они нахуй. Можем им ещё обеды и бумагу туалетную выдавать.
Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров
Перевожу с чиновничьего на русский: идите нахуй
Нет, все верно. Если они обеспечат таксистов, то почему бы не обеспечить рестораны? Парикмахерские? Аптеки? Продуктовые? Вабще всех.
А это, если в квартиры полковников МВД набитых деньгами перевести, сколько получается? :)
Пфффф. Полковник теперь фигня, всего 9 лярдов. Вон у Абызова 32 нашли :)
Ну тут математика простая, получается что министр - это три с половиной полковника :)
Ну надо найти всех полковников, возбудить дело, эти деньги много лет будут изъяты под следствие)
По факту же выдавая деньги на эти нужды придется где то отобрать, бюджет ограничен, как бы мы не хвастались великой страной, нельзя тратить 1% бюджета на сраные маски, если врачи без костюмов хим защиты ходят.
Все верно, а почему ты их не обеспечить?
Ну наверное потому что тогда надо будет отобрать деньги где-то в другом месте, вы действительно полагаете что у нас такая богатая страна? Богатые миллиардеры и фнб, а бюджет это побирушка которому никто не хочет деньги давать.
вы действительно полагаете что у нас такая богатая страна?
А нахрена москва купила производителя масок весной. Правительство Мск теперь уже официально занимается предпринимательской деятельностью на деньги гос. бюджета?
Ну определенная логика в этом есть - требование носить маски не из воздуха же образовалось, это требование как раз таки властей. Ну пусть они тогда и обеспечивают эти маски, антисептик и прочее. Бесплатные раздачи на улицах там устраивают например.
С момента старта второй волны во время любой поездки на такси (их не менее десятка) в маске был только я. И это был комфорт+
Какой город? А то у меня сын вернулся из Петербурга и был удивлен, по сравнению с Москвой там практически никто не ходит в маске и вообще нет никаких ограничений.
Какие-то профсоюзы не правильные, и вообще ручные. Они что на таксопарки (капиталиста) что ли пашут ? Или я не так понял ?
Конечно
Полгода назад:
1. Вируса нет
2. Барановирус
2.1 Он как грипп
2.2 От гриппа больше умирает
3. Я свободный человек
4. Покажите постановление!
Сейчас:
1. Я переболел, 10% поражения легких. Было фигово жутко
2. Ношу маску в такси постоянно,ведь я слышал иммунитет не вечный можно второй раз заболеть,а смотри пункт 1.
3. Выдайте мне маски!!!!
4. В больнице лежал в коридоре, мест нет обратно не хочу.
5 В больнице лежал,лекарств нет , обратно не хочу.
Вирус очень странный, если честно. Его избирательность напрягает.
То есть таксисты зарабатывают по 35-40 тыс в месяц... Ну-ну. Реклама, зазываюшая таксистов обещает другое.
Кто-то здесь пи... дит.
Где-то так и есть. Вычитаем деньги за авто, бензин, мойку. И так из 5-7 тысяч в день, мы получаем земные 2-3 тысячи (если повезёт). То есть реально больше 100 тысяч получают, но зарабатывают 30-50 тысяч.
Ага пункты дезинфекции. У Лядова в видео прекрасно показано как дезинфицируют. Смотреть с 22.45
Звучит то неплохо, но проецируя на Российские реалии догадываюсь, что толку от этого будет мало. И деньги уйдут даже не в карман таксистам, а таксопаркам...
Я пользуюсь такси от силы раз в месяц, с чего вдруг за мой счёт таксисты должны получать маски?
Похоже на попытку решить свои проблемы за чужие деньги. Может тогда донатить ещё и ТЦ, БЦ, в которых нужно носить маски?
Технически проверять маску у водителя вполне возможно.
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