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Транспорт
Рая Хачатрян
2315

Московские таксисты попросили мэрию обеспечить их средствами защиты от коронавируса — они обходятся им в 20% заработка Материал редакции

Водители должны тратить на защиту от Covid-19 примерно 7–8 тысяч рублей ежемесячно, а штраф за несоблюдение мер безопасности составляет 15 тысяч.

53 комментария
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Профсоюз таксистов Москвы попросил у транспортного департамента мэрии обеспечить водителей таксомоторов масками, перчатками и антисептиками, пишет «Коммерсантъ». Водители должны тратить на защиту от Covid-19 примерно 7–8 тысяч рублей ежемесячно — это до 20% заработка таксиста, пояснили в профсоюзе.

В дептрансе Москвы заявили, что этим должны заняться сами компании: «Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров»,— сказали в ведомстсве.

Крупные компании и агрегаторы, например, «Яндекс» и «Везет», бесплатно раздают маски и перчатки водителям еще с весны, но этого недостаточно, пояснил «Ъ» глава профсоюза Николай Колодов.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали, что выделили около 600 млн рублей на закупку масок, перчаток, средств для дезинфекции и поддержку заболевших водителей. У компании есть специальные «пункты дезинфекции», где водители могут получить средства индивидуальной защиты, а также обработать автомобиль. В Москве сейчас действуют 42 таких пункта, по России — 150.

В сервисе «Везет» заявили «Коммерсанту», что еще в сентябре закупили маски и антисептики и распределили их по 116 городам. Некоторые машины в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове компания обеспечила приборам для обеззараживания воздуха, в ноябре они появятся в Москве и еще 11 городах.

В «Ситимобиле» сообщили, что водители получают бесплатные средства индивидуальной защиты, однако проверять их наличие «это технически невозможно». Компания следит за появлением жалоб, проверок Роспотребнадзора и ГИБДД, заявили в «Ситимобиле».

Штраф за несоблюдение мер безопасности составляет 15 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП, добавил Колодов. По информации дептранса Москвы 60% таксистов в городе не соблюдают меры профилактики коронавируса, пишет издание. Нарушения выявляются в ходе рейдов ГИБДД, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Роспотребнадзора.

#новость #бизнеснакарантине #такси

Рая Хачатрян
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Igor Igor

29

Маска по ценам метрополитена стоит 5 рублей. Если по правилам менять ее каждые 4 часа на 12-ти часовой рабочий день - это 15 рублей у день. За 22 дня таксист истратит 330 рублей на маски.

В расчёте точно не принимали участие депутаты?

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Igor Ilich

Igor
0

Интересно подробнее узнать про подход Яндекса. Особенно про поддержку заболевших таксистов. Будет, круто, если она действительно существенная. Тогда этот агрегатор станет для меня безусловным лидером.

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A.A. Rayskiy

Igor
4

Ну а как Яндекс должен поддерживать таксистов, и почему? Это же не работодатель, а агрегатор.
Таксист в Яндексе, как ИП в России. Платишь мзду и выходишь на рынок за заказами, остальное обеспечиваешь самостоятельно.

В такси маска работает так же как в метро, никак. 
Пространство замкнутое, заразный в любом случае передаст заразу воздушно-капельным путём.

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Kelerius

A.A.
8

Маска дает защиту,не большую но все же.
Это как сказать - каска не дает защиты от пули 7,62 выпущенной со 100 метров. Да ,не дает.
Но дает защиту от осколков.

Также и тут - конечно шанс заразиться есть, но если в маске оба - и пассажир и водитель ,то шансов заразиться существенно меньше.

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Антон Курочкин

Kelerius
2

Это все сказки, реальных исследований как не было, так и нет, а вот обратные данные есть

Ответить

Евгений Кашуба

Антон
2

Маска может работать как вакцина. Противники ношения масок любят сравнивать эту практику с попыткой отгородиться от комаров забором. Ткань действительно задерживает не все вирусные частицы, но, как выясняется, это и к лучшему. Если вирус проникает через маску, то, как правило, в меньших дозах, поэтому организму легче с ним справиться и выработать защиту. Такая технология стимулирования иммунитета называется «вариоляция». До внедрения вакцинации здоровых людей «прививали» микродозами пораженных тканей, взятых у больных. Именно этот метод помог справиться с оспой – единственным вирусом, который человечество смогло победить полностью. 

10 неожиданных фактов о коронавирусе
Маска вместо вакцины, бесполезные перчатки, иммунный возраст, суперраспространители и другие…
reminder.media
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Andre Kiselev

Kelerius
–5

в маске получить пневмонию в тысячу раз выше
пульманологи в ужасе от всего творящегося

Ответить

Arthur Niazyan

Igor
0

В целом да, но вы не посчитали перчатки и санитайзеры.

Ответить

Igor Igor

Arthur
1

Ну перчатки - 1 упаковка 100 штук - 200 рублей. Про санитайзеры - извините, не разу не видел таксистов, которые пользуются санитайзерами ) но думаю в 100 рублей в месяц можно уложиться в любом случае

Ответить

Arthur Niazyan

Igor
2

В первую волну видел как таксисты обрабатывали салон после высадки  клиентов.

Ответить

A.A. Rayskiy

Igor
0

Тряпочные для огорода одни берёшь и все. Стираешь по необходимости 

Ответить

Валентин Стекольников

Arthur
0

1) перчатки вообще не нужны, это глупейшее требование из всех.
2) санитайзеры стоят недорого - пузырь за 100 рублей на неделю.
3) маски тоже стоят очень дёшево - кое-где даже в розницу меньше 2 рублей за чтуку, в оптом и подавно за полтора можно купить. 
Итого даже очень усердный таксист больше 1000 рублей в месяц ну никак не прожжёт. Тем более что Яндекс своим (и, кстати, не совсем своим - это не таксопарк, а агрегатор) таксистам обеспечивает если не всё, то по крайней мере большую часть этого. Вывод: проблема высосана из, кхм, пальца. 

Ответить

Arthur Niazyan

Валентин
0

Если таксопарк всё это официально закупает, то и возврат можно оформить.

Ответить

Denis Kulbatov

Arthur
0

Там ещё лекарства (может быть, страховку дмс) нужно включать

Ответить

Ray Smith

Arthur
0

Да кому нужны эти перчатки? Их же никто не носит. Санитайзеры на протирку рук - еще + 300р/мес 

Ответить

Dimitry Who

Igor
0

+ перчатки + дезинфекция салона

Ответить

Сергей Милосердов

Igor
0

Даже дешевле 5 рублей можно найти. 3-4 рубля норма.

Ответить

Антон

27

Да пошли они нахуй. Можем им ещё обеды и бумагу туалетную выдавать.

Ответить

ЯжПрограммист

Антон
3

Сергей Семёнович, перелогиньтесь

Ответить

Elijah Garrison

17

Все таксопарки, как и другие перевозчики Москвы, решают вопросы со средствами индивидуальной защиты самостоятельно, и это очень правильная и нужная мера для обеспечения безопасности и водителей, и пассажиров

Перевожу с чиновничьего на русский: идите нахуй

Ответить

Александр Кучеряев

Elijah
5

Нет, все верно. Если они обеспечат таксистов, то почему бы не обеспечить рестораны? Парикмахерские? Аптеки? Продуктовые? Вабще всех.

Ответить

Elijah Garrison

Александр
0

А это, если в квартиры полковников МВД набитых деньгами перевести, сколько получается? :)

Ответить

Arthur Niazyan

Elijah
0

Пфффф. Полковник теперь фигня, всего 9 лярдов. Вон у Абызова 32 нашли :)

Ответить

Elijah Garrison

Arthur
1

Ну тут математика простая, получается что министр - это три с половиной полковника :)

Ответить

Александр Кучеряев

Elijah
0

Ну надо найти всех полковников, возбудить дело, эти деньги много лет будут изъяты под следствие)
По факту же выдавая деньги на эти нужды придется где то отобрать, бюджет ограничен, как бы мы не хвастались великой страной, нельзя тратить 1% бюджета на сраные маски, если врачи без костюмов хим защиты ходят.

Ответить

Алексей Бровко

Александр
0

Все верно, а почему ты их не обеспечить?

Ответить

Александр Кучеряев

Алексей
0

Ну наверное потому что тогда надо будет отобрать деньги где-то в другом месте, вы действительно полагаете что у нас такая богатая страна? Богатые миллиардеры и фнб, а бюджет это побирушка которому никто не хочет деньги давать.

Ответить

Месье Никита

Александр
1

вы действительно полагаете что у нас такая богатая страна?

А нахрена москва купила производителя масок весной. Правительство Мск теперь уже официально занимается предпринимательской деятельностью на деньги гос. бюджета? 

Ответить

Александр

Месье
0

Ну правительство Москвы должно обеспечить десятки тысяч гос служащих, их поболее чем таксистов. Если рассуждать без цифр, то можно что угодно предположить.

Ответить

Никита Маков

Александр
0

Ну определенная логика в этом есть - требование носить маски не из воздуха же образовалось, это требование как раз таки властей. Ну пусть они тогда и обеспечивают эти маски, антисептик и прочее. Бесплатные раздачи на улицах там устраивают например.

Ответить

Red Boy

Elijah
1

И в конце ещë подлизали вышестоящему руководству.

Ответить

Elijah Garrison

Red
1

Это святое, это они любят и делают без напоминания

Ответить

Andre Kiselev

11
Ответить

Alexander Agafonov

8

С момента старта второй волны во время любой поездки на такси (их не менее десятка) в маске был только я. И это был комфорт+

Ответить

Arthur Niazyan

Alexander
2

Какой город? А то у меня сын вернулся из Петербурга и был удивлен, по сравнению с Москвой там практически никто не ходит в маске и вообще нет никаких ограничений.

Ответить

Юрий Глотов

Arthur
1

Так еще с марта повелось)

Ответить

3216q114

2

Какие-то профсоюзы не правильные, и вообще ручные. Они что на таксопарки (капиталиста) что ли пашут ? Или я не так понял ?

Ответить

Dimitry Who

3216q114
0

Конечно

Ответить

Kelerius

Dimitry
17

Полгода назад:

1. Вируса нет
2. Барановирус
2.1 Он как грипп
2.2 От гриппа больше умирает
3. Я свободный человек
4. Покажите постановление!

Сейчас:
1. Я переболел, 10% поражения легких. Было фигово жутко
2. Ношу маску в такси постоянно,ведь я слышал иммунитет не вечный можно второй раз заболеть,а смотри пункт 1.
3. Выдайте мне маски!!!!
4. В больнице лежал в коридоре, мест нет обратно не хочу.
5 В больнице лежал,лекарств нет , обратно не хочу.

Ответить

Sergei Timofeyev

Kelerius
1

Вирус очень странный, если честно. Его избирательность напрягает.

Ответить

Kelerius

Sergei
0

Тестирует вашу систему на наличие уязвимостей?

Ответить

Hidok

3

8 тыщ на маски ахаха)))юмористы..

Ответить

Pasha Kislova

2

То есть таксисты зарабатывают по 35-40 тыс в месяц... Ну-ну. Реклама, зазываюшая таксистов обещает другое.
Кто-то здесь пи... дит. 

Ответить

A.A. Rayskiy

Pasha
1

Тут как обычно, кто-то 100, кто-то 30. В среднем по больнице 35-40

Ответить

Sergei Timofeyev

Pasha
1

Где-то так и есть. Вычитаем деньги за авто, бензин, мойку. И так из 5-7 тысяч в день, мы получаем земные 2-3 тысячи (если повезёт). То есть реально больше 100 тысяч получают, но зарабатывают 30-50 тысяч.

Ответить

Alexander Mitryashkin

2

Ага пункты дезинфекции. У Лядова в видео прекрасно показано как дезинфицируют. Смотреть с 22.45

https://youtu.be/L5TPxuMeJHs

Ответить

A.A. Rayskiy

Alexander
0

Дезинфецируют так же как люди носят маски

Ответить

Василий Гуров

1

Чтобы маски не обходились таксистам в 20% пусть лучше ПДД выучат. 

Ответить

Aleksey Bobkov

1

попросили, у барина

Ответить

Igor Ilich

0

Звучит то неплохо, но проецируя на Российские реалии догадываюсь, что толку от этого будет мало. И деньги уйдут даже не в карман таксистам, а таксопаркам...

Ответить

Max Edush

Igor
0

Маски и прочие это расходы. то есть минус налоговая база

Ответить

Андрей Деревянко

0

Я пользуюсь такси от силы раз в месяц, с чего вдруг за мой счёт таксисты должны получать маски?
Похоже на попытку решить свои проблемы за чужие деньги. Может тогда донатить ещё и ТЦ, БЦ, в которых нужно носить маски?

Ответить

Roman Borisov

0

Технически проверять маску у водителя вполне возможно. 

Didi uses AI facial recognition to ensure its…
Drivers who fail to wear masks will be warned and even suspended from their shifts.
kr-asia.com
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