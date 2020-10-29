Он жаловался на блокировки в сервисе — в компании говорят, что все выплаты осуществлялись в срок, но не станут настаивать на аресте.

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Мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением в офисе «Яндекс.Такси» на северо-востоке Москвы, пишут «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным издания, это был один из таксистов, его уже забрали в полицию.

Полиция подтвердила агентству задержание мужчины, он доставлен в отдел. Информацию о задержании подтвердили РБК в ГУВД Москвы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчина требовал встречи с гендиректором компании, но требований не уточнил. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий от «Яндекс.Такси».

Telegram-канал «112» пишет, что мужчина работал с «Яндекс.Такси» и поспорил с компанией — ему якобы не выплачивали зарплату, а после отключили от сервиса. По данным Telegram-канала Mash, речь идёт о таксисте Михаиле Нефедове.

Обновлено в 11:40. В «Яндексе» рассказали vc.ru, что Михаил пришёл к закрытому офису, разбил окно и залез внутрь. Он представился водителем-партнёром такси-сервиса и потребовал разговора с руководством компании. «С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок. После разговора он сдался полиции», — добавили в «Яндексе».