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Транспорт
Татьяна Боброва
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Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве и угрожал самосожжением — его задержали Материал редакции

Он жаловался на блокировки в сервисе — в компании говорят, что все выплаты осуществлялись в срок, но не станут настаивать на аресте.

84 комментария
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Мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением в офисе «Яндекс.Такси» на северо-востоке Москвы, пишут «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным издания, это был один из таксистов, его уже забрали в полицию.

Полиция подтвердила агентству задержание мужчины, он доставлен в отдел. Информацию о задержании подтвердили РБК в ГУВД Москвы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчина требовал встречи с гендиректором компании, но требований не уточнил. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий от «Яндекс.Такси».

Telegram-канал «112» пишет, что мужчина работал с «Яндекс.Такси» и поспорил с компанией — ему якобы не выплачивали зарплату, а после отключили от сервиса. По данным Telegram-канала Mash, речь идёт о таксисте Михаиле Нефедове.

Обновлено в 11:40. В «Яндексе» рассказали vc.ru, что Михаил пришёл к закрытому офису, разбил окно и залез внутрь. Он представился водителем-партнёром такси-сервиса и потребовал разговора с руководством компании. «С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок. После разговора он сдался полиции», — добавили в «Яндексе».

По данным компании, водитель не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре 2020 года, а все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. «Мы не будем настаивать на аресте водителя», — заявили в компании.

#новость #яндекстакси

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84 комментария
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Ruslan Fatikhov

60

Дайте промокод на 200₽. Может это решит его проблему.

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Maxim Petrukhin

Ruslan
38

Тут серьёзная проблема. Нужно 250.

Ответить

Anton Reut

Maxim
1

Наклейки собираете?

Ответить

alex twit

43

Работа в ят - 🔥

Ответить

Vladislav Stan

alex
32

Чуть не сгорел на работе

Ответить

Anton Reut

Vladislav
17

Загорелся идеей.

Ответить

Дмитрий Гуров

Vladislav
10

Чуть не Uber на работе

Ответить

Артём Палённый

Vladislav
0

Но жопа всё же полыхала..

Ответить

A.A. Rayskiy

alex
9

Профессиональное выгорание

Ответить

Bacceti Sphodromantis

alex
2

вспыльчивый какой...

Ответить

Anastasia Light

24

Огненное такси)
Яндекс Такси ну просто жжет)
Зажигательный сервис)
Горячие события у Яндекса)
Люблю Яндекс.Такси за их горячих таксистов)
В Яндексе вкусное жаркое)
И ещё тысячу подобных 😏

Ответить

Антон Штадлер

Anastasia
14

Заголовки ЯДзен

Ответить

Anton Smets

Антон
3

А в комментариях к таким постам там обычно просят расстрелять/конфисковать/посадить кого-то :)

Ответить

Evgeny Terentev

Anastasia
0

Яндекс такси и шашлык, что общего?

Ответить

Eugene Smirnov

1

Сначала подумал, курьер

Ответить

Sergei Timofeyev

Eugene
35

У курьера нет денег на бензин.

Ответить

Дмитрий Комиссаров

Sergei
6
Ответить

Александр Медведь

Sergei
0

У таксистов тоже не очень... Уверен, последний выливал бензин

Ответить

Антон Гранд

Александр
0

Лучше бы в тачку залил

Ответить

Blackrock

Sergei
0

Тогда таксист с ГБО должен был приходить))

Ответить

Юрий Белоножкин

6

Что происходит? Новости уже 10 минут, а в комментариях ни одного таксиста

Ответить

Андрей Шкуро

Юрий
4

У таксистов проблемы с русским языком, а на своем нет смысла писать, никто не поймет

Ответить

Андрей Ивченко

Юрий
3

все в очереди за бензом в разлив

Ответить

Стас Будда

Юрий
0

Так они бизнесом заняты, вечером зайдут. 😁
У одного пукан чуть не подгорел в прямом смысле.)

Ответить

Mike Kosulin

3

Интересно, что комиссии им не ок, а акцизы, налоги, и прочие сборы/поборы — норм.

Ответить

Денис Демидов

Mike
9

Вот и вы ответили на вопрос, почему государство налоги шифрует, иначе бы полстраны себя бензином облили узнав, что половину государству отдают, а скорее всего, облили бы бензином определенные здания в свои городах.

Ответить

Eugene Smirnov

1

Скоро курьеры всех крупных компаний доставщиков начнут сжигать себя. Ну или хотя бы бросать и сжигать эту рабскую форму.

Ответить

Anton Reut

Eugene
2

А чем самосожжение поможет? Вон та "журналистка" из Нижнего, ну сожгла себя и чё? Что она добилась? Теперь все считают ее идиоткой которая не подумала о семье и других людях, а потом всплыли ее посты в соц.сетях например как она радовалась и оправдывала катастрофу ансамбля Александрова и др.Лизы и прочие провокационные вещи, и стало ясно что силовики вполне заслуженно регулярно ставили ее на место. А по большому счету это все психически не нормальные люди, которых надо лечить, но они строят из себя неких "героев".

Ответить

Андрей Алексеев

Anton
6

Силовики не должна ставить на место. Только суд. Возможно так тетка вполне себе не в себе была. Но тенденция очевидна.. люди дичают и в этом несомненно вина властей и конечно того, чье имя не стоит произносить всуе.. же бог ему здоровья конечно, но наследство он оставляет нам дурное

Ответить

Serg Ka

Андрей
4

какая блять тенденция, болезный?

Ответить

Anton Reut

Serg
3

Чел путает ежегодный осенний психоз у состоящих на учете в ПНД, с борьбой с режимом.

Ответить

Leo Uvarov

Serg
0

русский не родной? :)
"Но тенденция очевидна.. люди дичают"

Ответить

Anton Reut

Андрей
–4

Под силовиками я суд и подразумеваю, ей регулярно административку начисляли.
Тетка была в себе? Серьезно? То есть наплевать на семью и сжечь себя это норм? Вы блять серьезно?! А может просто ей не нужно было вести себя как последняя сука и держать свой поганый язык подальше от соц сетей? 

Ответить

Anton Reut

Андрей
0
Ответить

Dennis Gerasimov

Андрей
–3

Самый смешной коммент в этой статье - Ваш. Ибо такую дичь несете.

Вам на очередное ток шоу на Первый канал надо,  в массовку с выкриками из зала

Ответить

Sergey Bespalov

Anton
0

У них есть деньги на лечение психики что ли?

Ответить

Anton Reut

Sergey
1

Если нет денег то не лезь в профессию где стресс это норма.

Ответить

Ярослав Голубь

4

 Яркое доказательство того, что структура агрегаторов такси имеет только 1 плюс - низкий ценник на услугу. А по факту это - снижение уровня качества услуг, создание массового низкокачественного уровня рынка труда, попадая в который люди начинают работать по 12 часов, за низкую зарплату с полным отсутствием социальных лифтов и гарантий....

Где это сраное государство, когда когда нужно продемонстрировать свою социальность....

Ответить

Sergey Bespalov

Ярослав
2

Никто не запрещает заказывать такси не "эконом" а на уровень выше. 

Ответить

Ярослав Голубь

Sergey
0

Вы идиот, если не понимаете что от 1 человека и его добрых побуждений, системе не холодно и не жарко.

Ответить

Джон Крайтон

Ярослав
4

Я проводил исследование на репрезентативной выборке, оказалось, что за самым дешёвым предложением гонится около трети из всех. Это значительно, но большинство готовы платить "среднюю цену", "справедливую стоимость" вместо самой дешёвой.

А такси до прихода агрегаторов были оверпрайснуты, и все это понимали. Стоять по полдня и ждать пассажира, и при этом иметь низкое качество услуг и хамское отношение к клиенту.

Ответить

Ярослав Голубь

Джон
0

Вы не понимаете как производятся статистические маркетинговые анализы в этой сфере. Не имеет значения что вам ответил тот или иной человек о комфортной цене. Имеет значение лишь соотношения количества поездок и их стоимости. Агрегатору выгодны дешевые цены и огромное количество поездок. При том что цена некогда не была особо оверпрайснутой, был скорее менее развит авто рынок(лизинги эти ваши и т.д). А качество подготовки водителей, это очень большой вопрос, оно как минимум не поменялось, если не стало ниже.

Что касается цены, проблема даже не в ней напрямую, а в то что в системе выстроенной Бляндексом, водитель вынужден отдать от своего и без того скромного дохода порядка 50% в виде различных сборов, что толкает людей в ад нищеты, после чего у некоторых срывает крышу...

Ответить

Джон Крайтон

Ярослав
0

 Вы не понимаете как производятся статистические маркетинговые анализы в этой сфере

Неясно с чего вы сделали такой вывод. Для него нет основания (только гипотеза, которую оооочень легко проверить), следовательно, это вы не понимаете, как проводится анализ.

Не имеет значения что вам ответил тот или иной человек о комфортной цене.

Ну вот я же говорю, что это вы не понимаете. Вы выдали гипотезу о том, как проводилось исследование, за факт, не потрудившись гипотезу проверить.

Если хочется подловить меня на манипуляциях и софистике, то они в изначальном сообщении есть, но вы их не проявили)

Ответить

Ярослав Голубь

Джон
0

Мне не нужно вам ничего доказывать или опровергать, я прекрасно представляю на чем строятся метрики во всех агрегаторах. Почему? Должны уже догадаться сами...

Ответить

Джон Крайтон

Ярослав
0

 Мне не нужно вам ничего доказывать или опровергать

Не нужно. Это просто диалог в треде, вы вольны из него выйти в любой момент без объяснения причин. Не знаю, почему вы так заморачиваетесь на том, чтобы акцентировать на этом внимание.

Должны уже догадаться сами...

Нет, не догадываюсь. Это так не работает, догадки и любые додумки не могут быть аргументом, должно быть более сильное основание. Даже в условиях, когда нет никакой возможности догадки превратить в теорию, а других оснований нет, это всё равно бессмысленная игра.

Ответить

Александр Медведь

Джон
–1

Зато сейчас как круто... Заказываешь такси, а они по очереди берут заказ и разъезжаются в разные стороны, как ни в чём не бывало))) так бывает я могу и полтора часа такси вызывать)))

Ответить

Джон Крайтон

Алексан…
0

Не сталкивался ни разу, может мне повезло.

Ответить

Sergey Bespalov

Ярослав
0

Я вас идиотом не называл. Вы говорите про снижение качества услуг. Я заказываю "Комфорт+" и качество услуги, как по мне, отличное. Что вам мешает делать так же если вы хотите более высокое качество услуг? Если "Комфорт+" не устраивает вас качеством - закажите "Бизнес".

Ответить

Ярослав Голубь

Sergey
0

Мне глубоко наплевать, как вы меня "не называли". Я писал вам про то что ваш личный опыт не имеет НИКАКОГО значения, т.к он не экстраполируем на ситуацию на рынке, это понимает любой человек с более чем 1 извилиной. Я могу и на тарифе Elite ездить, ситуацию в целом это НИКАК не поменяет.

Ответить

Sergey Bespalov

Ярослав
1

Какую ситуацию? Вы пишите про низкое качество услуг, а оно на самом деле высокое. Низкооплачиваемый рынок труда - так потому что нет особо предложений по высокооплачиваемой работе для сотрудников с данной квалификацией и возможностями, которые работают в сегменте "Эконом". Что государство то с этим должно делать?

Ответить

Антон Гранд

Ярослав
1

Мне тут сказали, что за 35 поездок 3500 рублей платят премию. Я охуел. У нас маркетологи меньше премии получают.

Ответить

Ярослав Голубь

Антон
0

Откуда вы беретесь, модные дети с айфоном и доступом в интернет?)

Может ДО 3500?) Что существенно меняет расклад)

Ответить

Влад Егоров

3

У сотрудников вертикали "Яндекс.Такси" появилась новая тема для шуток между собой. 
Но водители яндекс такси жаловались мне, что выгорают на работе, даже не смотря что это их хобби

Ответить

Денис Демидов

Влад
3

Хобби? ))))
Как-то сломалась у меня машина, вызвал ЯТ, вызывал эконом, но приехал новый камри, так мне водитель всю дорогу рассказывал, что он чисто по приколу гоняет, вечером покататься, хоть я и не спрашивал его об этом, раньше думал, что это стеб про таксистов с бизнесами))))

Ответить

Юрий Белоножкин

Денис
2

0,0001% может и ездит «по приколу», но для большинства это тяжёлая работа с незаоблачным заработком.

Также историю расслабленного камревода стоит делить на два как минимум: может он купил камрюху на последние, проживая в коммуналке, вместо улучшения жилищных условий. Теперь катается якобы «работая», чтобы с женой не сидеть весь вечер в одном помещении. Вы же не проверяли его справку о доходах и прочее.

Кто скажет, что это нереальный сценарий, тому отвечу, что в жизни бывает и не такое.

Ответить

Егор Тарасов

1

Количество новостей о самосожжениях за последние несколько недель очень пугает

Ответить

Джон Крайтон

Егор
4

У людей с психически нестабильной психикой такое бывает. Один самоубился, об этом написали, и начинается волна суицидов.

Ответить

Егор Тарасов

Джон
0

Ну самосожжение весьма неординарный способ покончить с собой

Ответить

Джон Крайтон

Егор
0

Чтобы сделать людей ещё более виноватыми. "Вот видите? Человек очень страдал, и всё из-за вас! Это вы виноваты в его ужасных мучениях."

Ответить

Vladislav S

1

На месте владельцев ресторанов я бы перенял эту практику. Кажется это единственный способ заставить яндекс снизить комиссию

Ответить

Константин Морошин

Vladislav
2

Так не факт же, что сработало 

Ответить

Vladislav S

Константин
1

ну и не факт что не сработало 

Ответить

Sergei Timofeyev

Vladislav
2

Государственные харчи уже обеспечены.

Ответить

Ако Чавчавадзе

1

Кризис в стране нарастет, а первым рвется там, где тонко.

Ответить

Kelerius

Ако
0

Да... Первыми почувствовали кризис именно курьеры и таксисты.
Профсоюз им нужен.
Бензином тут ничего не решить .

Ответить

Максим Андреев

1

Ты можешь промолчать
Ты можешь петь
Стоять или бежать
Но все равно...

Ответить

Сергей Подливчук

1

Прям как во 2-ой серии 5-го сезона сериала Черное зеркало.

Ответить

Evgeny Terentev

1

Пора переходить на газ.

Ответить

Denis Bystruev

0

Одиночные пикеты согласований не требуют. Если человек не портит чужого имущества и не угрожает ничьей жизни, кроме своей, на каком основании его можно задержать?

Понятно, что помешать надо — чтобы спасти. Но вот на каком основании его можно удерживать, чтобы он не причинил себе вреда? Есть какая-то статья?

Ответить

Денис Демидов

Denis
2

Суицид общеопасным способом, мало ли что еще может загореться + психически нездоровых людей по закону можно упрятать, силой.

Ответить

Denis Bystruev

Денис
2

Спасибо, нашёл. Задерживать можно на основании статьи 14 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции»:

Статья 14. Задержание
...
2. Полиция имеет право задерживать:
...
11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих, - до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства;

Отсюда: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/glava-4/statja-14

Ответить

Месье Никита

Denis
1

Одиночные пикеты уже год как запрещены и любого крутят независимо от того, что в обнуленной конституции написано. 

Ответить

Denis Bystruev

Месье
0

Формально одиночные пикеты не запрещены и не требуют согласования.

Если судить по протоколам, крутят на основании того, что серия одиночных пикетов теперь считается «скрытой формой коллективного публичного мероприятия».

Ответить

Антон Гранд

0

С кем встречу хотел? С Воложем?

Ответить

ivan krapivin

Антон
2

с Алисой

Ответить

Мамкин советчик

Антон
0

Просто хотел обнять и поблагодарить за создание такого сервиса.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

0

Каждый кто связывался с Яндекс такси в качестве водителя, поймёт, какой бардак там происходит и что сервис Яндекс Такси - самый провальный проект Яндекса.

Я по вине оператора зарегистрировался в Яндекс Про (для водителей), в качестве курьера, чтобы сделать аккаунт, а затем зарегистрировался как самозанятый, чтобы мне открылся доступ к тарифу Водитель в Яндекс драйве.
В итоге, мне рассказывают басни, что алгоритм Яндекс такси не позволит мне работать на машинах Яндекса и вообще работать в такси со своим аккаунтом. Потому что там стоит отметка Яндекс курьера.
Вдумайтесь только!
Оттуда, где все написано руками, нельзя ужалить какие-то данные.
В Яндекс такси привыкли работать со слаборазвитыми азиатами и поэтому чешут бред всем подряд.
Сколько не писал - удалить типа отметку курьера невозможно.
Россия плять, 2020 год

Ответить

Александр Медведь

Sergey
1

Так а курьером кто будет работать??? Таксистов то они найдут, а вот с курьерами беда... Так что, голубчик, вы попались!!!

Ответить

Roman Kuvshinnikov

Sergey
0

Учитывая количество автомобилей с маркировкой Яндекс.Такси и выходы на новые рынки (города) - ни разу проект не провальный. Для этой системы водители - расходный материал, только и всего.

Согласен, что это неприятно, когда им пофиг на частные случаи, как ваш. Но такова реальность ожидать от них иного отношения - бессмысленно). И жаловаться на Россию 2020 тоже в данном случае бесполезно.

Как я вижу - вы в состоянии зайти на vc.ru, написать коммент на русском языке без ошибок. Я бы на вашем месте вообще не рассматривал работу в такси, так как вы конкурируете по цене с людьми, которые этого не могут. Как вы сами выразились -  "со слаборазвитыми азиатами".  

Ответить

BearStrikesBack

Sergey
0

Все-таки какой пиздатый мультик Футурама. Там Лила как-то проебалась и зашила Фраю свой карьерный чип, а себе - его чип курьера. Жиза, а не мультик.

Ответить

Alexander Agafonov

0

Уже известный. 50-летний Михаил Н.

Ответить

danil nik

0

интересная тенденция пошла

Ответить

Andrey Kazatsky

0

Я-Огонь, задумывалось как Бьюти журнал, вышло не так ;)

Ответить

Kelerius

0

У программистов из Яндекс горят глаза!

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