Китайский такси-сервис Didi начал набирать водителей ещё в 15 городах России — Москвы и Петербурга среди них нет Материал редакции
Сервис вышел на российский рынок в августе, начав работать в Казани.
Китайский такси-сервис Didi объявил о наборе водителей в Центральной России и Поволжье — всего 15 городах, рассказали vc.ru в компании.
С 30 октября сервис начал регистрировать водителей в Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Регистрация доступна в Android-приложении.
Кроме того, Didi повысил комиссии для всех водителей-партнёров: она будет составлять 9,5% на период запуска сервиса. Во время выхода на российский рынок в августе 2020 года комиссия составляла 5%.
Водители старше 21 года должны иметь стаж от трёх лет. К платформе могут подключиться водители из таксопарков и ИП.
Представитель Didi подтвердил, что набор водителей означает выход сервиса в указанные города. Сроки запуска сервиса для пользователей компания пока не раскрывает.
«Ведомости» отмечают, что Didi вышел на рынок, предлагая пользователям и водителям акции и скидки. Сейчас компания отказалась от части этих акций, уверяет руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
По его мнению, стратегия китайской компании в завоевании аудитории за счет больших инвестиций, однако города в регионах почувствуют лишь временное изменение с приходом нового игрока на три месяца — полгода.
Сейчас вновь начнётся ценовая война между агрегаторами и можно будет пользоваться такси дёшево ^_^
Да не начнется. Новичок пару месяцев подемпенгует, потом аудитория распределится по принципу «кому какая ириска вкуснее» и все будет более менее одинаково. Китайское уже давно не означает - более дешевое )
Скорее всего начнётся, DiDi умеет это делать.
"В начале 2016 года компания начала жестокую ценовую войну с американским конкурентом Uber, который начал свою деятельность в Китае в 2015 году. Конкуренция с Uber China, которая действовала в 40 китайских городах, привела к тому, что генеральный директор Uber Трэвис Каланик заявил, что компания ежегодно теряет более 1 млрд $ из-за операций в Китае. Это подтвердили китайские официальные лица Uber в электронном письме Reuters в феврале 2016 года."
В РФ рынок такси сильно меньше китайского, и потери Я.Такси, если вдруг что, будут ниже. Но прикурить им дать могут влёгкую.
Ну разница между всеми этими агрегаторами исчезающе мала, чтобы обращать на неё внимание. Так что ещё плюс-минус один роли не сыграет.
"Всеми"? Кроме Яндекса разве кто-то ещё есть? Ситимобил пока только рекламируется, но машину вызвать невозможно. А Гетт уже и рекламироваться перестал
Ждем ждем.. По яндексу надо нанести удар, а то обнаглели в край уже со своей рекламой в поисковике.
А вообще, цена поездки должна не превышать 2 рубля км. Это оптимальная цена по Москве.
А вообще, цена поездки должна не превышать 2 рубля км. Это оптимальная цена по Москве
Расчеты, аналитика где???
Да какая аналитика?
При цене на бензине 45 руб/л и расходе 10л/100км, только бензина выходит 4,5 руб/км. Плюс автомобиль, водитель и т.д.
Сейчас такой порядок цен (Москва):
Эконом: ≤ 10 руб/км;
Комфорт, Комфорт+: ≤ 12 руб/км;
Бизнес: ≤ 20 руб/км;
Premier/Elite: ≤ 50 руб/км
*за пределами города ~ х2 от ставки.
2 рубля за километр? У вас ноль не пропечатался и склонение слова "рубль" неправильное. Я ехал по Яндекс.Такси 30 километров за 500 рублей, это 17 рублей за километр. Таксист когда узнал район назначения, очень грязно ругался. Оно и понятно: от Курского вокзала до Южного Бутово за 500 рублей.
Позавчера водитель Ситимобил так же ругался. Его автоматом назначило на расстояние 19 км в 18:00 из одного конца города в другой по всем пробкам (мне за 345 руб) за 417.
Вывод: Надо скорее вводить беспилотники, тогда некому будет ругаться. Еще пару лет ждать.
Как вы так умудряетесь ездить? У меня редко когда бывает такси без повышенного спроса, поэтому плачу за 10 километров по 500 рублей и выше
2р/км - это меньше стоимости топлива, так-то. На скрине цена метана и среднего городского расхода средней машины такси.
Таксисты должны работать бесплатно? Только на топливо зарабатывать? Машины мыть, обслуживать и чинить не надо?
На бензине вообще только топливо в 4.5р/км выходит.
Вы о чём вообще? Какие еще 2 рубля? Может быть вы хотели сказать 20?
Ничего он сказать не хотел. Просто на шару ляпнул.
"А при коммунизме все будет заебись,
Он наступит скоро надо только ждать.
Там все будет бесплатно, там все будет в кайф.
Там наверное вообще не надо будет умирать." (с)
И еще такси будет 2р/км, а лучше вообще всем бесплатно!
Китайцы сейчас объяснят Яндексу, что теперь они не одни на рынке. Слышал много негатива на Яндекс от водителей.
От водителей вообще много негатива к любому агрегатору всегда... И чем ближе будет реальность замены человека роботом - тем больше его будет.
У водителей всегда негатив к любому агрегатору и любому сервису.
Ныть, жаловаться и ругать - святой долг таксиста.
Они успешные предприниматели, а им почему-то не платят сотни тысяч в месяц за самую низкоквалифицированную работу после дворников и грузчиков.
Это норма.
Они и китайцев будут проклинать. Проклинать и ежедневно послушно выходить на линию.
А я слышал много негатива про водителей, так что 1:1.
А если серьезно, то негатив можно найти про любого агрегатора любой услуги. Против DiDi водители тоже устраивали протесты.
Но что-то я не вижу, чтобы сейчас кто-то успешно таксовал в одного, без агрегатора.
Меня всегда забавляли протесты таксистов. Не нравится агрегатор - иди к другому. Не нравятся все агрегаторы - найди другую работу.
Не умеешь ничего кроме как крутить баранку - твоя личная вина.
На первый взгляд неочевидный перечень городов. В более крупных регионах в сфере такси уже кроваво-красный океан?
Приятно, что Белгород в деле. К нам Яндекс пришел пару лет назад, выдавил почти все местные такси, а теперь включает постоянно повышенный спрос по поводу и без. Надеюсь хоть какая-то конкуренция изменит ситуацию
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