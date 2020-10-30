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Транспорт
Татьяна Боброва
1930

Китайский такси-сервис Didi начал набирать водителей ещё в 15 городах России — Москвы и Петербурга среди них нет Материал редакции

Сервис вышел на российский рынок в августе, начав работать в Казани.

28 комментариев
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Китайский такси-сервис Didi объявил о наборе водителей в Центральной России и Поволжье — всего 15 городах, рассказали vc.ru в компании.

С 30 октября сервис начал регистрировать водителей в Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Регистрация доступна в Android-приложении.

Кроме того, Didi повысил комиссии для всех водителей-партнёров: она будет составлять 9,5% на период запуска сервиса. Во время выхода на российский рынок в августе 2020 года комиссия составляла 5%.

Водители старше 21 года должны иметь стаж от трёх лет. К платформе могут подключиться водители из таксопарков и ИП.

Didi

Представитель Didi подтвердил, что набор водителей означает выход сервиса в указанные города. Сроки запуска сервиса для пользователей компания пока не раскрывает.

«Ведомости» отмечают, что Didi вышел на рынок, предлагая пользователям и водителям акции и скидки. Сейчас компания отказалась от части этих акций, уверяет руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

По его мнению, стратегия китайской компании в завоевании аудитории за счет больших инвестиций, однако города в регионах почувствуют лишь временное изменение с приходом нового игрока на три месяца — полгода.

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vc.ru

#новость #такси #didi

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28 комментариев
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Ilya Mogilevtsev

10

Сейчас вновь начнётся ценовая война между агрегаторами и можно будет пользоваться такси дёшево ^_^

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Alexandr Simonov

Ilya
1

Да не начнется. Новичок пару месяцев подемпенгует, потом аудитория распределится по принципу «кому какая ириска вкуснее» и все будет более менее одинаково. Китайское уже давно не означает - более дешевое )

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Evgenii Arkhipov

Alexandr
0

Скорее всего начнётся, DiDi умеет это делать.

"В начале 2016 года компания начала жестокую ценовую войну с американским конкурентом Uber, который начал свою деятельность в Китае в 2015 году. Конкуренция с Uber China, которая действовала в 40 китайских городах, привела к тому, что генеральный директор Uber Трэвис Каланик заявил, что компания ежегодно теряет более 1 млрд $ из-за операций в Китае. Это подтвердили китайские официальные лица Uber в электронном письме Reuters в феврале 2016 года."

В РФ рынок такси сильно меньше китайского, и потери Я.Такси, если вдруг что, будут ниже. Но прикурить им дать могут влёгкую.

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Daniil Bogomolov

3

Ну разница между всеми этими агрегаторами исчезающе мала, чтобы обращать на неё внимание. Так что ещё плюс-минус один роли не сыграет.

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Михаил Иванович

Daniil
1

"Всеми"? Кроме Яндекса разве кто-то ещё есть? Ситимобил пока только рекламируется, но машину вызвать невозможно. А Гетт уже и рекламироваться перестал

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

–3

Ждем ждем.. По яндексу надо нанести удар, а то обнаглели в край уже со своей рекламой в поисковике.

А вообще, цена поездки должна не превышать 2 рубля км. Это оптимальная цена по Москве.

Ответить

Виталий Журавлев

ывпппвывпаыв
4

А вообще, цена поездки должна не превышать 2 рубля км. Это оптимальная цена по Москве

Расчеты, аналитика где???

Ответить

Evgenii Arkhipov

Виталий
2

Да какая аналитика?
При цене на бензине 45 руб/л и расходе 10л/100км, только бензина выходит 4,5 руб/км. Плюс автомобиль, водитель и т.д.

Сейчас такой порядок цен (Москва):
Эконом: ≤ 10 руб/км;
Комфорт, Комфорт+: ≤ 12 руб/км;
Бизнес: ≤ 20 руб/км;
Premier/Elite: ≤ 50 руб/км
*за пределами города ~ х2 от ставки.

Ответить

ывпппвывпаыв апваппап

Виталий
–4

Я исхожу из требований потребителя.

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selecadm

ывпппвывпаыв
2

2 рубля за километр? У вас ноль не пропечатался и склонение слова "рубль" неправильное. Я ехал по Яндекс.Такси 30 километров за 500 рублей, это 17 рублей за километр. Таксист когда узнал район назначения, очень грязно ругался. Оно и понятно: от Курского вокзала до Южного Бутово за 500 рублей.

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Хай-теч вам в бок

selecadm
1

Позавчера водитель Ситимобил так же ругался. Его автоматом назначило на расстояние 19 км в 18:00 из одного конца города в другой по всем пробкам (мне за 345 руб) за 417.

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ывпппвывпаыв апваппап

selecadm
0

Вывод: Надо скорее вводить беспилотники, тогда некому будет ругаться. Еще пару лет ждать.

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Михаил Иванович

selecadm
0

Как вы так умудряетесь ездить? У меня редко когда бывает такси без повышенного спроса, поэтому плачу за 10 километров по 500 рублей и выше

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selecadm

Михаил
0

Это было 4 утра выходного, поэтому так дёшево.

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Илья Прокопенко

ывпппвывпаыв
0

2р/км - это меньше стоимости топлива, так-то. На скрине цена метана и среднего городского расхода средней машины такси. 
Таксисты должны работать бесплатно? Только на топливо зарабатывать? Машины мыть, обслуживать и чинить не надо?

На бензине вообще только топливо в 4.5р/км выходит.
Вы о чём вообще? Какие еще 2 рубля? Может быть вы хотели сказать 20?

Ответить

Evgenii Arkhipov

Илья
1

Ничего он сказать не хотел. Просто на шару ляпнул.

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Илья Прокопенко

Evgenii
2

"А при коммунизме все будет заебись,
Он наступит скоро надо только ждать.
Там все будет бесплатно, там все будет в кайф.
Там наверное вообще не надо будет умирать." (с)

И еще такси будет 2р/км, а лучше вообще всем бесплатно!

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ывпппвывпаыв апваппап

Илья
0

Пожалуй соглашусь, перегнул с демпингом немного. 

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Andrey Smalkov

0

Китайцы сейчас объяснят Яндексу, что теперь они не одни на рынке. Слышал много негатива на Яндекс от водителей.

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Aleksandr Makarenko

Andrey
4

От водителей вообще много негатива к любому агрегатору всегда... И чем ближе будет реальность замены человека роботом - тем больше его будет.

Ответить

Илья Прокопенко

Andrey
2

У водителей всегда негатив к любому агрегатору и любому сервису.
Ныть, жаловаться и ругать - святой долг таксиста.

Они успешные предприниматели, а им почему-то не платят сотни тысяч в месяц за самую низкоквалифицированную работу после дворников и грузчиков.

Это норма.
Они и китайцев будут проклинать. Проклинать и ежедневно послушно выходить на линию.

Ответить

Mikhail Starov

Andrey
0

А водители при чем? Они будут там, где будут клиенты

Ответить

Evgenii Arkhipov

Andrey
0

А я слышал много негатива про водителей, так что 1:1.

А если серьезно, то негатив можно найти про любого агрегатора любой услуги. Против DiDi водители тоже устраивали протесты.

Но что-то я не вижу, чтобы сейчас кто-то успешно таксовал в одного, без агрегатора.

Ответить

Илья Прокопенко

Evgenii
0

Меня всегда забавляли протесты таксистов. Не нравится агрегатор - иди к другому. Не нравятся все агрегаторы - найди другую работу.
Не умеешь ничего кроме как крутить баранку - твоя личная вина.

Ответить

semen matrasov

Andrey
0

Они все вспоминают вокзалы, аэропорты в до агрегаторские времена.

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Alexandr Simonov

1

На первый взгляд неочевидный перечень городов. В более крупных регионах в сфере такси уже кроваво-красный океан?

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Oleg Usov

0

Приятно, что Белгород в деле. К нам Яндекс пришел пару лет назад, выдавил почти все местные такси, а теперь включает постоянно повышенный спрос по поводу и без. Надеюсь хоть какая-то конкуренция изменит ситуацию

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Maxim Petrukhin

0

Я в Казани ездил пару раз. Ну как... Ну вот как Яндекс или Сити. :))) 

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