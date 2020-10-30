Экс-глава BlaBlaCar в России Ирина Рейдер вернулась в «Яндекс»: будет отвечать за развитие сервиса «Яндекс.Путешествия» Материал редакции
Она возглавляла BlaBlaCar c 2018 года, а до этого работала главой отдела по работе с водителями «Яндекс.Такси».
Бывшая глава BlaBlaCar в России Ирина Рейдер стала гендиректором «Яндекс.Путешествий» — сервиса для для поиска отелей, билетов на самолёты, поезда и автобусы. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, информацию vc.ru подтвердили в компании.
В сентябре 2018 года Рейдер возглавила BlaBlaCar в России, а бывший глава сервиса Алексей Лазоренко стал руководить компанией на украинском рынке.
Ирина Рейдер покинула BlaBlaCar весной 2020 года. Сейчас компанией в России временно руководит вице-президент по развитию бизнеса в зарубежных странах Петр Яш, сообщили в пресс-службе сервиса.
До прихода в BlaBlaCar Рейдер с 2015 года отвечала за развитие региональных центров по работе с водителями в России в Uber. После слияния сервиса с «Яндекс.Такси» она работала в компании на аналогичной должности. C 2009 по 2014 год Рейдер руководила сервисом по подбору туров Hipway.
В мае 2018 года «Яндекс» нанял руководить перезапуском «Путешествий» бывшего гендиректора Ozon.Travel Дмитрия Яковлева. Как пояснили в компании, Яковлев остается в «Яндекс.Путешествиях» — он будет отвечать за продукт и технологии, а Рейдер будет ответственна за развитие бизнеса.
Не за горами появление Yandex.Bla
Почему просто не написать что Алексей Лазоренко стал руководить украинским офисом компании? Вы пишите так что это невозможно прочитать )
А, в принципе, можно впихнуть свой собственный блаблакар прямо в yan.go
На Я.картах мне уже блабла предалагют при расчёте маршрута
С ресурсами Яндекса можно запилить свой блаблакар в считанные недели. Но, насколько я понимаю, ещё никто не придумали как на нем зарабатывать.
В одной компании "бла бла", в другой компании "бла бла", потом еще будут компании, где будет "бла бла". Корпоративный мир.
Блоги компаний
Показать еще