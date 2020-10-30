Она возглавляла BlaBlaCar c 2018 года, а до этого работала главой отдела по работе с водителями «Яндекс.Такси».

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Бывшая глава BlaBlaCar в России Ирина Рейдер стала гендиректором «Яндекс.Путешествий» — сервиса для для поиска отелей, билетов на самолёты, поезда и автобусы. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, информацию vc.ru подтвердили в компании.

Фотография со страницы Ирины Рейдер в Facebook

В сентябре 2018 года Рейдер возглавила BlaBlaCar в России, а бывший глава сервиса Алексей Лазоренко стал руководить компанией на украинском рынке.

Ирина Рейдер покинула BlaBlaCar весной 2020 года. Сейчас компанией в России временно руководит вице-президент по развитию бизнеса в зарубежных странах Петр Яш, сообщили в пресс-службе сервиса.

До прихода в BlaBlaCar Рейдер с 2015 года отвечала за развитие региональных центров по работе с водителями в России в Uber. После слияния сервиса с «Яндекс.Такси» она работала в компании на аналогичной должности. C 2009 по 2014 год Рейдер руководила сервисом по подбору туров Hipway.