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Транспорт
Евгения Евсеева
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Экс-глава BlaBlaCar в России Ирина Рейдер вернулась в «Яндекс»: будет отвечать за развитие сервиса «Яндекс.Путешествия» Материал редакции

Она возглавляла BlaBlaCar c 2018 года, а до этого работала главой отдела по работе с водителями «Яндекс.Такси».

13 комментариев
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Бывшая глава BlaBlaCar в России Ирина Рейдер стала гендиректором «Яндекс.Путешествий» — сервиса для для поиска отелей, билетов на самолёты, поезда и автобусы. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, информацию vc.ru подтвердили в компании.

Фотография со страницы Ирины Рейдер в Facebook

В сентябре 2018 года Рейдер возглавила BlaBlaCar в России, а бывший глава сервиса Алексей Лазоренко стал руководить компанией на украинском рынке.

Ирина Рейдер покинула BlaBlaCar весной 2020 года. Сейчас компанией в России временно руководит вице-президент по развитию бизнеса в зарубежных странах Петр Яш, сообщили в пресс-службе сервиса.

До прихода в BlaBlaCar Рейдер с 2015 года отвечала за развитие региональных центров по работе с водителями в России в Uber. После слияния сервиса с «Яндекс.Такси» она работала в компании на аналогичной должности. C 2009 по 2014 год Рейдер руководила сервисом по подбору туров Hipway.

«Мы ни в коем случае не хотели давить…
Алексей Лазоренко и Ирина Рейдер — о покупке BeepCar, экспериментах с монетизацией и попытках…
vc.ru

В мае 2018 года «Яндекс» нанял руководить перезапуском «Путешествий» бывшего гендиректора Ozon.Travel Дмитрия Яковлева. Как пояснили в компании, Яковлев остается в «Яндекс.Путешествиях» — он будет отвечать за продукт и технологии, а Рейдер будет ответственна за развитие бизнеса.

#новость #яндекс #кадры

Евгения Евсеева
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13 комментариев
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Alex Firssoff

12

Рейдерский захват

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Alexandr Simonov

4

Не за горами появление Yandex.Bla

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Сергей Королевский

Alexandr
1

Yandex.Suka.Blyat

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Alexandr
0

Yandex.Blya

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Павел Родюков

0

Почему просто не написать что Алексей Лазоренко стал руководить украинским офисом компании? Вы пишите так что это невозможно прочитать )

Ответить

Alex Marvell

Павел
0

Потому что

украинский

Разжечь огонь хотите?🤨

Ответить

Alexandr Simonov

0

А, в принципе, можно впихнуть свой собственный блаблакар прямо в yan.go

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexandr
0

На Я.картах мне уже блабла предалагют при расчёте маршрута

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Alexandr Simonov

Sergei
0

С ресурсами Яндекса можно запилить свой блаблакар в считанные недели. Но, насколько я понимаю, ещё никто не придумали как на нем зарабатывать.

Ответить

Антон

0

Ей впихнули невпихуемое.

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alex twit

0

*Рейдерка

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Сергей Ермилов

0

В одной компании "бла бла", в другой компании "бла бла", потом еще будут компании, где будет "бла бла". Корпоративный мир.

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Кирилл Крайнов

0

У Яндекса есть трэвел сервис??? Офигеть.

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