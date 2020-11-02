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Транспорт
Таня Боброва
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Авиакомпании в США и Европе в борьбе за пассажиров начали предлагать бесплатные места при покупке билета Материал редакции

Перевозчики могут выиграть за счёт продажи дополнительных услуг, считает WSJ.

14 комментариев
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В августе и сентябре американская Alaska Air Group предлагала пассажирам выкупить два места по цене одного билета, пишет The Wall Street Journal. Предложение позволяет паре пассажиров получить целый ряд кресел (среднее кресло должно быть свободным для соблюдения социальной дистанции) или одному пассажиру — три места.

Европейский лоукостер Ryanair в сентябре также предлагал билеты «два по цене одного» на рейсы в декабре 2020 года, указывает издание. Перевозчик также продавал билеты со скидкой в 50% и устроил акцию — миллион билетов по €5 за штуку.

Подобные акции могут окупиться, если пассажир потратится на дополнительные услуги, отмечает газета.

AirAsia из Юго-Восточной Азии в начале 2020 года начала продавать «неограниченные билеты» примерно по $100 за штуку. По одному билету пассажиры могли путешествовать несколько раз.

По данным компании, с начала акции она продала более 200 тысяч таких билетов. AirAsia рассчитывала в среднем на использование билетов по 3-5 раз, но некоторые пассажиры воспользовались ими более 20 раз.

Другие авиакомпании используют простаивающие самолёты: например, Singapore Airlines сделала из Airbus A380 ресторан. Стоимость — $40 за экономкласс и обед, около $235 за бизнес-класс и $475 за премиум-класс. Места на первые два дня раскупили за полчаса, отмечает издание.

Авиакомпании должны стать похожи на…
Пересказ материала The Wall Street Journal.
vc.ru

#новость #авиаперелёты #бизнеснакарантине

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Evgeny Boyko

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*Остроумная подъебка в адрес Аэрофлота*

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Vladislav S

Evgeny
1

Бесплатные места на Колыму! Бадамммсс! 

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Evgeny Boyko

Vladislav
0

Бляди даже спам бесплатно не пришлют

Ответить

Oleg Oleg

Evgeny
1

Вообще-то внутренний рынок авиаперевозок в России практически вернулся когда к доковидному состоянию.

Ответить

Evgeny Boyko

Oleg
0

И именно поэтому обязательно выкупать соседнее место по рыночной цене!

Ответить

D S

0

Я вот не пойму, почему они не возят в них груз. сколько-то посылок можно загрузить в самолёт обычный и в салон, аккуратно его подготовив предварительно. Все лучше же, чем поставить в пустыню где-то. Или все же такой вариант нерентабельный будет вовсе. А то сейчас в Европу ждать посылки откуда-то подальше так долго. И все разводят руками, корона-кризис. Ничего не поделать.

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Evgeny Boyko

D
6

Потому что подготовка груза и его размещение в салоне потребует тотальной перестройки процессов, что дорого и в обозримом будущем нерентабельно

Ответить

Николай Демидов

Evgeny
0

Я верю, что они все посчитали и сделали такой вывод.
Но как-то контринтуитивно.

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Evgeny Boyko

Николай
0

Когда бизнес перевозка пассажиров, утраченный груз оплачивается исходя из цены 2 евро за килограмм (почему думаете с багажом так обращаются). Когда бизнес грузоперевозки, ответственность совсем другая.

Разница примерно как аренда банковской ячейки и договор ответственного хранения — на порядки, короче говоря.

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Дмитрий Малахов

Evgeny
1

В грузовых отсеках груз вовсю возят.
Другое дело, что во многих аэропортах лоукостеров нет для этого инфраструктуры.

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Ilya Sorokin

D
3

Это будет примерно так)

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Антон Штадлер

D
0

Китайцы как доставляли в Европу, так и доставляют. Логистические проблемы есть только у нерегулярных отправлений. Но эти отправления никак авиакомпаниям не помогут, и.к. объемы совершенно не те что нужно

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Катя Катя

0

По 5 евро билетов не видел, но за 11 был опыт полёта с ryanair месяц назад и wizzair за 14.
Рассадки только странные-порой в ряду 6/6 заняты, а бывает, что ряд пустой

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Дед Мазай

0

Хочешь выжить в пандемию - умей вертеться!

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