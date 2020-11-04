Водители получат пособии на медстраховку и минимальный почасовой заработок, но не будут иметь права на полную занятость и защиту, как у штатных сотрудников.

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Калифорнийские избиратели одобрили поправки в закон AB5, который приравнивает работников агрегаторов такси и доставок к штатным сотрудникам, передаёт Bloomberg.

Согласно новым правилам, Uber, Lyft, DoorDash и другие подобные сервисы освобождаются от исполнения AB5 — водители могут оставаться подрядчиками.

За поправки выступили почти 58% избирателей, против — 42%. Водители получат новые корпоративные льготы, например пособии на медицинскую страховку и минимальный почасовой заработок, но не будут иметь права на полную занятость и защиту, доступную штатным сотрудникам.

Uber и Lyft сэкономят более $100 млн в год на расходах на трудоустройство, пишет Bloomberg. DoorDash, Instacart, Lyft, Postmates и Uber вместе потратили рекордные $200 млн на эту избирательную кампанию, передаёт издание.

Калифорния приняла закон, приравнивающий водителей Uber к наёмным сотрудникам в сентябре 2019 года. Это позволило бы водителям получать соцгарантии — например, больничные и страховку. В таком случае Uber пришлось бы тратить дополнительно более $500 млн, а Lyft — $290 млн в год, подсчитали аналитики финансовой компании Barclays.

Сервисы пытались дать больше автономии водителям, чтобы их считали подрядчиками, а не сотрудниками. Например, в январе 2020 года Uber перестал заранее показывать цены и штрафовать водителей за отказ от поездки. Затем компания позволила им самостоятельно устанавливать цену поездки.