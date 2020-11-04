Избиратели в Калифорнии проголосовали против переквалификации водителей Uber и Lyft из подрядчиков в сотрудников Материал редакции
Водители получат пособии на медстраховку и минимальный почасовой заработок, но не будут иметь права на полную занятость и защиту, как у штатных сотрудников.
Калифорнийские избиратели одобрили поправки в закон AB5, который приравнивает работников агрегаторов такси и доставок к штатным сотрудникам, передаёт Bloomberg.
Согласно новым правилам, Uber, Lyft, DoorDash и другие подобные сервисы освобождаются от исполнения AB5 — водители могут оставаться подрядчиками.
За поправки выступили почти 58% избирателей, против — 42%. Водители получат новые корпоративные льготы, например пособии на медицинскую страховку и минимальный почасовой заработок, но не будут иметь права на полную занятость и защиту, доступную штатным сотрудникам.
Uber и Lyft сэкономят более $100 млн в год на расходах на трудоустройство, пишет Bloomberg. DoorDash, Instacart, Lyft, Postmates и Uber вместе потратили рекордные $200 млн на эту избирательную кампанию, передаёт издание.
Калифорния приняла закон, приравнивающий водителей Uber к наёмным сотрудникам в сентябре 2019 года. Это позволило бы водителям получать соцгарантии — например, больничные и страховку. В таком случае Uber пришлось бы тратить дополнительно более $500 млн, а Lyft — $290 млн в год, подсчитали аналитики финансовой компании Barclays.
Сервисы пытались дать больше автономии водителям, чтобы их считали подрядчиками, а не сотрудниками. Например, в январе 2020 года Uber перестал заранее показывать цены и штрафовать водителей за отказ от поездки. Затем компания позволила им самостоятельно устанавливать цену поездки.
Несмотря на это, в августе 2020 года суд в Калифорнии обязал Uber и Lyft немедленно переквалифицировать водителей. Сервисы подали аппеляцию и получили отсрочку на время рассмотрения их заявления.
и эти люди потом рассказывают, как они заботятся о working class и лишь проклятый Трамп со своими дружками мешают им в этом деле.
а по факту, как только им сказали, что цены на услуги повысятся, сразу большинство поддержало корпорации.
Вообще-то поправки прошли с не очень большим перевесом, далеко не 86% одобрили.
И $200M - это всё же двести лямов - за такие деньги избирателя можно убедить страуса избрать губернатором.
Uber изначально как подработка для владельцев машин задумывался. Хочу работаю, не хочу не работаю — а это не вяжется с полным трудоустройством.
не могу влезть в голову создателям, чтобы узнать, что они действительно задумывали (всё-таки официальные заявления и реальные цели в бизнесе чаще расходятся, чем наоборот), но по факту мы получили систему, в которой корпорация и потребитель сильно экономят в расходах за счет того, весь этот образовавшийся "недостаток финансов" перекладывается на плечи работника, который, выполняя тот же объем работы, стал получать гораздо меньше доходов и трудовых гарантий.
и ему в итоге и пойти некуда, потому что потребитель ушел в эти системы за упавшей с неба халявой и традиционные таксопарки благополучно вымирают.
Изначально задумывался уход от налогов и уход от ответственности!!! А прикрыто это различными соусами а-ля IT мы тут технологичные)))
собственно, закон AB5 этот вопрос покрывает: согласно ему, ты можешь подрабатывать, но не больше 15 часов в неделю.
Весело там у них.
Fake news.
Трамп ведет во Флориде 51/48
Так и написано. Только полоски почему-то наоборот нарисованы.
Стратегический рак
Ну, так-то Гражданская война в США будет более чем достойным завершением 2020 года.. )
Так одобрили или против?
перевод кривой, первые два абзаца как будто противоречат друг другу)
в этом году с подачи генпрокурора Калифорнии приняли закон AB5, согласно которому, если человек (таксист или курьер) работает больше 15 часов в неделю, то он не может быть подрядчиком, а должен быть принят в штат со всем соцпакетом.
заинтересованные корпорации (Uber, Lyft, Doordash, Postmates, Instacart) бухнули $200M в рекламную кампанию и на выборах вчера большинство проголосовало за Proposition 22, который вывел таксистов и курьеров из под действия AB5.
В то время как "Новые горизонты" двигается мимо Хорона, нищие душой экономят монету. Не гневите Хорона, не скупитесь на монету ни в одном городе мира. Каждый окажется в лодке перевозчика у реки. И Хорон возьмёт свою плату.
Мир это хаос, кто-то перешёл все границы в погоне за чужой монетой. Подкуп стал нормой.
Однако история и время расставит все на свои места.
Блоги компаний
Показать еще