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Транспорт
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Минтранс запланировал создать единую систему навигации на автодорогах Материал редакции

Система поможет развитию рынка навигационных сервисов, снизив его зависимость от «Яндекса» и Google, считают эксперты.

6 комментариев
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19 октября Минтранс разыграл тендер на 48 млн рублей на проведение научно-исследовательских работ. Предполагается, что разработка займёт пять лет: с 2021 по 2027 годы, выяснил «Коммерсантъ».

Минтранс планирует объединить в новую систему дорожные ИТ-сервисы, интегрировать их картами и отслеживать перемещение транспорта с помощью ГЛОНАСС. Существующие навигационные системы правительство называет неудовлетворительными, так как для создания новых проектов нужно собирать данные из различных источников, не всегда достоверных.

По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, система поможет развитию рынка навигационных сервисов, снизив его зависимость от «Яндекса» и Google. Бесплатный доступ к ней получат компании, разрабатывающие навигационные карты и сервисы.

#новость

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Александр

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Да здравствует чебурнет!)

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Юрий Белоножкин

Александр
1

Да здравствуют комментаторы vc 

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alex twit

0

З а ч е м
А, главное, нахуя

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Юрий Белоножкин

alex
0

1. В статье же все написано. 2. Государство много на что тратит деньги, в том числе на развитие. 48 млн руб на 5 лет это вообще не оч большая сумма.

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Mike Glukhov

0

Странно, не проще сотрудничать с 2ГИС и яндекс?

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Юрий Белоножкин

Mike
0

«По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, система поможет развитию рынка ... , снизив его зависимость от «Яндекса» и Google.»

Сотрудничать с Яндексом, чтобы снизить зависимость от него?

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