Киберполигон
на The Standoff
Битва начнётся через:
00
:
18
:
24
:
27
Интересно
(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Альберт Хабибрахимов
476

Некоторые поставщики велосипедов предупредили о дефиците в 2021 году: с чем связана нехватка и что делать покупателям Материал редакции

Пандемия стала причиной высокого спроса и одновременно проблем с поставками из Китая. Кроме того, вырос курс доллара, поэтому в 2021-м продавцы поднимут цены.

3 комментария
В закладки
Shulz

Почему некоторые магазины и производители ждут дефицита велосипедов в 2021 году

В конце октября российский интернет-магазин велосипедов CityCycle предупредил подписчиков в соцсетях, что в сезоне 2021 года «классных велосипедов на всех не хватит».

«Важные» велосипедные производства простаивали почти квартал из-за ограничений, связанных с пандемией, а спрос на велосипеды и другие спортивные товары увеличился в несколько раз, объяснили в компании.

К середине лета у всех в мире кончились почти все нормальные велосипеды.

Поставщики основных велосипедных деталей увеличили сроки производства в два-четыре раза (это исчисляется в месяцах), на столько же сдвинется появление велосипедов.

Новые велосипеды распределяются между покупателями и дилерами уже на этапе производства и так будет продолжаться не менее полугода.

Что это значит?

Если вы думали о приобретении велосипеда в предстоящем году, начинайте процесс прямо сейчас. Бронируйте, вставайте в очередь, узнавайте сроки, заказывайте заранее, иначе к сезону нужного велосипеда уже не будет.

команда CityCycle

Сезон 2021 года будет для рынка сложным: как и в 2020-м, спрос будет высоким, а велосипедов не хватать, рассказали vc.ru в сети магазинов «ВелоДрайв» и компании Electra Bicycle Company Russia & China, поставщика американских велосипедов Electra в России и Китае. В CityCycle не ответили на вопросы о ситуации с наличием велосипедов.

Весной 2021 года очень вероятен дефицит велосипедов. Но если в Китае не будет нового всплеска пандемии, мы ожидаем, что к лету 2021 года китайские производители смогут восполнить часть объёма, который не был выпущен из-за простоя, и ситуация с наличием немного выровняется.

Алексей Бояршинов
исполняющий обязанности коммерческого директора «ВелоДрайва»

Electra Bicycle Company Russia & China уже собирает предзаказы на следующий год, чтобы понять, на сколько хватит велосипедов. Продажи некоторых моделей, особенно из лимитированных коллекций, компания закроет уже к концу декабря, рассказал совладелец Раймонд Меднис.

Противоположная точка зрения у Александра Иванова, основателя и гендиректора петербургского бренда Shulz, который собирает свои велосипеды на заводе в Китае. По его словам, наличие велосипедов в 2021 году зависит от того, насколько оперативно поставщики сделали заказы на фабрики.

Мы не ожидаем дефицита своих велосипедов, и даже сейчас многие модели есть в наличии. Надо просто заранее планировать поставки и следить за ассортиментом.

Александр Иванов
основатель Shulz

Что происходило с производством велосипедов и спросом в 2020 году

Сезон стартовал на месяц-два раньше, чем обычно, и при этом стал длиннее: спрос начал расти уже в конце марта, и россияне продолжали покупать велосипеды даже осенью.

Участники рынка считают, что всплеск спроса на велосипеды спровоцировали окончание «самоизоляции», закрытые границы и хорошая погода. У россиян появилась возможность выходить на улицы и активно проводить досуг, но поехать куда-то в отпуск стало сложнее. Поэтому для отдыха выбирали в том числе велосипед.

По оценке «ВелоДрайва», в 2020 году продажи велосипедов вырастут максимум на 10%: в 2019-м объём рынка составлял около 3 млн велосипедов. До этого с 2017 года он рос примерно на 1% в год. В деньгах продажи составят 40–45 млрд рублей в сравнении с 35–40 млрд в 2019-м (без запчастей и аксессуаров).

Активнее раскупают модели среднего ценового сегмента — за 15–20 тысяч рублей, но в низком и высоком сегментах продажи тоже «подросли», отметил Алексей Бояршинов. Благодаря спросу продажи выросли вдвое, но желающих купить велосипед было больше, поэтому в начале июля Electra Bicycle столкнулась с дефицитом, рассказал Меднис.

Пандемия ударила по производству и цепочке поставок, из-за этого производители и магазины не справлялись с тем, чтобы удовлетворить всплеск спроса. До 2020 года средний срок поставки запчастей и велосипедов из Китая составлял 45–90 дней, сейчас он вырос в полтора-два раза, рассказал Бояршинов.

Согласно данным «ВелоДрайва», некоторые оптовики в регионах России продали даже велосипеды, которые стояли на складах по пять-шесть лет. «В этом сезоне продавалось всё. Так сказать, предложение регулировало спрос», — прокомментировал Меднис.

Китай — главный поставщик деталей для производства велосипедов, по мнению Бояршинова, там делают 85–95% комплектующих. Китайские фабрики простаивали два-три месяца в зависимости от провинции. Проблемы с производством были в том числе у тайваньского Giant — одного из крупнейших производителей велосипедов в мире.

У нас были задержки поставок, но на продажи это не повлияло — отгружали товар по предзаказам. Дефицит остаётся и сейчас, так как динамика спроса сохраняется.

Раймонд Меднис
совладелец Electra Bicycle Company Russia & China

Петербургский Shulz не заметил дефицита в сезоне 2020 года. Иванов сообщил, что простой китайских фабрик в феврале и марте не повлиял на производство и продажи.

«Все отгрузки, которые были сделаны до приостановки заводов, мы получили вовремя, и у нас было достаточно велосипедов», — сказал Иванов. По его словам, сроки поставок тоже не изменились: компания ожидает велосипеды и запчасти к ним шесть-восемь месяцев.

Продажи Shulz в 2020 году выросли на 15%, но Иванов связывает рост в первую очередь с добавлением новых моделей в ассортимент, а не с велосипедным бумом.

Что делать тем, кто раздумывает о покупке велосипеда

Производители и продавцы указывают, что в 2021 году велосипеды станут дороже. «Розничные цены до сих пор не отыграли повышение курса доллара, но это точно произойдёт», — заявили в «ВелоДрайве». О росте цен из-за курса валют предупредили и в Electra Bicycle Company Russia & China.

В прошлом году мы торговали по курсу 65, а сейчас — уже 77 рублей за доллар. До весны у нас сохранятся старые цены, затем будет подорожание в связи с ростом курса доллара. Это в общем-то основная проблема и «опасность», а не то, что не хватает велосипедов или настал какой-то велосипедный бум.

Александр Иванов
основатель Shulz

#велосипеды

Альберт Хабибрахимов PLUS
+139 645
0
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434\u044b"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 173937, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 11 Nov 2020 16:20:20 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Самая понятливая нейросеть: зачем нам рейтинг лучших NLP-систем и кто учит русскому языку англоязычные модели
Меня зовут Татьяна Шаврина, и я расскажу, как мы (команда AGI NLP Сбербанка) запустили проект Russian SuperGLUE…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

ivan krapivin

0

Тогда-то я и продам свою «Каму» с балкона.

Ответить

Егор Даргин

0

Интересно, что всё опять про досуг. А тот факт, что в самоизоляцию люди на велосипедах могли перемещаться по городу не толкаясь в общ. транспорте на продажи якобы не повлиял?

Ответить

Дима Басин

0

Достаем из сарая "Украину" - настало твое время

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Мегаплан
Подписан
Отписаться
7 самых навязчивых страхов руководителя
Современные руководители не боятся кризисов и конкурентов: они знают, как с этим бороться. Куда страшнее для них отпуск…
0
Академия Ростеха
Подписан
Отписаться
Как Академия Ростеха разработала методику развития высокотехнологичных продуктов: от идеи до первых продаж
В рамках реализации программы «Вектор» перед Академией Ростеха стоит задача дать участникам четкие и системные рекоменд…
0
Kwork
Подписан
Отписаться
Редизайн Kwork 2020
Сегодня 11 ноября 2020 г. Kwork выкатывает новый долгожданный редизайн сайта. Новая версия Kwork получилась классной, р…
17

Показать еще

Лучшие комментарии
BearStrikesBack
за день
99990
Apple представила первые MacBook на собственном процессоре M1
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

Ренат Смольный

Производитель майонеза…

Aleksey Bobkov

Нет поддержки внешних…

Dmitry Kiselev

BMW представила электрокар iX

Винницкий Алексей

Нет поддержки внешних…

Евгений Архипов

BMW представила электрокар iX

Mikhail Bobko

Продажи Alibaba за 10 дней до…

Карл

BMW представила электрокар iX

Aleksey Murashko

Продажи Alibaba за 10 дней до…

Ayta Luzgina

Как пользователи соцсетей…

Ренат Смольный

Производитель майонеза…

Artem Zabrodskii

Продажи Alibaba за 10 дней до…

Gemba Marketing

Как найти скрытые интересы…

Ренат Смольный

Производитель майонеза…

Nick

BMW представила электрокар iX

Денис Файзулин

BMW представила электрокар iX

Павел Сусликов

Продажи Alibaba за 10 дней до…

Ренат Смольный

Производитель майонеза…

Евгений Архипов

BMW представила электрокар iX

Alexey Rusanov

BMW представила электрокар iX

Дрюс Уилис

BMW представила электрокар iX
null