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Некоторые поставщики велосипедов предупредили о дефиците в 2021 году: с чем связана нехватка и что делать покупателям Материал редакции
Пандемия стала причиной высокого спроса и одновременно проблем с поставками из Китая. Кроме того, вырос курс доллара, поэтому в 2021-м продавцы поднимут цены.
Почему некоторые магазины и производители ждут дефицита велосипедов в 2021 году
В конце октября российский интернет-магазин велосипедов CityCycle предупредил подписчиков в соцсетях, что в сезоне 2021 года «классных велосипедов на всех не хватит».
«Важные» велосипедные производства простаивали почти квартал из-за ограничений, связанных с пандемией, а спрос на велосипеды и другие спортивные товары увеличился в несколько раз, объяснили в компании.
Сезон 2021 года будет для рынка сложным: как и в 2020-м, спрос будет высоким, а велосипедов не хватать, рассказали vc.ru в сети магазинов «ВелоДрайв» и компании Electra Bicycle Company Russia & China, поставщика американских велосипедов Electra в России и Китае. В CityCycle не ответили на вопросы о ситуации с наличием велосипедов.
Electra Bicycle Company Russia & China уже собирает предзаказы на следующий год, чтобы понять, на сколько хватит велосипедов. Продажи некоторых моделей, особенно из лимитированных коллекций, компания закроет уже к концу декабря, рассказал совладелец Раймонд Меднис.
Противоположная точка зрения у Александра Иванова, основателя и гендиректора петербургского бренда Shulz, который собирает свои велосипеды на заводе в Китае. По его словам, наличие велосипедов в 2021 году зависит от того, насколько оперативно поставщики сделали заказы на фабрики.
Что происходило с производством велосипедов и спросом в 2020 году
Сезон стартовал на месяц-два раньше, чем обычно, и при этом стал длиннее: спрос начал расти уже в конце марта, и россияне продолжали покупать велосипеды даже осенью.
Участники рынка считают, что всплеск спроса на велосипеды спровоцировали окончание «самоизоляции», закрытые границы и хорошая погода. У россиян появилась возможность выходить на улицы и активно проводить досуг, но поехать куда-то в отпуск стало сложнее. Поэтому для отдыха выбирали в том числе велосипед.
Активнее раскупают модели среднего ценового сегмента — за 15–20 тысяч рублей, но в низком и высоком сегментах продажи тоже «подросли», отметил Алексей Бояршинов. Благодаря спросу продажи выросли вдвое, но желающих купить велосипед было больше, поэтому в начале июля Electra Bicycle столкнулась с дефицитом, рассказал Меднис.
Пандемия ударила по производству и цепочке поставок, из-за этого производители и магазины не справлялись с тем, чтобы удовлетворить всплеск спроса. До 2020 года средний срок поставки запчастей и велосипедов из Китая составлял 45–90 дней, сейчас он вырос в полтора-два раза, рассказал Бояршинов.
Согласно данным «ВелоДрайва», некоторые оптовики в регионах России продали даже велосипеды, которые стояли на складах по пять-шесть лет. «В этом сезоне продавалось всё. Так сказать, предложение регулировало спрос», — прокомментировал Меднис.
Китай — главный поставщик деталей для производства велосипедов, по мнению Бояршинова, там делают 85–95% комплектующих. Китайские фабрики простаивали два-три месяца в зависимости от провинции. Проблемы с производством были в том числе у тайваньского Giant — одного из крупнейших производителей велосипедов в мире.
Петербургский Shulz не заметил дефицита в сезоне 2020 года. Иванов сообщил, что простой китайских фабрик в феврале и марте не повлиял на производство и продажи.
«Все отгрузки, которые были сделаны до приостановки заводов, мы получили вовремя, и у нас было достаточно велосипедов», — сказал Иванов. По его словам, сроки поставок тоже не изменились: компания ожидает велосипеды и запчасти к ним шесть-восемь месяцев.
Продажи Shulz в 2020 году выросли на 15%, но Иванов связывает рост в первую очередь с добавлением новых моделей в ассортимент, а не с велосипедным бумом.
Что делать тем, кто раздумывает о покупке велосипеда
Производители и продавцы указывают, что в 2021 году велосипеды станут дороже. «Розничные цены до сих пор не отыграли повышение курса доллара, но это точно произойдёт», — заявили в «ВелоДрайве». О росте цен из-за курса валют предупредили и в Electra Bicycle Company Russia & China.
Интересно, что всё опять про досуг. А тот факт, что в самоизоляцию люди на велосипедах могли перемещаться по городу не толкаясь в общ. транспорте на продажи якобы не повлиял?
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