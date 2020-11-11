К середине лета у всех в мире кончились почти все нормальные велосипеды.

Поставщики основных велосипедных деталей увеличили сроки производства в два-четыре раза (это исчисляется в месяцах), на столько же сдвинется появление велосипедов.

Новые велосипеды распределяются между покупателями и дилерами уже на этапе производства и так будет продолжаться не менее полугода.

Что это значит?



Если вы думали о приобретении велосипеда в предстоящем году, начинайте процесс прямо сейчас. Бронируйте, вставайте в очередь, узнавайте сроки, заказывайте заранее, иначе к сезону нужного велосипеда уже не будет.

