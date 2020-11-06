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«Яндекс.Драйв», YouDrive и BelkaCar выступили против отдельного регулирования каршеринга Материал редакции
Дополнительные проверки документов приведут к оттоку клиентов, а требования к машинам ограничат появление новых игроков, считают компании.
- Руководители «Яндекс.Драйв», YouDrive и BelkaCar направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором выступили против создания отдельного закона для регулирования каршеринга. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.
- Ранее члены думского комитета по транспорту говорили о планах разработать отдельный законопроект — он должен был на федеральном уровне запретить пользоваться каршерингом водителям, грубо нарушающим ПДД, напоминает газета. Также документ ввёл бы запрет на передачу автомобиля под управление другому человеку без оформления аренды в приложении.
- Кроме того, в сентябре отдельно Институт развития правового общества (ИРПО) в письме в Минтранс предложил ввести ответственность компаний за неисправность автомобилей и прописать в договоре между арендодателем и арендатором порядок обязательного обследования ТС.
- Отдельное регулирование каршеринга, которое не будет распространяться на других операторов аренды машин, может остановить развитие отрасли в России или негативно на ней сказаться, говорится в письме компаний Володину.
- Например, сервисы опасаются, что запрет на пользование каршерингом для водителей, грубо нарушающих ПДД, придётся контролировать запрашивая дополнительные документы при регистрации пользователя. Это приведёт к оттоку клиентов, считают операторы.
- Касательно предложения ИРПО сервисы каршеринга заявили: «Автомобили каршеринга всегда исправны, поскольку находятся на официальной гарантии производителя, проходят регулярное ТО согласно регламенту производителя». По их словам, машины застрахованы по каско и оснащены системами телематики, которые своевременно сигнализируют о необходимости провести ремонт. Дополнительные требования избыточны и ограничат появление новых игроков, говорится в письме.
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Алихан Бокейханов
Сначала возникает ощущение, что закручивают гайки. Но с другой стороны регулировать тоже надо. Хорошо было бы если бы законопроект одобрили, но проделав совместную работу с комиссией и с той и с другой стороны. Что бы получить более полезный и правильный законопроект, а не односторонний.
P.S. Сам законопроект не читал, просто интуитивные мысли.